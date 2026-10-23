Opaska Samsung Galaxy Fit 4 w drodze. Będą trzy kolory

W skrócie Do sieci wyciekły grafiki prezentujące wygląd opaski Samsung Galaxy Fit 4, która pod względem designu jest bardzo zbliżona do poprzedniego modelu z serii Fit 3.

Urządzenie zostanie wyposażone w moduł Bluetooth 5.4, natomiast w jego specyfikacji nie znajdziemy odbiornika GPS ani modułu NFC służącego do płatności zbliżeniowych.

Nowy gadżet ma trafić do sprzedaży w trzech wariantach kolorystycznych, a jego cena będzie prawdopodobnie zbliżona do kosztu zakupu poprzedniej generacji urządzenia.

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Samsung Galaxy Fit 4 to nowy gadżet, który wkrótce pojawi się w portfolio urządzeń naręcznych koreańskiej marki. Tymczasem do sieci przedostały się grafiki, które udostępnił serwis Android Authority. Te ujawniają nam znajomy wygląd oraz planowane kolory obudowy.

Grafiki opaski Samsung Galaxy Fit 4 ujawniają znajomy design

Nowa opaska nie będzie specjalnie różnić się pod względem wyglądu od modelu Fit 3. Potwierdzają to grafiki udostępnione przez serwis źródłowy. Gadżet będzie dostępny w trzech kolorach i są to biały, szary oraz jasnoniebieski.

Rendery opaski Samsung Galaxy Fit 4 ujawniają nam znajomy design. Urządzenie ma prostokątny ekranik z zaokrąglonymi narożnikami. Ma bocznej ramce można dostrzec płaski przycisk oraz otwór dla barometru. Na spodzie znajduje się wielofunkcyjny czujnik, a same paski również wydają się być podobnie zaprojektowane do poprzednich generacji.

Z wcześniejszych dokumentów związanych z certyfikacją gadżetu dowiadujemy się, że opaska ma moduł Bluetooth 5.4, który zapewni łączność bezprzewodową z innymi urządzeniami. Nie znajdziemy za to modułu bezstykowego NFC dla płatności zbliżeniowych czy odbiornika GPS.

Specyfikacja techniczna nie jest znana, ale można się domyślać, że opaska Samsung Galaxy Fit 4 pod względem wyposażenia zaoferuje podobne możliwości do poprzedniej generacji. To oznacza obecność ekraniku AMOLED-owego o przekątnej 1,6 cala oraz rozdzielczości 256 x 402 pikseli. Bateria powinna zapewnić nawet około dwóch tygodni pracy, a całość powinna zostać zamknięta w wodoszczelnej obudowie zgodnej z normą IP68.

Ceny opaski Samsung Galaxy Fit 4 nieznane

Nowa opaska marki z pewnością będzie tania. Ceny modelu Samsung Galaxy Fit 4 mogą być zbliżone do poprzedniej generacji, ale mogą być też wyższe, bo i taki scenariusz jest prawdopodobny.

Za Samsung Galaxy Fit 3 trzeba było zapłacić w dniu premiery 279 złotych. Dziś opaskę można kupić za mniej. Ponadto na rynku jest wiele podobnych urządzeń konkurencji, w tym firm Huawei czy Xiaomi, które również można zakupić za kilkaset złotych.