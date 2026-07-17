OnePlus opuszcza Stany Zjednoczone i Europę. To już koniec

W skrócie Firma OnePlus oficjalnie potwierdziła wycofanie się z rynków w Stanach Zjednoczonych oraz Europie po latach obecności.

Producent deklaruje chęć skupienia zasobów na wybranych rynkach, takich jak Indie, gdzie chce zapewnić użytkownikom jak najlepsze produkty.

Mimo wycofania się, firma zapowiada kontynuację aktualizacji oprogramowania dla obecnych urządzeń, a nawet wydłużone wsparcie.

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To musiało się stać. OnePlus po kilku miesiącach spekulacji oraz domysłów ogłosił, że rzeczywiście opuszcza kluczowe rynki. Firma przedstawiła swoje stanowisko w trakcie specjalnej konferencji i przekazała, jakie ma dalsze plany.

Marka OnePlus wychodzi z Europy i zniknie z Polski

Przedstawiciele marki OnePlus w trakcie spotkania z mediami przekazali, że rzeczywiście opuszczają kluczowe rynki, o czym dyskutowano od dłuższego czasu. Dotyczy to Stanów Zjednoczonych oraz Europy, gdzie firma była obecna od wielu lat.

Przez ostatnie kilka miesięcy rzeczywiście na tych rynkach nie pojawiały się nowe produkty, a z dostępnością tych dotychczasowych jest krucho. Producent skupił się m.in. na Indiach, gdzie nowe telefony ciągle debiutują. OnePlus deklaruje, że decyzja nie została podjęta w krótkiej chwili i jest bardzo przemyślana.

OnePlus twierdzi, że chce skupić własne zasoby na konkretnych rynkach i w ten sposób zapewnić użytkownikom jak najlepsze doświadczenia. Rzadziej mówi się o rosnących kosztach produkcji, co również znalazło swoje odzwierciedlenie w podjętej decyzji czy rosnącej presji ze strony konkurencji.

OnePlus zamierza kontynuować wsparcie

Jeśli macie urządzenia marki OnePlus i obawiacie się, że zostaną one natychmiast pozbawione wsparcia, to tak się nie stanie. To ma być kontynuowane, mimo pewnych problemów z gwarancją, które od jakiegoś czasu zgłaszają klienci.

Firma zamierza udostępniać aktualizacje oprogramowania na własne urządzenia zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami. OnePlus dodał, że wybrane sprzęty mogą zostać objęte nawet wydłużonym wsparciem, ale konkretnych modeli nie wymieniono.

Na rynkach europejskich należy spodziewać się prób przeciągnięcia dotychczasowych klientów w stronę produktów marki Oppo, której właścicielem jest ta sama korporacja (chińskie BBK Electronics).

Marka została powołana do życia pod koniec 2013 r. Wiosną 2014 r. zadebiutował OnePlus One, czyli pierwszy smartfon z logo firmy nazywanym "pogromcą flagowców". Oficjalny debiut marki na polskim runku odbył się w 2019 r., choć jej produkty można było kupić w kraju już kilka lat wcześniej.



