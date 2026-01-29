SpaceX testuje rakietę Starship od kilku lat. W zeszłym roku odbyło się kilka prób lotu orbitalnego wersji V2, które kończyły się sukcesami, ale też porażkami. Projekt wchodzi w kolejną fazę, co potwierdził Elon Musk na łamach własnego serwisu X.

Elon Musk ujawnia termin startu rakiety Starship V3

Ostatni lot wielkiej rakiety SpaceX odbył się w październiku i został zwieńczony ogromnym sukcesem. Od tego czasu konstrukcja nie została wystrzelona ani razu. Rąbka tajemnicy na temat przyszłych testów Starshipa ujawnił Elon Musk.

Założyciel SpaceX przekazał, że ponowne wystrzelenie rakiety planowane jest w okolicy połowy marca br. Nie będzie to jednak ta sama konstrukcja, która odbywała testy w zeszłym roku. Tym razem to Starship V3, czyli udoskonalony wariant rakiety. Dokładny termin startu nie jest na razie znany, ale misja zostanie poprzedzona próbami statycznymi.

Starship V3 to jeszcze większa rakieta SpaceX, która dotychczas nie odbyła ani jednego lotu i ten planowany na marzec będzie pierwszym. Oczekiwania są duże, bo od powodzenia misji zależą dalsze prace związane z rozwojem tej wielkiej konstrukcji.

Rakieta Starship V3 z jeszcze większym boosterem Super Heavy

Starship V3 na pierwszy rzut oka może przypominać wariant V2, ale w rzeczywistości jest większy. Wysokość całej konstrukcji to 124,4 metra (vs 123,1 metra w poprzedniej wersji). Sam statek nadal jest wysoki na 52,1 metra, ale Super Heavy, czyli pierwszy stopień, jest większy. Jego wysokość to 72,3 metra (vs 71 metrów z V2).

Nowa wersja Super Heavy po raz pierwszy wykorzysta silniki Raptor V3. Zapewnią one znacznie większy ciąg i możliwości wynoszenia ładunku mają przekroczyć 100 ton. W testowanych w zeszłym roku wariantach było to maksymalnie 35 ton.

Oczywiście docelowo Starship ma być jeszcze większy. Planowany wariant V4 będzie wysoki na 142 metry i otrzyma nie tylko większy booster, ale też drugi stopień. Ponadto ma być w stanie wynosić na niską orbitę okołoziemską ładunek nawet o masie ponad 200 ton.

Odbył się siódmy test megarakiety SpaceX SpaceX / AFP AFP