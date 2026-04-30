OnePlus nie znika z rynku. Marka została połączona z inną
OnePlus to znana i lubiana w Polsce marka, nad którą ostatnio pojawiły się czarne chmury. Mówiło się o jej wycofaniu z Europy i innych rynków. Tymczasem dowiadujemy się, że została scalona z inną marką i jest nią Realme. Co to oznacza dla dotychczasowych użytkowników smartfonów OnePlusa i czy będzie oferowane dalsze wsparcie?
W skrócie
- OnePlus zostało połączone z marką Realme, co potwierdzają chińskie źródła.
- Scalenie obejmuje również rynki poza Chinami i połączone zespoły będą podlegać Pete'owi Lau.
- Wsparcie oraz przyszłe aktualizacje oprogramowania dla dotychczasowych użytkowników smartfonów OnePlus mają być nadal oferowane.
Na rynku smartfonów jest mnóstwo firm. Liderami pozostają Apple i Samsung, ale chińscy producenci również radzą sobie nieźle, choć nie dotyczy to wszystkich z nich. Ostatnio pojawiły się niepokojące wieści obejmujące markę OnePlus. Jakie losy ją czekają?
OnePlus scalone z marką Realme
OnePlus według niedawnych doniesień miał rzekomo zniknąć z wielu rynków i dotyczyło to także Europy. Coraz częściej mówiło się o wycofaniu tej firmy z państw Starego Kontynentu, co miało nastąpić w kwietniu. I rzeczywiście w ostatnim czasie w Chinach czy Indiach pojawiło się kilka nowych produktów, ale o ich premierze w Europie na razie się nie mówi. Co się stało?
Świeże informacje dostarczył chiński leaker Digital Chat Station, który w przeszłości niejednokrotnie serwował sprawdzone plotki z obozów różnych producentów telefonów. Źródło przekazało, że OnePlus został scalony w Państwie Środka z inną marką i jest nią Realme. W rzeczywistości obie mają jednego właściciela, którym jest gigant BBK Electronics i mający w posiadaniu także Oppo czy Vivo.
Połączenie dotyczy nie tylko Chin, bo ma obejmować scalenie OnePlusa i Realme w ujęciu globalnym. Połączone zespoły będą podlegać Pete'owi Lau.
Co to oznacza dla użytkowników smartfonów marki OnePlus?
Połączenie OnePlusa z Realme będzie miało konsekwencje w kontekście przyszłych działań, ale nie powinno dotknąć dotychczasowych właścicieli telefonów z logo [1+]. Wsparcie nadal będzie oferowane i dotyczy to także przyszłych aktualizacji oprogramowania czy usług.
Połączenie dotyczy także dalszych działań w obrębie usług obu marek. OnePlus, które jest submarką Oppo od dawna (a Realme połączyło się z nią na początku roku), działa m.in. na runku Stanów Zjednoczonych, gdzie dla przykładu Realme nie jest obecne.
Trudno powiedzieć, jakie dokładnie plany ma właściciel w związku z dostępnością nowych produktów obu marek na poszczególnych rynkach. Zwróćmy jednak uwagę, że w przypadku firmy OnePlus nie został ogłoszony żaden nowy produkt w ujęciu globalnym od kilku miesięcy. Co prawda niedawno odbyła się cicha premiera zegarka Watch 4, ale jego faktyczna sprzedaż różnymi kanałami jeszcze się nie rozpoczęła.