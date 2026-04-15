W skrócie Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce o długości 3750 metrów został przebity przez maszynę TBM "Jadwiga" we wtorek wieczorem.

Tunel pod Pisarzową jest częścią projektu "Podłęże - Piekiełko", który obejmuje budowę łącznie 13 tuneli na nowej trasie kolejowej.

Pierwsze pociągi mają pojechać nową trasą w 2030 roku, jeśli nie dojdzie do opóźnień.

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce o długości blisko 4 kilometrów drążony był pod Pisarzową i jest to bardzo ważny element dużej inwestycji o nazwie "Podłęże - Piekiełko". We wtorek wieczorem osiągnięto kluczowy etap, którym było przebicie głównej nitki. Za kilka lat pojadą nią pociągi.

Maszyna TBM "Jadwiga" przebiła najdłuższy tunel kolejowy w Polsce

Na placu budowy pod Pisarzową, gdzie powstaje najdłuższy tunel kolejowy w Polsce, od miesięcy znajdowały się dwie duże maszyny TBM o nazwach "Kinga" i "Jadwiga". Pierwsza z tarcz, która drążyła odcinek ewakuacyjny, przebiła się kilka tygodni temu. Teraz dokonała tego większa maszyna.

Maszyna TBM "Jadwiga" przebiła główny tunel dla pociągów we wtorek w godzinach wieczornych. Wtedy tarcza wyłoniła się na odcinku od strony Mordarki. Prace rozpoczęły się w czerwcu 2025 r. Na osiągnięcie celu tarcza potrzebowała 300 dni.

To finał bardzo precyzyjnie przygotowanego procesu. W tym etapie muszą się spotkać technologia, doświadczenie zespołu, organizacja budowy i pełna kontrola nad każdym detalem. Zakończenie drążenia przez "Jadwigę" ma szczególne znaczenie, bo dotyczy obiektu zasadniczego - tunelu, którym w przyszłości pojadą pociągi

"Takie projekty jeszcze kilka lat temu były w naszym kraju rzadkością, a dziś stają się realną częścią nowoczesnej kolei. To pokazuje, że na najbardziej wymagających odcinkach kolejowych w Polsce potrafimy skutecznie łączyć zaawansowaną technologię precyzyjne planowanie i sprawną realizację" - dodaje Artur Popko z Budimeksu.

Kiedy pojadą pociągi trasą budowaną w ramach projektu "Podłęże - Piekiełko"?

Oczywiście samo przebicie tunelu to nie koniec prac. Konstrukcja będzie długa na 3750 metrów i w najgłębszym punkcie znajduje się 120 metrów pod powierzchnią. Pociągi prędko tu nie pojadą, bo wspomniany tunel pod Pisarzową jest tylko jednym z kilkunastu, które powstaną na nowej trasie.

Cała inwestycja o nazwie "Podłęże - Piekiełko" jest największym tego typu przedsięwzięciem kolejowym w Polsce od lat. Projekt pochłonie kilkanaście mld złotych i pozwoli na znaczące skrócenie przejazdu pociągów w Małopolsce. Najdłuższy tunel kolejowy przewiercony przez "Jadwigę" jest jednym z 13, które powstaną na nowym szlaku. Pozostałe są mniejsze, ale długość kilku z nich przekroczy kilometr.

Pierwsze pociągi na nowej trasie powinny pojechać w 2030 r. Oczywiście pod warunkiem, że nie dojdzie do opóźnień.

