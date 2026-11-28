W skrócie Amerykański koncern ExxonMobil odkrył nowe złoże ropy i gazu u wybrzeży Angoli, na głębokości 1400 metrów w bloku 15.

Warstwa piaskowca zawierająca węglowodory ma miąższość ponad 65 metrów i cechuje się korzystną porowatością oraz przepuszczalnością.

Firma ExxonMobil planuje zainwestować 4 mld dolarów w rozwój pól naftowych Kizomba A, Kizomba B oraz Likembe, korzystając z obecnej infrastruktury.

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U wybrzeży Angoli odkryto nowe złoże ropy naftowej i gazu ziemnego. Znajduje się pod dnem Atlantyku, ok. 145 km od północnego wybrzeża kraju. Odkrycia dokonał amerykański koncern ExxonMobil podczas odwiertów prowadzonych w ramach poszukiwań nowych zasobów. To pokazuje, że ten region Afryki wciąż kryje spory potencjał surowcowy.

Nowe złoże pod dnem oceanu. Ma ponad 65 metrów

Odwiert Tchihumba West-01ST1 wykonano na obszarze bloku 15, na głębokości około 1400 metrów pod powierzchnią oceanu. Prace prowadzono z wykorzystaniem specjalistycznego statku wiertniczego Valaris DS-9. Podczas wiercenia natrafiono na warstwę piaskowca zawierającą węglowodory. Jej grubość wynosi 65,4 metra.

Ale nie chodzi tylko o rozmiar odkrycia. Skały mają korzystne właściwości, które mogą ułatwić przyszłe wydobycie. Mowa o porowatości i przepuszczalności. Pierwsza określa, ile przestrzeni znajduje się wewnątrz skały, gdzie mogą gromadzić się ropa i gaz. Druga mówi o tym, jak łatwo surowce mogą przez nią przepływać.

Angolska Narodowa Agencja ds. Ropy, Gazu i Biopaliw (ANPG) potwierdziła odkrycie 19 listopada. Nie podała jednak, ile surowców będzie można faktycznie wydobyć. Wiadomo natomiast, że jest to już 21. odkrycie węglowodorów w bloku 15 i drugie od początku 2026 roku.

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ExxonMobil planuje inwestycje za 4 mld dolarów

Nowe złoże to tylko część większych planów amerykańskiego koncernu. ExxonMobil razem z partnerami zatwierdził inwestycje o wartości około 4 mld dolarów. Pieniądze mają zostać przeznaczone na odnowienie dwóch istniejących pól naftowych, Kizomba A i Kizomba B, oraz rozwój kolejnego - Likembe.

Cel? Dotarcie do dodatkowych zasobów ropy i gazu, a także przedłużenie działalności wydobywczej w tym rejonie. Nie trzeba przy tym budować całej infrastruktury od początku. Koncern zamierza wykorzystać istniejące instalacje na morzu.

Wydobycie potrwa co najmniej do 2037 roku?

Blok 15 jest jednym z ważnych obszarów wydobycia surowców w Angoli. Umowa dotycząca podziału produkcji obowiązuje do 2037 roku, co daje firmom czas na realizację kolejnych projektów.

Zdaniem przewodniczącego zarządu ANPG Paulino Jerónimo połączenie nowych odkryć z inwestycjami w istniejące pola ma duże znaczenie dla krajowego przemysłu naftowego. Co więcej, pokazuje, że nawet na eksploatowanych od lat obszarach można znaleźć kolejne zasoby.



