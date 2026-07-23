Okulary Galaxy Glasses coraz mniej tajemnicze. Samsung ujawnia szczegóły

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Samsung Galaxy Glasses to okulary, które po raz pierwszy zaprezentowano w maju. W trakcie Unpacked producent ujawnił dodatkowe szczegóły, w tym związane ze specyfikacją techniczną. Okulary Samsung Galaxy Glasses mają chip Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 oraz oferują wsparcie dla Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.3.

Dwie pary okularów Galaxy Glasses: brązowe przeciwsłoneczne u góry, czarne korekcyjne u dołu.
Okulary Galaxy Glasses coraz mniej tajemnicze. Samsung ujawnia szczegóły.Samsungmateriały prasowe

W skrócie

  • Samsung podczas konferencji Unpacked potwierdził specyfikację Galaxy Glasses, w tym obecność procesora Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 oraz wsparcie dla Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.3.
  • Okulary powstają we współpracy z markami Warby Parker i Gentle Monster, a ich rynkowa premiera została zaplanowana na jesień bieżącego roku.
  • Urządzenie będzie działać pod kontrolą systemu Android XR i wyposażono je w kamerę, której aktywność ma być sygnalizowana diodą LED widoczną dla osób postronnych.
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Okulary z Androidem XR zbliżają się wielkimi krokami i Google wraz z partnerami pochwaliło się projektami tego typu urządzeń w trakcie majowej konferencji I/O 2026. Podczas lipcowego Unpacked producent ujawnił dodatkowe szczegóły.

Okulary Samsung Galaxy Glasses we współpracy z Warby Parker i Gentle Monster

Samsung Galaxy Glasses to okulary, które powstają we współpracy z markami Warby Parker i Gentle Monster, co ogłoszono w trakcie Unpacked, gdzie zobaczyliśmy składane smartfony Galaxy Z Fold 8 i Z Flip 8 oraz smartwatche Galaxy Watch 9. Partnerzy dostarczą oprawki, które prezentują się naprawdę ciekawie. Rynkowy debiut przewidziany jest na jesień br.

Samsung na razie nie mówi oficjalnie o cenach Galaxy Glasses. Jednak w maju do sieci przedostały się przypuszczalne kwoty. Plotki zakładają cennik w przedziale od 379 do 499 dolarów. To oznacza, że w Polsce zapłacimy potencjalnie od tysiąca kilkuset do ponad 2 tys. złotych.

Wymienione wyżej ceny dotyczą prostszej wersji okularów bez zintegrowanych wyświetlaczy. Takie rozwiązanie ma pojawić się w przyszłym roku. W tym przypadku mówi się o kwotach na poziomie nawet do 900 dolarów.

Specyfikacja techniczna okularów Samsung Galaxy Glasses

Samsung przy okazji ujawnił częściową specyfikację techniczną okularów. Galaxy Glasses mają pracować pod kontrolą procesora Qualcomm Snapdragon AR1. Jest to specjalna platforma stworzona z myślą o urządzeniach noszonych. Przy okazji producent potwierdził, że gadżet wspiera Wi-Fi 7 oraz zapewnia łączność bezprzewodową z użyciem modułu Bluetooth 5.3. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Android XR.

Dwie osoby noszące nowoczesne, inteligentne okulary marki Gentle Monster i Warby Parker, otoczone graficznymi elementami informacyjnymi dotyczącymi lekkiej konstrukcji, długiej żywotności baterii, ładowania, łączności Galaxy oraz procesora Snapdragon A...
Okulary Samsung Galaxy Glasses.Samsungmateriały prasowe

Okulary Samsung Galaxy Glasses mają również wbudowaną kamerę. Oczywiście rodzą się wątpliwości z zakresu prywatności. Na szczęście producent o tym pomyślał i działanie tego komponentu będzie sygnalizowane specjalną diodą LED umieszczoną na oprawkach, która będzie widoczna dla innych osób w pobliżu. Więcej szczegółów producent planuje udostępnić jesienią.

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