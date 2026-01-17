Ogromna rakieta NASA. Zabierze ludzi na Księżyc
SLS to wielka rakieta, którą NASA zbudowała z myślą o programie Artemis. Wielka konstrukcja ma pozwolić wysłać ponownie ludzi na Księżyc. Space Launch System przewyższa możliwościami Saturna V z czasów Apollo. Rakieta SLS pochłonęła dotychczas miliardy dolarów, a poleciała w kosmos tylko raz.
NASA planuje powrót ludzi na Księżyc w ramach kampanii Artemis. Jest to bardzo złożone przedsięwzięcie, które realizacja odbywa się od lat etapami. Jednym z kluczowych elementów misji jest odpowiednia rakieta, która pozwoli na wystrzelenie statku z astronautami. Tą konstrukcją jest SLS, czyli Space Launch System.
NASA buduje rakietę Space Launch System od lat
Pomysł na zbudowanie rakiety SLS pojawił się już dawno temu. NASA przez kilka dekad polegała w misjach kosmicznych na wahadłowcach z programu STS (System Transportu Kosmicznego). Ten w 2011 r. został definitywnie zamknięty i wtedy rozpoczęto pierwsze prace związane ze Space Launch System w roli środka zastępczego.
Rakieta SLS była odpowiedzią na przyszłe potrzeby NASA i zastąpiła projekty Ares I oraz V, które były częścią anulowanego programu Constellation. Amerykanie kilkanaście lat temu zaczęli myśleć o powrocie ludzi na Księżyc, a nawet misjach załogowych na Marsa. Rakieta Space Launch System miała umożliwić realizację tych celów.
Prace nad SLS (do pierwszego lotu testowego) trwały ponad dekadę. Ogromna rakieta została po raz pierwszy wystrzelona w kosmos dopiero w 2022 r. (w ramach bezzałogowej misji Artemis I) i do tego czasu pochłonęła mnóstwo środków z budżetu NASA. Szacuje się, że w 2025 r. była to kwota przekraczająca 31 mld dolarów.
SLS to wielka rakieta z technologiami z promów kosmicznych
Warto dodać, że NASA przy budowie SLS zdecydowała się wykorzystać sprawdzone już wcześniej rozwiązania. Nowa rakieta nie została zbudowana zupełnie od podstaw. Agencja wykorzystała tu pewne technologie, które w przeszłości używano w programie promów kosmicznych. Są to:
- Główne silniki RS-25, które znajdują się w pierwszym stopniu rakiety. Zostały one ulepszone, co pozwoliło na zwiększenie ich efektywności o około 30 proc.
- Boczne boostery na paliwo stałe
- Zewnętrzne zbiorniki paliwa
Takie podejście pozwoliło nieco zmniejszyć ogromne koszty finansowe, choć te i tak były ogromne. Space Launch System to wielka rakieta, której wysokość to niemal 100 metrów (w wersji SLS Block 1 jest to 98 metrów). To mniej od Saturna V z programu księżycowego Apollo, ale nowa konstrukcja i tak oferuje większe możliwości.
Główny stopień SLS ma 65 metrów wysokości oraz 8,4 metra średnicy i napędzają go cztery wspomniane silniki RS-25. Z boku znajdują się dwa dopalacze na paliwo stałe. W wersji Block 1 Space Launch System jest w stanie wynieść na niską orbitę okołoziemską ładunek o wadze do 95 ton. Większe możliwości zaoferuje wkrótce tylko Starship firmy SpaceX.
W wersji Block 1B nowa rakieta NASA będzie jeszcze wyższa (111 metrów) i ma być w stanie wynosić na niską orbitę okołoziemską ładunek o masie do 105 ton. Wariant SLS Block 2 podniesie osiągi do 130 ton (bez zmiany wysokości konstrukcji).
Pierwszy lot rakiety SLS po wielu opóźnieniach
Kongres Stanów Zjednoczonych przyznał NASA budżet na budowę rakiety SLS i wtedy wymagano, aby pierwszy lot konstrukcji odbył się do 2016 r. NASA w trakcie prac nad Space Launch System borykała się z licznymi opóźnieniami. Te spowodowały, że rakieta została wystrzelona dopiero sześć lat później po tym terminie.
Pierwszy start SLS odbył się 16 listopada 2022 r. i również był wielokrotnie przekładany. Ogromna konstrukcja wzbiła się w końcu w powietrze i z sukcesem wyniosła na orbitę okołoziemską nową kapsułę załogową Orion (ale bez astronautów). Ta następnie poleciała w okolice Księżyca.
Misja zakończyła się sukcesem. Później NASA zaczęła składać kolejną rakietę SLS. Tym razem z myślą o pierwszej misji załogowej na Księżyc od ponad 50 lat, którą jest planowana najwcześniej na luty 2026 r. Artemis 2.
Rakieta Space Launch System dla Artemis 2 gotowa
NASA składała rakietę Space Launch System dla misji Artemis 2 od miesięcy. Wielka konstrukcja jest już gotowa i niedawno zintegrowano z nią kapsułę załogową Orion, którą astronauci polecą w okolice Księżyca.
Ogromna konstrukcja wkrótce opuści budynek VAB (Vehicle Assembly Building) na Florydzie, gdzie była składana. Następnie trafi na stanowisko startowe Lach Pad 39B w Centrum Kosmicznym im. Johna F Kennedy'ego, gdzie następnie przejdzie kluczowe testy przed startem. Będą to m.in. próby tankowania, szczelności czy systemów bezpieczeństwa. Jeśli wszystkie z nich zakończą się pomyślnie, to NASA wyda zgodę na start.
NASA planuje start misji Artemis 2 najwcześniej na 6 lutego 2026 r. Oczywiście może dojść do opóźnień. SLS wyniesie w kosmos kapsułę Orion "Integrity", gdzie znajdzie się trzech astronautów ze Stanów Zjednoczonych i jeden Kanadyjczyk. Załoga poleci w okolice Księżyca, ale nie wyląduje na powierzchni. Po obleceniu Srebrnego Globu wróci na Ziemię.
Przyszłość rakiety SLS niepewna
Space Launch System to jeden z najkosztowniejszych projektów NASA w historii agencji. Już od dawna część ekspertów uważa, że jest on bezsensowny i nie są to dobrze zainwestowane pieniądze. Budżet wydany na budowę to nie wszystko. Konstrukcja jest jednorazowego użytku i każdy jej start szacuje się na około 2,5 mld dolarów!
Dlatego coraz częściej mówi się o tym, aby Space Launch System anulować i postawić na rozwiązania dostarczane przez sektor prywatny. Podobne, a nawet większe możliwości, zaoferuje Starship, ale ogromna rakieta SpaceX nie jest jeszcze gotowa i obecnie znajduje się na etapie testów. Z drugiej strony NASA postuluje, aby nie uzależniać kampanii Artemis w tak dużym stopniu od branży komercyjnej.
Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że SLS weźmie udział w programie księżycowym Artemis, ale już w przypadku misji załogowych na Marsa nie i marzenia NASA się nie spełnią. Pierwsi astronauci pewnie polecą na Czerwoną Planetę inną rakietą, ale czy będzie to Starship Elona Muska?
Na razie czeka nas drugi lot Space Launch System i zarazem pierwszy z astronautami, którzy polecą w kosmos tą wielką rakietą. Będzie to z pewnością wielkie wydarzenie.