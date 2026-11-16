W skrócie Brytyjski okręt podwodny klasy Vanguard powrócił do bazy w Szkocji po rekordowych 217 dniach ciągłego przebywania w zanurzeniu.

Poprzedni rekord należał do innej jednostki tej klasy i wynosił 205 dni, co oznacza poprawę wyniku o kilkanaście dni w ciągu zaledwie kilku miesięcy.

Wielka Brytania planuje zastąpienie wysłużonych okrętów klasy Vanguard nowymi jednostkami klasy Dreadnought na początku lat 30. XXI wieku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Brytyjska marynarka pobiła kolejny rekord. Tym razem związany z zanurzeniem okrętu podwodnego, który spędził pod wodą ponad 7 miesięcy. Nowy wynik jest o kilkanaście dni lepszy od poprzedniego.

Brytyjski okręt podwodny klasy Vanguard pobił rekord w zanurzeniu

Okręt podwodny klasy Vanguard powrócił dziś do bazy Faslane nad zatoką Firth of Clyde w Szkocji po 217 dniach spędzonych w morzu. To najdłuższy w historii brytyjskiej marynarki wojennej pobyt pod wodą. Załoga spędziła kilka miesięcy w ciągłym zanurzeniu, gdzie nie miała dostępu do światła czy świeżego powietrza.

Zobacz również: Technologia USA i Wielka Brytania wystrzeliły torpedę z bezzałogowego okrętu podwodnego Daniel Górecki

Nowy rekord został pobity w zaledwie kilka miesięcy. Poprzedni okręt podwodny klasy Vanguard ustanowił go w kwietniu br., gdy spędził w zanurzeniu 205 dni. Wcześniej odnotowano 204 dni w 2025 r., 201 dni w 2024 r. oraz 195 dni w 2023 r.

Starsze okręty klasy Resolution nie miały tak dużych możliwości. W trakcie patroli rzadko spędzały w zanurzeniu więcej niż 60-70 dni. Vanguard to jednostka o większych możliwościach, którą brytyjska marynarka wojenna wykorzystuje do dziś.

Wielka Brytania utrzymuje w morzu co najmniej jeden okręt podwodny z bronią jądrową

Brytyjska marynarka wojenna utrzymuje pod wodą okręty podwodne z bronią atomową nieprzerwanie od 1969 r. Na chwilę obecną wykorzystywane są cztery jednostki, a ostatnia z nich pełni służbę od 1993 r.

Oczywiście tego typu patrole owiane są tajemnicą. Wielka Brytania nie podaje do informacji publicznej szczegółów związanych z prowadzonymi misjami czy wykorzystywanymi w nich jednostkach.

Wielka Brytania obecnie buduje okręty podwodne nowej generacji. Są to jednostki klasy Dreadnought, które wyposażono w napęd atomowy. Mają one około 153,6 metra długości oraz wyporność na poziomie 17200 ton.

Okręty podwodne klasy Dreadnought będą w stanie przenosić pociski klasy Trident II D-5 oraz pomieszczą załogi składające się ze 130 osób. Jednostki mają zastąpić wysłużone już Vanguard na początku lat 30. XXI wieku.

Natomiast okręty podwodne klasy Vanguard mają 149,9 metra długości oraz szerokość 12,8 metra. Wyporność to 15980 ton. Napędza je reaktor jądrowy Rolls-Royce PWR-2, a załoga liczy maksymalnie 135 osób. Cztery użytkowane jednostki to HMS Vanguard (S28), HMS Victorious (S29), HMS Vigilant (S30) oraz HMS Vengeance (S31).