OnePlus 15 to jeden z pierwszych flagowców z procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5, który w Chinach debiutował pod koniec października. Minęło kilka tygodni i odbyła się premiera w Polsce. Tym razem producent nie kazał czekać nam zbyt długo.

Polskie ceny smartfona OnePlus 15 i oferta na start

OnePlus 15 będzie dostępny w Polsce w dwóch konfiguracjach sprzętowych. Ceny prezentują się następująco.

OnePlus 15 z 12 GB RAM i 256 GB miejsca na dane - 3999 złotych

OnePlus 15 z 16 GB RAM i 512 GB miejsca na dane - 4699 złotych

Producent przygotował na start ciekawą ofertę. Przedsprzedaż rusza dziś i potrwa do 14 grudnia. Klienci mogą liczyć na atrakcyjny prezent w postaci smartwatcha OnePlus Watch 3 43 mm. Ponadto w przypadku modelu z 512 GB pamięci przewidziano dodatkowo 300 złotych zniżki.

Trzy kolory obudowy smartfona OnePlus 15. OnePlus materiały prasowe

Ceny modelu OnePlus 15 są niższe od poprzednika o kilkaset złotych, co z pewnością cieszy. Oczywiście warto rzucić okiem na flagowce konkurencji. Samsunga Galaxy S25 można dziś kupić już nawet za około 3 tys. złotych. Konkurencyjny Xiaomi 15 obecnie też kosztuje mniej niż 4 tys. złotych.

Specyfikacja techniczna smartfona OnePlus 15

Smartfon OnePlus 15 to potężny smartfon z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5, który jest ostatnim procesorem Qualcomma dla flagowców z Androidem. SoC wspomagany jest przez 12 lub 16 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca. Energię dostarcza bateria o pojemności aż 7300 mAh, która wspiera szybkie ładowanie o mocy 120 W.

OnePlus 15 ma przeprojektowany aparat fotograficzny. OnePlus materiały prasowe

Nowy smartfon ma także wysokiej klasy ekran OLED-owy LTPO o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 1.5K i odświeżaniem obrazu w 165 Hz. Jasność w trybie HBM sięga 1800 nitów. Znajdziemy tu również przeprojektowany aparat fotograficzny z trzema 50-megapikselowymi sensorami oraz autorskim rozwiązaniem DetailMax Engine. Przednia kamerka do selfie pozwala robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli.

OnePlus 15 pracuje pod kontrolą Androida 16 z autorską nakładką OxygenOS 16, gdzie nie zabrakło nowych funkcji o opartych na sztucznej inteligencji oraz głębszej integracji z Google Gemini. Telefon dostał trzy kolory obudowy. Są to czarny, piaskowy oraz jasnofioletowy.

