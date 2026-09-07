Spis treści: Ziemia nie jest płaska Equal Earth chce pokazać świat bardziej proporcjonalnie Merkator zniekształca powierzchnię, ale świetnie sprawdza się w nawigacji Polska będzie mniejsza na nowej mapie świata Mapy nie muszą wyglądać jak te ze szkolnego atlasu

Ziemia nie jest płaska

To oczywiste (choć zdaje się nie dla wszystkich, ale tym się nie będziemy zajmować), jednak właśnie ten szczegół sprawia kartografom sporo problemów. Jak przenieść obraz kuli na płaską kartkę, ekran komputera czy szkolną mapę wiszącą na ścianie? Nie da się tego zrobić bez pewnych zniekształceń. I nie jest to błąd kartografa. To po prostu matematyka.

Odwzorowanie kartograficzne to sposób przekształcenia położenia punktów zakrzywionej powierzchni Ziemi na punkty na płaszczyźnie. W praktyce współrzędne geograficzne, czyli szerokość i długość geograficzna, zostają zamienione na położenie na płaskiej mapie. Spróbujcie wyobrazić sobie, że próbujemy rozłożyć elegancko pociętą skórkę z pomarańczy na stole. Niezależnie od tego, jak bardzo się staramy, gdzieś pojawią się przerwy. No i zadaniem kartografa jest tak to sprytnie powyginać, żeby wyszło coś sensownego.

Dlatego nie istnieje odwzorowanie, które jednocześnie zachowywałoby prawidłowe powierzchnie, kształty, odległości i kierunki na całej mapie. Jedne odwzorowania lepiej pokazują wielkość państw, inne zachowują kąty, jeszcze inne pozwalają możliwie dokładnie przedstawić odległości. Wybór zależy od tego, do czego mapa ma służyć.

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Equal Earth chce pokazać świat bardziej proporcjonalnie

Jednym z ciekawszych współczesnych rozwiązań jest odwzorowanie Equal Earth. Powstało w 2018 roku i należy do grupy odwzorowań równopowierzchniowych. To oznacza, że zachowuje prawidłowe proporcje powierzchni. Afryka jest więc na nim naprawdę znacznie większa od Grenlandii, a nie tylko trochę większa, jak mogłoby się wydawać na popularnych mapach.

Porównanie odwzorowań: Merkatora (na górze) i Equal Earth (na dole) Geord0, Justinkunimune, Furfur /CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en) Wikimedia Commons

Equal Earth nie pojawiło się jednak z myślą o zastąpieniu wszystkich innych map. Jego zadaniem jest przede wszystkim pokazanie wielkości obszarów w sposób możliwie wierny rzeczywistości, przy jednoczesnym ograniczeniu zniekształceń kształtów kontynentów. Nie oznacza to oczywiście, że zniekształceń nie ma. Są, bo nie mogą zniknąć.

Odwzorowanie to znalazło się ostatnio w centrum uwagi za sprawą Organizacji Narodów Zjednoczonych. 4 września 2026 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję zachęcającą do stopniowego odchodzenia od odwzorowania Merkatora na rzecz Equal Earth i innych odwzorowań równopowierzchniowych. Za rezolucją zagłosowały 164 państwa, sześć wstrzymało się od głosu, a przeciwko była tylko reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Nie oznacza to jednak, że ONZ nakazała wszystkim korzystać z jednej konkretnej mapy. Rezolucja nie jest prawnie wiążąca i nie zakazuje stosowania innych odwzorowań.

Powód jest dość prosty. Sposób przedstawiania świata na mapie może wpływać na to, jak postrzegamy jego poszczególne części. W Equal Earth Afryka, Ameryka Południowa, Azja Południowa czy Australia zajmują znacznie więcej miejsca niż na wielu mapach korzystających z odwzorowań, które mocno powiększają obszary położone daleko od równika.

Mama polityczna świata w odwzorowaniu Equal Earth Tom Patterson/domena publiczna Wikimedia Commons

Merkator zniekształca powierzchnię, ale świetnie sprawdza się w nawigacji

Czy to oznacza, że odwzorowanie Merkatora jest złe? Absolutnie nie. Wprost przeciwnie. Ma konkretną właściwość, która przez wieki była niezwykle cenna dla żeglarzy.

Odwzorowanie opracowane w XVI wieku przez Gerarda Merkatora zachowuje kąty. Dzięki temu kierunki wyznaczane na mapie odpowiadają kierunkom w terenie. Na mapie tego typu linia wyznaczająca stały kierunek może być prostą linią. Dla nawigacji morskiej jest to ogromne ułatwienie. W czasach wielkich wypraw oceanicznych możliwość łatwego wyznaczenia kursu była znacznie ważniejsza niż wierne przedstawienie wielkości kontynentów.

Problem zaczyna się, gdy potraktujemy Merkatora jako uniwersalną mapę świata. Im dalej od równika, tym większe stają się zniekształcenia, co widać na przedstawieniu poniżej. Obszary położone blisko biegunów są mocno powiększone. Dlatego Grenlandia na mapie Merkatora może wyglądać na porównywalną z Afryką, choć w rzeczywistości jej powierzchnia stanowi zaledwie około 7 proc. powierzchni Afryki. Nie mówiąc już o Antarktydzie, która z powodu jej gigantycznych rozmiarów jest często na tych mapach całkowicie pomijana.

Świat w odwzorowaniu Merkatora. Często pokazywany bez Antarktydy, ze względu na jej zafałszowany rozmiar Miaow Miaow/CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl) Wikimedia Commons

Zniekształcenia powierzchni w odwzorowaniu wiernokątnym walcowym Mercatora. Zwróć uwagę, że właśnie tego odwzorowania używa Google w swoich mapach Wikimedia Commons

Tu mamy najważniejszą zasadę kartografii - mapa może być bardzo dobra do jednego zadania i jednocześnie marna do innego.

Polska będzie mniejsza na nowej mapie świata

Polska jest ciekawym przykładem, bo znajduje się już dość daleko od równika. Na mapie Merkatora jej kształt jest przedstawiany w sposób korzystny pod względem zachowania kątów, ale jej powierzchnia jest już nieco powiększona. Wynika to z tego, że wraz ze wzrostem szerokości geograficznej rośnie skala mapy. Polska leży mniej więcej między 49. a 55. równoleżnikiem, więc efekt ten jest już dobrze widoczny.

Można to łatwo zauważyć, porównując Polskę z państwami położonymi bliżej równika. Na mapie Merkatora kraj znajdujący się na podobnej szerokości geograficznej co Polska może wyglądać znacznie większy niż państwo o takiej samej powierzchni położone bliżej równika. Nie oznacza to oczywiście, że Polska rzeczywiście jest większa. Zmienia się sposób jego przedstawienia.

Zmiana wyglądu Polski w zależności od oddalenia od równika thetruesize.com materiał zewnętrzny

W Equal Earth sytuacja wygląda inaczej. Powierzchnia Polski jest proporcjonalna do powierzchni innych państw, ponieważ odwzorowanie zachowuje pola. Ceną jest pewne zniekształcenie kształtów. Polska nie wygląda więc dokładnie tak jak na globusie, ale jej wielkość na tle innych krajów odpowiada rzeczywistym proporcjom. To właśnie dlatego Equal Earth znacznie lepiej nadaje się do map, na których chcemy porównywać powierzchnie państw czy kontynentów. No i będzie teraz mniejsza, niż w odwzorowaniu Merkatora.

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Mapy nie muszą wyglądać jak te ze szkolnego atlasu

Kartografia nie kończy się jednak na dwóch najpopularniejszych sposobach przedstawiania świata. Istnieją setki odwzorowań, a każde z nich jest w zasadzie albo matematycznym kompromisem albo szaloną wizją artysty (tak, wszystko może być zniekształcone, ale za to wygląd ostateczny powalający). I niektóre wyglądają wręcz zaskakująco.

Weźmy mapę "do góry nogami". Wiele osób jest przyzwyczajonych do tego, że północ znajduje się na górze, a Europa zajmuje uprzywilejowane miejsce w centralnej części mapy. Nie ma jednak żadnego prawa natury, które mówiłoby, że mapa musi wyglądać właśnie tak. Można ją odwrócić i umieścić Australię oraz Oceanię w centrum. Taka mapa jest tak samo poprawna. Kontynenty nie zmieniają przecież przez to swojego położenia na Ziemi.

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Jeszcze ciekawiej wyglądają odwzorowania Bonne'a i Wernera. W ich przypadku świat może przybrać kształt przypominający serce. To nie żart ani artystyczna fantazja, ale efekt konkretnego matematycznego sposobu przekształcenia powierzchni Ziemi na płaszczyznę. Poniższą wykonałem parę lat temu z okazji Dnia Ziemi.

Ziemia w kształcie serca. Z lewej odwzorowanie Bonne'a, z prawej odwzorowanie Wernera Karol Kubak archiwum prywatne

Dawniej ważnym punktem odniesienia dla map świata była oś Morza Śródziemnego, później coraz większe znaczenie zaczął mieć równik. Rozwój podróży geograficznych od XVI wieku wymuszał tworzenie nowych sposobów przedstawiania świata. Powstawały odwzorowania walcowe, stożkowe, biegunowe i perspektywiczne.

Dzisiaj mamy ich znacznie więcej. I choć mogłoby się wydawać, że wraz z rozwojem technologii powinna w końcu powstać "idealna mapa świata", matematyka mówi wyraźnie - taka mapa po prostu nie istnieje.

Mapa świata w odwzorowaniu Fullera ustin Kunimune Wikimedia Commons



