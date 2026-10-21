Oppo Find X10 i X10 Pro Max debiutują w Polsce. Znamy ceny smartfonów

Spis treści: Polskie ceny smartfonów Oppo Find X10 i X10 Pro Max Specyfikacja techniczna smartfona Oppo Find X10 Pro Max Potężny aparat fotograficzny z rozwiązaniami Hasselblad Specyfikacja techniczna smartfona Oppo Find X10

Seria Oppo Find X10 została zaprezentowana w Chinach już kilka tygodni temu. Dziś odbyła się globalna premiera flagowców, które stworzono z myślą o miłośnikach fotografowania. Zobaczmy sobie ceny telefonów, a te nie są niskie.

Polskie ceny smartfonów Oppo Find X10 i X10 Pro Max

Ceny nowych telefonów nie są niskie, co zwiastowały już wcześniejsze przecieki. W końcu poznajemy kwoty w Polsce. Cennik dla naszego kraju widoczny jest niżej.

Oppo Find X10 z 256 GB pamięci na dane - 5499 złotych

Oppo Find X10 z 512 GB pamięci na dane - 6399 złotych

Oppo Find X10 Pro Max z 512 GB pamięci na dane - 6999 złotych

Nowe smartfony rzeczywiście są drogie, a więc pewnie warto rozejrzeć się za flagowcami konkurencji. Ceny modeli sprzed kilku miesięcy znacząco już spadły i dlatego warto rozważyć ich zakup. Dla przykładu Samsung Galaxy S26 Ultra jest dostępny w oficjalnym sklepie internetowym producenta już od około 6,3 tys. złotych. Natomiast za fotoflagowca Xiaomi 17 Ultra trzeba zapłacić około 5,9 tys. złotych.

Jeśli jednak zdecydujecie się na zakup smartfona Oppo Find X10 lub X10 Pro Max, to możecie liczyć na atrakcyjne bonusy. Jakie? Po pierwsze można jeszcze zapisać się do newslettera, co uprawni do odebrania kuponu zniżkowego o wartości 600 złotych. Natomiast w ramach programu wymiany można zyskać rabat nawet w wysokości 300 złotych.

Ponadto producent dorzuca do nowych telefonów potrójną ochronę. Dotyczy ona ekranu oraz obiektywu aparatu przez pierwszy rok. Ponadto gwarancja jest przedłużona o dodatkowe 12 miesięcy.

Specyfikacja techniczna smartfona Oppo Find X10 Pro Max

Oppo Find X10 Pro Max to droższy z dwóch nowych telefonów, którego specyfikacja techniczna jest z najwyższej półki. Stąd też niemała cena. Co oferuje to urządzenie?

Nowy smartfon ma 6,78-calowy ekran AMOLED-owy wykonany w technologii LTPO, który zapewnia zmienne odświeżanie w zakresie do 144 Hz. Rozdzielczość obrazu to 1272 x 2772 pikseli, a jasność sięga 2000 nitów, a punktowo może być to nawet 3600 nitów. Oczywiście nie zabrakło wsparcia dla popularnych formatów. Są to Dolby Vision, HDR10+ czy HDR Vivid. Wyświetlacz pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus 2.

Smartfon Oppo Find X10 Pro Max. Oppo materiały prasowe

Za obliczenia odpowiada procesor MediaTek Dimensity 9600 Pro, czyli bardzo mocny chip wykonany w 2-nm litografii. Układ składa się z dwóch rdzeni CPU ARM C2-Ultra oraz dwóch klastrów po trzy rdzenie Arm C2-Pro, które wspomagane są przez różny rozmiar pamięci podręcznej. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Arm Mali-G2 Ultra NX. Telefon dostępny będzie w Polsce tylko w jednej konfiguracji sprzętowej z 512 GB pamięci na dane.

Energię w telefonie Oppo Find X10 Pro Max dostarcza duża bateria o pojemności 7150 mAh. Jej pojemność względem modelu z Chin nieco zredukowano (z 8000 mAh). Nie zabrakło za to wsparcia dla szybkiego ładowania SuperVOOC o mocy 80 W. Natomiast w przypadku ładowarek bezprzewodowych jest to 50 W.

Smartfon ma także wysokiej jakości stereofoniczne głośniki, czytnik linii papilarnych schowany pod ekranem czy najnowszy Bluetooth 6.2. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 17. Oczywiście z autorską nakładką ColorOS 17.

Potężny aparat fotograficzny z rozwiązaniami Hasselblad

Oppo Find X10 Pro Max to pierwszy smartfon na rynku, który został wyposażony w aż trzy 200-megapikselowe sensory. Dzięki temu system kamer oferuje potężne możliwości i w jego skład wchodzą:

Główny obiektyw szerokokątny ze światłem f/1.5, PDAF i OIS, który połączono z 200-megapikselowym sensorem typu 1/1.3"

Teleobiektyw peryskopowy ze światłem f/2.1 i OIS, który współpracuje z 200-megapikselowym czujnikiem 1/1.56"

Obiektyw ultraszerokokątny ze światłem f/2.2 połączony z 200-megapikselowym sensorem 1/1.56"

Oppo Find X10 Pro Max ma potężny system aparatów z trzema sensorami 200 MP. Oppo materiały prasowe

Oczywiście nie zabrakło rozwiązań firmy Hasselblad, której logo znajduje się na obudowie czy technologii DeepPix. Kamera jest również w stanie nagrywać wideo w jakości 8K. Oppo przygotowało dla nowego flagowca dodatkowe akcesorium. Jest nim specjalny telekonwerter Hasselblad Teleconverter Kit za 1499 złotych, który znacząco podnosi możliwości kamery z zakresu obrazowania.

Specyfikacja techniczna smartfona Oppo Find X10

Oppo Find X10 bez dopisku Pro Max w nazwie to nieco tańszy telefon. Specyfikacja techniczna tego modelu obejmuje 6,59-calowy ekran AMOLED-owy, który oferuje zmienne odświeżanie w zakresie od 1 do 120 Hz, ale może ono być zwiększone do maksymalnie 144 Hz. Nie zabrakło też wsparcia dla ściemnienia PWM z częstotliwością do 3840 Hz. Jasność maksymalna sięga 2000 nitów.

Oba modele z serii Oppo Find X10 mają baterie o pojemności 7150 mAh. Oppo materiały prasowe

Za obliczenia odpowiada tu 3-nm procesor MediaTek Dimensity 9600M z ośmioma rdzeniami CPU oraz GPU ARM G1-Ultra. Układ wspomagany jest przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM, a na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca. Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 7150 mAh, która wspiera szybkie ładowanie.

Aparat fotograficzny w telefonie Oppo Find X10 jest nieco prostszy w porównaniu do modelu Pro Max, ale nadal oferuje duże możliwości. Główny obiektyw szerokokątny ze światłem f/1.6 został połączony z 200-megapikselowym sensorem. Podobnie jest w przypadku teleobiektywu peryskopowego 2,8x. Natomiast kamera ultraszerokokątna współpracuje z 50-megapikselowym czujnikiem. Przedni aparat do selfie również pozwoli robić zdjęcia w jakości do 50 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 17 z autorską nakładką ColorOS 17.