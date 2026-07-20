W skrócie Berlin wprowadził do eksploatacji nowe tramwaje typu Urbanliner od firmy Alstom, które mają 50 metrów długości i pomieszczą na pokładzie ponad 300 pasażerów.

Najdłuższym tramwajem na świecie pozostaje model ForCity Smart 38T czeskiej firmy Škoda Group, osiągający 59 metrów długości i mieszczący 368 pasażerów.

W nowych pojazdach producent zrezygnował z zewnętrznych lusterek na rzecz kamer eliminujących martwe pola oraz usunął z wnętrza mobilne automaty biletowe.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Na ulicach Gdańska za jakiś czas pojawią się najdłuższe tramwaje w Polsce i będą to blisko 47-metrowe pojazdy wyprodukowane przez spółkę PESA Bydgoszcz S.A. Tymczasem w Berlinie wyjechała na tory jeszcze większa jednostka.

Berlin ma nowy tramwaj Urbanliner o długości aż 50 metrów

Prezentacja pierwszej jednostki typu Urbanliner odbyła się w zajezdni Weißensee i pojazd wyjechał na trasę linii M4, która jest jedną z najbardziej uczęszczanych przez pasażerów w stolicy Niemiec.

Pierwszy tramwaj jest już w eksploatacji i zamówiła go spółka transportowa Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Pojazd pochodzi z fabryk firmy Alstom. Do końca tego roku flota ma składać się z 15 jednostek. Natomiast do 2030 r. Berlin ma dostać wszystkie 65 zamówionych egzemplarzy.

Dzięki tym nowym pojazdom zapewniamy, że po metrze, flota tramwajowa będzie również dobrze wyposażona na nadchodzące dekady. To, co obecnie osiągamy, nie jest bynajmniej oczywiste: rzadko kiedy tak wiele przyszłościowych projektów jest realizowanych jednocześnie jak obecnie

Obecnie na obłożonej trasie M4 kursują tramwaje GT6 połączone w podwójne składy. Dzięki nowym Urbanlinerom będzie możliwe stopniowe wycofywanie starszych jednostek i zastępowanie ich nowszymi pojazdami.

Niemiecki Urbanliner nie jest najdłuższym tramwajem świata

Nowy Urbanliner, choć jest naprawdę długi, tak najdłuższym tramwajem świata pozostaje ForCity Smart 38T wyprodukowany przez czeską firmę Škoda Group. W rzeczywistości jest to jednostka z dwóch połączonych składów o łącznej długości blisko 59 metrów. Jednorazowo może przewozić nawet 368 pasażerów.

Tramwaj Alstoma również jest spory i może pomieścić ponad 300 pasażerów. Oferuje różne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Co ciekawe, producent zrezygnował w pojazdach z zewnętrznych lusterek. Ich rolę przejęły kamery i w ten sposób udało się wyeliminować martwe strefy.

Ponadto BVG zrezygnowało z innego rozwiązania. Urbanliner to pierwszy tramwaj w Berlinie, który nie ma mobilnych automatów biletowych, ale te nadal znajdują się wzdłuż trasy M4. Taka decyzja wynika z zachowania pasażerów, którzy coraz częściej wybierają bilety elektroniczne.



