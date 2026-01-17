NASA planuje powrót ludzi na Księżyc w ramach kampanii Artemis. Jest to bardzo złożone przedsięwzięcie, które realizacja odbywa się od lat etapami. Jednym z kluczowych elementów misji jest odpowiednia rakieta, która pozwoli na wystrzelenie statku z astronautami. Tą konstrukcją jest SLS, czyli Space Launch System.

NASA buduje rakietę Space Launch System od lat

Pomysł na zbudowanie rakiety SLS pojawił się już dawno temu. NASA przez kilka dekad polegała w misjach kosmicznych na wahadłowcach z programu STS (System Transportu Kosmicznego). Ten w 2011 r. został definitywnie zamknięty i wtedy rozpoczęto pierwsze prace związane ze Space Launch System w roli środka zastępczego.

Rakieta SLS była odpowiedzią na przyszłe potrzeby NASA i zastąpiła projekty Ares I oraz V, które były częścią anulowanego programu Constellation. Amerykanie kilkanaście lat temu zaczęli myśleć o powrocie ludzi na Księżyc, a nawet misjach załogowych na Marsa. Rakieta Space Launch System miała umożliwić realizację tych celów.

NASA rozpoczęła prace nad rakietą Space Launch System w 2011 r. NASA NASA

Prace nad SLS (do pierwszego lotu testowego) trwały ponad dekadę. Ogromna rakieta została po raz pierwszy wystrzelona w kosmos dopiero w 2022 r. (w ramach bezzałogowej misji Artemis I) i do tego czasu pochłonęła mnóstwo środków z budżetu NASA. Szacuje się, że w 2025 r. była to kwota przekraczająca 31 mld dolarów.

SLS to wielka rakieta z technologiami z promów kosmicznych

Warto dodać, że NASA przy budowie SLS zdecydowała się wykorzystać sprawdzone już wcześniej rozwiązania. Nowa rakieta nie została zbudowana zupełnie od podstaw. Agencja wykorzystała tu pewne technologie, które w przeszłości używano w programie promów kosmicznych. Są to:

Główne silniki RS-25 , które znajdują się w pierwszym stopniu rakiety. Zostały one ulepszone, co pozwoliło na zwiększenie ich efektywności o około 30 proc.

Boczne boostery na paliwo stałe

Zewnętrzne zbiorniki paliwa

NASA wykorzystała w SLS rozwiązania zapożyczone z promów kosmicznych STS. NASA domena publiczna

Takie podejście pozwoliło nieco zmniejszyć ogromne koszty finansowe, choć te i tak były ogromne. Space Launch System to wielka rakieta, której wysokość to niemal 100 metrów (w wersji SLS Block 1 jest to 98 metrów). To mniej od Saturna V z programu księżycowego Apollo, ale nowa konstrukcja i tak oferuje większe możliwości.

Główny stopień SLS ma 65 metrów wysokości oraz 8,4 metra średnicy i napędzają go cztery wspomniane silniki RS-25. Z boku znajdują się dwa dopalacze na paliwo stałe. W wersji Block 1 Space Launch System jest w stanie wynieść na niską orbitę okołoziemską ładunek o wadze do 95 ton. Większe możliwości zaoferuje wkrótce tylko Starship firmy SpaceX.

W wersji Block 1B nowa rakieta NASA będzie jeszcze wyższa (111 metrów) i ma być w stanie wynosić na niską orbitę okołoziemską ładunek o masie do 105 ton. Wariant SLS Block 2 podniesie osiągi do 130 ton (bez zmiany wysokości konstrukcji).

Pierwszy lot rakiety SLS po wielu opóźnieniach

Kongres Stanów Zjednoczonych przyznał NASA budżet na budowę rakiety SLS i wtedy wymagano, aby pierwszy lot konstrukcji odbył się do 2016 r. NASA w trakcie prac nad Space Launch System borykała się z licznymi opóźnieniami. Te spowodowały, że rakieta została wystrzelona dopiero sześć lat później po tym terminie.

Pierwszy i jedyny dotychczas start rakiety SLS odbył się w listopadzie 2022 r. United Launch Alliance materiały prasowe

Pierwszy start SLS odbył się 16 listopada 2022 r. i również był wielokrotnie przekładany. Ogromna konstrukcja wzbiła się w końcu w powietrze i z sukcesem wyniosła na orbitę okołoziemską nową kapsułę załogową Orion (ale bez astronautów). Ta następnie poleciała w okolice Księżyca.

Misja zakończyła się sukcesem. Później NASA zaczęła składać kolejną rakietę SLS. Tym razem z myślą o pierwszej misji załogowej na Księżyc od ponad 50 lat, którą jest planowana najwcześniej na luty 2026 r. Artemis 2.

Rakieta Space Launch System dla Artemis 2 gotowa

NASA składała rakietę Space Launch System dla misji Artemis 2 od miesięcy. Wielka konstrukcja jest już gotowa i niedawno zintegrowano z nią kapsułę załogową Orion, którą astronauci polecą w okolice Księżyca.

Ogromna konstrukcja wkrótce opuści budynek VAB (Vehicle Assembly Building) na Florydzie, gdzie była składana. Następnie trafi na stanowisko startowe Lach Pad 39B w Centrum Kosmicznym im. Johna F Kennedy'ego, gdzie następnie przejdzie kluczowe testy przed startem. Będą to m.in. próby tankowania, szczelności czy systemów bezpieczeństwa. Jeśli wszystkie z nich zakończą się pomyślnie, to NASA wyda zgodę na start.

Rakieta SLS dla misji Artemis 2. Zabierze astronautów NASA na Księżyc w ramach misji Artemis 2. NASA/X NASA

NASA planuje start misji Artemis 2 najwcześniej na 6 lutego 2026 r. Oczywiście może dojść do opóźnień. SLS wyniesie w kosmos kapsułę Orion "Integrity", gdzie znajdzie się trzech astronautów ze Stanów Zjednoczonych i jeden Kanadyjczyk. Załoga poleci w okolice Księżyca, ale nie wyląduje na powierzchni. Po obleceniu Srebrnego Globu wróci na Ziemię.

Przyszłość rakiety SLS niepewna

Space Launch System to jeden z najkosztowniejszych projektów NASA w historii agencji. Już od dawna część ekspertów uważa, że jest on bezsensowny i nie są to dobrze zainwestowane pieniądze. Budżet wydany na budowę to nie wszystko. Konstrukcja jest jednorazowego użytku i każdy jej start szacuje się na około 2,5 mld dolarów!

Dlatego coraz częściej mówi się o tym, aby Space Launch System anulować i postawić na rozwiązania dostarczane przez sektor prywatny. Podobne, a nawet większe możliwości, zaoferuje Starship, ale ogromna rakieta SpaceX nie jest jeszcze gotowa i obecnie znajduje się na etapie testów. Z drugiej strony NASA postuluje, aby nie uzależniać kampanii Artemis w tak dużym stopniu od branży komercyjnej.

SLS może nigdy nie wziąć udziału w misji na Marsa. NASA postawi na rakietę Starship? SpaceX materiały prasowe

Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że SLS weźmie udział w programie księżycowym Artemis, ale już w przypadku misji załogowych na Marsa nie i marzenia NASA się nie spełnią. Pierwsi astronauci pewnie polecą na Czerwoną Planetę inną rakietą, ale czy będzie to Starship Elona Muska?

Na razie czeka nas drugi lot Space Launch System i zarazem pierwszy z astronautami, którzy polecą w kosmos tą wielką rakietą. Będzie to z pewnością wielkie wydarzenie.

