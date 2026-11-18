W skrócie Samsung udostępnił publiczne beta testy nakładki One UI 9.5 dla właścicieli smartfonów z serii Galaxy S26 w wybranych krajach, w tym w Polsce.

Aplikacja Members umożliwia użytkownikom zgłoszenie chęci udziału w testach oprogramowania, które z racji wczesnego etapu może zawierać błędy.

Stabilna wersja One UI 9.5 zadebiutuje w pierwszym kwartale wraz z premierą serii Galaxy S27, a starsze modele otrzymają aktualizację później.

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Samsung ruszył z beta testami nowej nakładki One UI 9.5 na wybranych rynkach. Na liście jest również Polska. Co nowego tu znajdziemy i kto może instalować oprogramowanie?

One UI 9.5 beta tylko na smartfony Samsung Galaxy S26

Samsung uruchomił publiczny program pilotażowy One UI 9.5 w kilku krajach. Są to Indie, Stany Zjednoczone, Korea Południowa, Wielka Brytania, Niemcy oraz Polska. Na razie dostępność jest mocno ograniczona.

Chęć uczestnictwa w beta testach One UI 9.5 beta mogą zgłaszać tylko właściciele smartfonów z serii Samsung Galaxy S26. Jest to możliwe za pośrednictwem aplikacji Members, gdzie należy dotknąć stosowny baner i zgłosić chęć brania udziału w testach. Następnie trzeba pobrać testowe oprogramowanie, co jest możliwe z poziomu ustawień telefonu.

Oczywiście warto mieć na uwadze, że jest to testowe wydanie oprogramowania, a więc niepozbawione błędów. Dlatego instalacja nie jest zalecana dla wszystkich, a jedynie bardziej zaawansowanych użytkowników.

Premiera One UI 9.5 odbędzie się dopiero w pierwszym kwartale. Wraz ze smartfonami Samsung Galaxy S27, które będą pracować pod kontrolą tego oprogramowania zaraz po wyjęciu z pudełek. Aktualizacja na starsze telefony rozpocznie się kilka tygodni później. Pewnie w marcu lub kwietniu przeszłego roku.

Co nowego z aktualizacją One UI 9.5 na smartfony marki Samsung?

One UI 9.5 to duża aktualizacja nakładki, a więc nie brakuje tu nowości. Na liście są m.in. są nowe opcje w aplikacji aparatu, w tym łatwiejszy dostęp do szybkich kontrolek czy nowe skróty dla trybów Pro i Pro Video. Następnie mamy nowe animacje dla Now Bar oraz więcej opcji personalizacji zegara ekranu blokady.

Użytkownicy mogą również blokować dostęp do aplikacji i odblokowanie jest możliwe na przykład z użyciem funkcji biometrycznych. W takich warunkach ukrywana jest także zawartość widżetów na ekranie. Funkcja Privacy Display zyskała nowe opcje. Są też zmiany w panelu szybkich ustawień, nowe rozwiązania z zakresu dostępności czy nowości w aplikacji Zdrowie.