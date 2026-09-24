Oppo Find X10 Pro Max zaprezentowany. Znany ceny i specyfikację

W skrócie Oppo zaprezentowało nowy flagowy smartfon Find X10 Pro Max, który wkrótce zadebiutuje na polskim rynku, a zapisując się do newslettera, można zyskać 600 złotych zniżki.

Smartfon wyróżnia się potrójnym aparatem z sensorami 200 megapikseli każdy oraz procesorem MediaTek Dimensity 9600 Pro, wspieranym przez baterię o pojemności 8000 mAh.

Telefon posiada 6,78-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem do 144 Hz, a jego ceny w Chinach startują od 6799 juanów za wersję z 12 GB pamięci RAM i 256 GB przestrzeni na dane.

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Oppo Find X10 Pro Max to nowy flagowiec marki, który został zaprezentowany w Chinach. Znamy ceny i specyfikację. Wkrótce smartfon będzie dostępny także w Polsce.

Ceny Oppo Find X10 Pro Max i promocja na start w Polsce

Polskie ceny telefonu nie są na razie znane. Dysponujemy tylko cennikiem dla Chin i ten prezentuje się następująco.

Oppo Find X10 Pro Max z 12 GB + 256 GB - 6799 juanów (ok. 3860 złotych)

Oppo Find X10 Pro Max z 12 GB + 512 GB - 7499 juanów (ok. 4260 złotych)

Oppo Find X10 Pro Max z 16 GB + 512 GB - 7999 juanów (ok. 4540 złotych)

Oppo Find X10 Pro Max z 16 GB + 1 TB - 8999 juanów (ok. 5110 złotych)

Smartfon Oppo Find X10 Pro Max. Oppo materiały prasowe

Telefon nie jest tani i warto rzucić okiem na produkty konkurencji. Samsung Galaxy S26 Ultra jest dostępny już od około 5 tys. złotych. Natomiast za Xiaomi 17 Ultra trzeba zapłacić od około 5,5 tys. złotych.

Premiera Oppo Find X10 Pro Max w Polsce ma odbyć się w ciągu najbliższych tygodni. Marka już teraz zachęca do zapisania się do newslettera. To pozwoli uzyskać na start zniżkę w wysokości aż 600 złotych.

Specyfikacja techniczna smartfona Oppo Find X10 Pro Max

Nowy smartfon wyróżnia się przede wszystkim aparatem fotograficznym. Oppo Find X10 Pro Max to pierwszy telefon, który ma trzy 200-megapikselowe sensory. Połączono je z głównym obiektywem szerokokątny ze światłem f/1.5, teleobiektywem 3x oraz kamerą ulraszerokokątną.

Pod obudową znajduje się potężny procesor MediaTek Dimensity 9600 Pro z GPU Mali-G2-Ultra-NX, który wspomagany jest przez 12 lub 16 GB pamięci RAM. Energię dostarcza duża bateria o pojemności 8000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania SuperVOOC o mocy 80 W. Jest też wsparcie dla ładowarek bezprzewodowych o mocy 50 W.

Oppo Find X10 Pro Max ma również 6,78-calowy ekran AMOLED-owy LTPO z odświeżaniem obrazu w zakresie do 144 Hz i jasnością do 2000 nitów. Przednia kamerka pozwala robić zdjęcia w jakości do 50 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 17 z nakładką ColorOS 17.