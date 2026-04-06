New Heraklion rośnie na Krecie. Lotnisko nabiera kształtów

Nowa inwestycja, która wystartowała w 2020 roku, zakłada zastąpienie starego lotniska, którego ze względu na bliskie położenie centrum miasta nie można rozbudować. Dzięki wzniesieniu nowego lotniska w rejonie miejscowości Kastelli (Kisamos) nastąpi przeniesienie ruchu lotniczego o ok. 40 kilometrów na południowy wschód od Heraklionu.

Nowe lotnisko Heraklion to budowla wznoszona od podstaw na terenie ok. 600 hektarów, w pobliżu bazy wojskowej. Za projekt techniczny odpowiadają firma INECO i biuro Fairbanks Arquitectos. Główny budynek terminala to 93 tys. m2 i pięć kondygnacji. Lotnisko początkowo ma przyjmować ok. 11 mln pasażerów rocznie, by z czasem zwiększyć tę liczbę do ok. 15 mln. Gianni Smaragdakis, koordynator budowy i PR menedżer powiedział, że docelowo port New Heraklion ma mieć przepustowość na poziomie nawet 18 mln, informuje ENR.

Nagranie z placu budowy. Postęp prac przy lotnisku Kastelli

Lotnisko jest projektowane tak, aby mogło obsługiwać duże samoloty dalekiego zasięgu, m.in. Airbus A350 i 380 czy Boeing 777. Główny pas startowy lotniska New Heraklion ma mieć długość 3200 metrów i szerokość 45 metrów, obok stanie 44-metrowa wieża kontroli lotów - najwyższa i najbardziej zaawansowana cyfrowo wieża tego typu w Grecji. Główny pas może być w przyszłości rozbudowany do 3800 m.

Smaragdakis powiedział, że prace budowlane prowadzone pod przewodnictwem wykonawcy TERNA SA obecnie są ukończone w 67 proc. Na nowym filmie z placu budowy międzynarodowego lotniska Kastelli na Krecie można zobaczyć, jak aktualnie prezentuje się ten projekt.

Gigantyczny projekt ma zastąpić "jedno z najgorszych lotnisk"

Port lotniczy Heraklion im. Nikosa Kazandzakisa uznawany jest za jedno z najgorszych lotnisk w Europie. Niskie noty związane są z ogromnym zainteresowaniem lotami na Kretę, z którymi obecne lotnisko sobie nie radzi - jest ono także przestarzałe. Brak opcji rozbudowy uniemożliwia najważniejsze zmiany, dlatego zapadła decyzja o budowie nowego portu. Stare lotnisko zostanie zamknięte w momencie otwarcia nowego, a jego teren ma zostać z czasem przekształcony w nowoczesną przestrzeń o funkcjach mieszkalnych i handlowych.

Inwestycja w New Heraklion w Kastelli jest szacowana na ponad 500 milionów euro. "To ekologiczne lotnisko, kładące nacisk na zrównoważony rozwój i redukcję emisji CO2", zaznacza INECO.

- Wdrażając wydajne procesy i wykorzystując zaawansowane technologie, dążymy do zapewnienia wszystkim podróżnym płynnego, szybkiego i bezpiecznego doświadczenia. Lotnisko jest projektowane z myślą o potrzebach klienta, od usprawnionej odprawy po płynne wejście na pokład, integrując systemy biometryczne, zautomatyzowane procedury kontroli i inteligentne technologie, aby sprostać potrzebom współczesnych podróżnych - podano na stronie projektu.

Nowy międzynarodowy port lotniczy na Krecie ma zostać oddany do użytku w 2027-2028 roku. Do 2052 roku, po zakończeniu pierwszego okresu koncesyjnego, ma obsługiwać nawet 18 milionów pasażerów rocznie.

