W skrócie OnePlus zostało połączone z marką Realme, co potwierdzają chińskie źródła.

Scalenie obejmuje również rynki poza Chinami i połączone zespoły będą podlegać Pete'owi Lau.

Wsparcie oraz przyszłe aktualizacje oprogramowania dla dotychczasowych użytkowników smartfonów OnePlus mają być nadal oferowane.

Na rynku smartfonów jest mnóstwo firm. Liderami pozostają Apple i Samsung, ale chińscy producenci również radzą sobie nieźle, choć nie dotyczy to wszystkich z nich. Ostatnio pojawiły się niepokojące wieści obejmujące markę OnePlus. Jakie losy ją czekają?

OnePlus scalone z marką Realme

OnePlus według niedawnych doniesień miał rzekomo zniknąć z wielu rynków i dotyczyło to także Europy. Coraz częściej mówiło się o wycofaniu tej firmy z państw Starego Kontynentu, co miało nastąpić w kwietniu. I rzeczywiście w ostatnim czasie w Chinach czy Indiach pojawiło się kilka nowych produktów, ale o ich premierze w Europie na razie się nie mówi. Co się stało?

Świeże informacje dostarczył chiński leaker Digital Chat Station, który w przeszłości niejednokrotnie serwował sprawdzone plotki z obozów różnych producentów telefonów. Źródło przekazało, że OnePlus został scalony w Państwie Środka z inną marką i jest nią Realme. W rzeczywistości obie mają jednego właściciela, którym jest gigant BBK Electronics i mający w posiadaniu także Oppo czy Vivo.

Połączenie dotyczy nie tylko Chin, bo ma obejmować scalenie OnePlusa i Realme w ujęciu globalnym. Połączone zespoły będą podlegać Pete'owi Lau.

Co to oznacza dla użytkowników smartfonów marki OnePlus?

Połączenie OnePlusa z Realme będzie miało konsekwencje w kontekście przyszłych działań, ale nie powinno dotknąć dotychczasowych właścicieli telefonów z logo [1+]. Wsparcie nadal będzie oferowane i dotyczy to także przyszłych aktualizacji oprogramowania czy usług.

Połączenie dotyczy także dalszych działań w obrębie usług obu marek. OnePlus, które jest submarką Oppo od dawna (a Realme połączyło się z nią na początku roku), działa m.in. na runku Stanów Zjednoczonych, gdzie dla przykładu Realme nie jest obecne.

Trudno powiedzieć, jakie dokładnie plany ma właściciel w związku z dostępnością nowych produktów obu marek na poszczególnych rynkach. Zwróćmy jednak uwagę, że w przypadku firmy OnePlus nie został ogłoszony żaden nowy produkt w ujęciu globalnym od kilku miesięcy. Co prawda niedawno odbyła się cicha premiera zegarka Watch 4, ale jego faktyczna sprzedaż różnymi kanałami jeszcze się nie rozpoczęła.

Największy dzwon świata. Trafił do Brazylii... ze Śląska Polsat News Polsat News