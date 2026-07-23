Okulary Galaxy Glasses coraz mniej tajemnicze. Samsung ujawnia szczegóły

W skrócie Samsung podczas konferencji Unpacked potwierdził specyfikację Galaxy Glasses, w tym obecność procesora Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 oraz wsparcie dla Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.3.

Okulary powstają we współpracy z markami Warby Parker i Gentle Monster, a ich rynkowa premiera została zaplanowana na jesień bieżącego roku.

Urządzenie będzie działać pod kontrolą systemu Android XR i wyposażono je w kamerę, której aktywność ma być sygnalizowana diodą LED widoczną dla osób postronnych.

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Okulary z Androidem XR zbliżają się wielkimi krokami i Google wraz z partnerami pochwaliło się projektami tego typu urządzeń w trakcie majowej konferencji I/O 2026. Podczas lipcowego Unpacked producent ujawnił dodatkowe szczegóły.

Okulary Samsung Galaxy Glasses we współpracy z Warby Parker i Gentle Monster

Samsung Galaxy Glasses to okulary, które powstają we współpracy z markami Warby Parker i Gentle Monster, co ogłoszono w trakcie Unpacked, gdzie zobaczyliśmy składane smartfony Galaxy Z Fold 8 i Z Flip 8 oraz smartwatche Galaxy Watch 9. Partnerzy dostarczą oprawki, które prezentują się naprawdę ciekawie. Rynkowy debiut przewidziany jest na jesień br.

Samsung na razie nie mówi oficjalnie o cenach Galaxy Glasses. Jednak w maju do sieci przedostały się przypuszczalne kwoty. Plotki zakładają cennik w przedziale od 379 do 499 dolarów. To oznacza, że w Polsce zapłacimy potencjalnie od tysiąca kilkuset do ponad 2 tys. złotych.

Wymienione wyżej ceny dotyczą prostszej wersji okularów bez zintegrowanych wyświetlaczy. Takie rozwiązanie ma pojawić się w przyszłym roku. W tym przypadku mówi się o kwotach na poziomie nawet do 900 dolarów.

Specyfikacja techniczna okularów Samsung Galaxy Glasses

Samsung przy okazji ujawnił częściową specyfikację techniczną okularów. Galaxy Glasses mają pracować pod kontrolą procesora Qualcomm Snapdragon AR1. Jest to specjalna platforma stworzona z myślą o urządzeniach noszonych. Przy okazji producent potwierdził, że gadżet wspiera Wi-Fi 7 oraz zapewnia łączność bezprzewodową z użyciem modułu Bluetooth 5.3. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Android XR.

Okulary Samsung Galaxy Glasses. Samsung materiały prasowe

Okulary Samsung Galaxy Glasses mają również wbudowaną kamerę. Oczywiście rodzą się wątpliwości z zakresu prywatności. Na szczęście producent o tym pomyślał i działanie tego komponentu będzie sygnalizowane specjalną diodą LED umieszczoną na oprawkach, która będzie widoczna dla innych osób w pobliżu. Więcej szczegółów producent planuje udostępnić jesienią.



