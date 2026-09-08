Oppo Find X10 Pro Max blisko. Smartfon otrzyma trzy aparaty 200 MP

W skrócie Oppo Find X10 Pro Max zostanie wyposażony w trzy aparaty fotograficzne, z których każdy wykorzystuje 200-megapikselowy sensor oraz zaawansowaną stabilizację obrazu.

Smartfon będzie napędzany procesorem MediaTek Dimensity 9600 i otrzyma ekran OLED od firmy Tianma oraz dużą baterię 8000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania SuperVOOC.

Premiera flagowego modelu Oppo odbędzie się jeszcze w tym miesiącu na rynku chińskim, a w późniejszym czasie urządzenie ma trafić do sprzedaży także w Europie.

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Oppo szykuje się do premiery nowych flagowców, które w Chinach zostaną zaprezentowane jeszcze w tym miesiącu. Topowym modelem będzie smartfon Oppo Find X10 Pro Max, który otrzyma potężny aparat fotograficzny.

Trzy aparaty 200 MP w smartfonie Oppo Find X10 Pro Max

Oppo Find X10 Pro Max to fotoflagowiec z prawdziwego zdarzenia. Smartfon otrzyma potrójny aparat fotograficzny. Każdy z obiektywów został połączony z 200-megapikselowym sensorem. Kamera ma składać się z następujących elementów.

Główny obiektyw szerokokątny ze światłem przysłony f/1.5 połączony z 200-megapikselowym sensorem z technologią DeepPix i zaawansowaną stabilizacją CIPA 6.5

Obiektyw ultraszerokokątny ze 124-stopniowym polem widzenia i światłem przysłony f/2.2 połączony z 200-megapikselowym czujnikiem

Teleobiektyw ze światłem przysłony f/2.1 i stabilizacją CIPA 7.5 współpracujący z 200-megapikselowym sensorem

Oppo wraz z nowym fotoflagowcem stawia więc na bardzo zaawansowane rozwiązania, które konkurencja może tylko pozazdrościć. Trzy aparaty fotograficzne z 200-megapikselowymi sensorami z pewnością zapewnią duże możliwości podczas fotografowania czy nagrywania wideo.

Specyfikacja techniczna Oppo Find X10 Pro Max

Oppo Find X10 Pro Max i pozostałe modele z serii zostaną zaprezentowane jeszcze w tym miesiącu. Najpierw w Chinach. Potem trafią do sprzedaży także w Europie. Kiedy to nastąpi? Plotki mówią, że jeszcze w październiku, ale producent tego nie potwierdza.

Kompletna specyfikacja techniczna Oppo Find X10 Pro Max nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że pod obudową telefonu znajdzie się procesor z serii MediaTek Dimensity 9600. Telefon dostanie także wyświetlacz OLED-owy wysokiej klasy dostarczony przez Tianma.

Energię w telefonie ma dostarczać duża bateria o pojemności 8000 mAh. Oczywiście ze wsparciem dla szybkiego ładowania SuperVOOC. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Android 17. Oczywiście z autorską nakładką producenta ColorOS 17.



