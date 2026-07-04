W skrócie Do sieci trafiło wideo udostępnione przez serwis Sammobile, które prezentuje wygląd zewnętrzny oraz elementy konstrukcyjne nowych okularów Samsung Galaxy Glasses.

Urządzenie to jest jednym z pierwszych modeli wyposażonych w system operacyjny Android XR.

Oficjalna prezentacja okularów, ważących około 50 gramów i posiadających baterię o pojemności 155 mAh, odbędzie się 22 lipca podczas konferencji Unpacked.

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Google zaprezentowało okulary z systemem Android XR w trakcie majowej konferencji I/O 2026. Jednym z nowych produktów są Samsung Galaxy Glasses, których właściwa premiera ma odbyć się w trakcie lipcowej konferencji Unpacked. Tymczasem mamy okazję obejrzeć je na wideo.

Wideo z okularami Samsung Galaxy Glasses ujawnia design urządzenia

Do sieci przedostało się wideo z okularami Samsung Galaxy Glasses, które poświęcone jest designowi nadchodzącego gadżetu. Udostępnił je serwis Sammobile. Na filmie zaprezentowano urządzenie z każdej strony i w ten sposób można zapoznać się z poszczególnymi elementami. Producent zdecydował się na różne czujniki.

Na wideo można zobaczyć kluczowe elementy konstrukcji Samsung Galaxy Glasses. Wśród nich są soczewki, obszar dotykowy na prawym zauszniku czy dioda LED po prawej stronie oraz kamera umieszczona po przeciwnej. Zobaczcie to sami na poniższym filmie.

Przy okazji dowiadujemy się, że na prawym zauszniku jest też włącznik. Sam design przypomina standardowe okulary. Oczywiście pod kątem funkcjonalności użytkownicy będą mogli liczyć na znacznie więcej.

Okulary Samsung Galaxy Glasses z systemem Android XR na Unpacked

Samsung Galaxy Glasses to jedne z pierwszych okularów, które wyposażono w system Android XR. Google zaprezentowało go ponad rok temu, ale szersza adaptacja dopiero przed nami. Koreańczycy planują zaprezentować to urządzenie podczas najbliższej konferencji Unpacked, którą zaplanowano na 22 lipca. Tego dnia zobaczymy też składane smartfony Galaxy Z Fold 8 i Z Flip 8.

Pełna specyfikacja techniczna okularów nie jest znana, ale na ich temat wiadomo już całkiem sporo. Samsung zdecydował się na chip Qualcomm Snapdragon AR1, a łączność bezprzewodowa ma odbywać się poprzez Wi-Fi oraz moduł Bluetooth 5.3. Bateria ma pojemność 155 mAh.

Kamerka znajdująca się z przodu jest połączona z 12-megapikselowym sensorem Sony IMX681. Znajdziemy tu także głośniki, mikrofony czy czujniki ruchu. Całość waży około 50 g.

Warto dodać, że druga generacja okularów Samsung Galaxy Glasses zostanie wyposażona w specjalne ekrany, których w tegorocznej edycji zabraknie. Nowa wersja ma pojawić się w 2027 r.



