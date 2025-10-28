W skrócie OPPO Find X9 i X9 Pro debiutują globalnie, także w Polsce, oferując flagowy poziom fotografii dzięki współpracy z Hasselblad.

Nowe smartfony wyposażono w bardzo pojemne baterie krzemowo-węglowe.

Seria Find X9 działa na systemie ColorOS 16 opartym na Androidzie 16, wprowadzając wiele funkcji opartych na sztucznej inteligencji.

Spis treści: Jaki aparat jest w OPPO Find X9? Megabateria w OPPO Find X9 Jaki jest wyświetlacz w OPPO Find X9? Jaki jest procesor w OPPO Find X9 i X9 Pro? ColorOS 16, czyli Android 16 w OPPO Jaka cena OPPO Find X9 i X9 Pro w Polsce? Specyfikacja OPPO Find X9 i Find X9 Pro

OPPO to marka obecna na rynku od blisko 20 lat. Z telefonów tej marki w ubiegłym roku korzystało 700 milionów użytkowników na całym świecie.

Dwa tygodnie temu OPPO pokazało w Chinach dwa flagowe modele Find X9 i X9 Pro, o czym pisaliśmy w Geekweeku. Teraz flagowiec chce podbić świat i właśnie wchodzi na inne rynki, w tym do Polski.

Ta seria ma być krokiem milowym w dziedzinie fotografii mobilnej

Na pewno wyróżnikiem nowych smartfonów OPPO będą aparaty. materiały prasowe

Jaki aparat jest w OPPO Find X9?

Skoro to ma być jakościowy skok, to co takiego wyróżnia aparat w nowych flagowcach OPPO? Seria Find X od zawsze wyznaczała nowe standardy w mobilnej fotografii, więc X9 nie jest wyjątkiem.

Do obu nowych smartfonów zainstalowany został system Hasselblad Master Camera, który łączy zaawansowaną fotografię obliczeniową z najwyższej klasy sensorami Sony.

Find X9 ma system trzech wysokiej jakości aparatów, które świetnie sobie radzą w każdych warunkach, od szerokich ujęć po zbliżenia. Aparat główny ma rozdzielczość 50 megapikseli. Wykorzystuje sensor Sony, który wpuszcza więcej światła, co sprawia, że zdjęcia są wyjątkowo wyraźne i jasne. Aparat ultraszerokokątny (również 50 megapikseli) ma autofokus do robienia zdjęć makro, a aparat z teleobiektywem peryskopowym (50 megapikseli) robi zdjęcia z dużym przybliżeniem, bez utraty jakości.

Ale to nie wszystko, jeśli chodzi o możliwości fotograficzne.

Telefon ma jeszcze sensor nazwany "True Color". To zaawansowany czujnik, który bardzo dokładnie mierzy światło. Dzięki temu aparat jest w stanie oddać kolory na zdjęciach z niespotykaną precyzją, nawet gdy warunki oświetleniowe są bardzo trudne (np. podczas nocnych zdjęć).

Serię OPPO Find X (z tym razem w X9 i X9 Pro) po raz kolejny wyróżnia aparat fotograficzny. materiały prasowe

Wersja Find X9 Pro ma w środku oferuje jeszcze lepsze aparaty - zwłaszcza ten główny (Ultra XDR) z technologią Real-Time Triple Exposur. Rejestruje ona dużą ilość detali zarówno w głębokich cieniach, jak i w najjaśniejszych partiach obrazu.

Trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę na teleobiektyw (200 MP). Aparat z trzykrotnym powiększeniem optycznym jest owocem współpracy ze szwedzką firmą fotograficzną Hasselblad. Konstrukcja obiektywu wyróżnia się wysoką jasnością (f/2.1), co robi różnicę w słabym oświetleniu. Aby w pełni wykorzystać jego potencjał, inżynierowie OPPO opracowali proces aktywnego wyrównania optycznego, co ma przekładać się na wzrost rozdzielczości o dodatkowe 15%.

Uzupełnieniem obiektywów jest nowy silnik przetwarzania obrazu LUMO Image Engine. Algorytmy poprawiają wyrazistość czy odwzorowanie kolorów, jednocześnie zapewniając naturalny wygląd zdjęć.

Zdjęcia zdjęciami, ale warto też wspomnieć o trybie wideo. Oba smartfony nagrywają filmy z głównego aparatu w rozdzielczości 4K przy 120 kl./s w standardzie Dolby Vision HDR, przy czym Find X9 Pro rozszerza tę funkcjonalność również na teleobiektyw.

Megabateria w OPPO Find X9

Telefony Find X9 łączą smukłą, elegancką budowę (mają tylko 7,99 mm grubości) z niesamowicie wydajną baterią o pojemności 7025 mAh.

Find X9 Pro ma akumulator 7500 mAh, co jest rekordem wśród flagowych modeli OPPO.

Umieszczenie tak dużych baterii w tak cienkich telefonach jest możliwe dzięki nowej technologii. OPPO zastosowało specjalną, krzemowo-węglową baterię własnej konstrukcji, która pozwala na magazynowanie większej energii w mniejszej przestrzeni.

Baterie - jak zapewnia producent - nawet po pięciu latach typowego używania, zachowają ponad 80% swojej pierwotnej pojemności.

Bateria w OPPO Find X9 Pro ma 7500 mAh. materiały prasowe

Oba modele mają szybkie ładowanie przewodowe (80W), bezprzewodowe (50W) i zwrotne (10W) pozwalające naładować np. słuchawki.

Bateria - wg producenta - pozwoli na 60 godzin rozmów czy na oglądanie filmów przez 24 godziny na jednym ładowaniu. Pełne naładowanie zajmuje zaledwie 76 minut.

Jaki jest wyświetlacz w OPPO Find X9?

Telefony Find X9 świetnie leżą w dłoni. Moduł aparatu został zaprojektowany tak, żeby palce nie zasłaniały obiektywów podczas robienia zdjęć.

Oba modele Find X9 dostały płaski ekran z wąskimi ramkami o grubości zaledwie 1,15 mm. Ekran jest płynny (odświeżanie 120 Hz). W pełnym słońcu jest bardzo jasny (aż 3600 nitów), a w ciemności może być bardzo, bardzo ciemny (tylko 1 nit).

Specjalna technologia przyciemniania oraz redukcja niebieskiego światła sprawiają, że ekran nie męczy oczu i nie zaburza naturalnego procesu zasypiania.

Find X9 dostępny będzie w Polsce w kolorze czarnym i tytanowym, a Find X9 Pro w kolorze białym i brązowym.

Oba modele łączą matową, aluminiową ramkę ze szklanym tyłem odpornym na odciski palców. Urządzenia zaprojektowano z myślą o wyjątkowej wytrzymałości (ochrona przed pyłem i wodą - w tym przed zanurzeniem czy silnymi strumieniami wody).

Jaki jest procesor w OPPO Find X9 i X9 Pro?

Seria Find X9 jest napędzana procesorem MediaTek Dimensity 9500. Jest on o 32% szybszy i zużywa 55% mniej energii. Podobnie działa układ graficzny (GPU) i sztucznej inteligencji (NPU) - są znacznie szybsze i bardziej energooszczędne.

Nawet podczas grania, telefon pozostaje chłodny i szybki dzięki specjalnemu systemowi chłodzenia cieczą (z komorami parowymi).

Co ciekawe - OPPO we współpracy z MediaTek stworzyło system, który przewiduje zużycie energii i dynamicznie dostosowuje pracę procesora, zapewniając płynność i długi czas działania.

ColorOS 16, czyli Android 16 w OPPO

W serii Find X9 jest nowy system operacyjny Android 16 z nakładką ColorOS 16. Stawia na wyjątkową płynność, inteligencję i lepsze łączenie z innymi urządzeniami.

Wprowadza też szereg funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Na uwagę zasługuje aplikacja Mind Space (umożliwia intuicyjne przechwytywanie i organizowanie informacji). Za pomocą prostego gestu trzema palcami lub naciśnięcia specjalnego przycisku, treści aktualnie wyświetlane na ekranie - czy to tekst, obrazy, czy strony internetowe - można zapisać bezpośrednio w jednym, centralnym miejscu. Mind Space automatycznie kategoryzuje zapisane materiały, tworząc dla nich jedno, uporządkowane miejsce.

OPPO zacieśniło też współpracę z Google. Trudno, żeby dziś smartfon z Androidem nie miał Gemini, który w tym wypadku integruje się z innymi aplikacjami OPPO (umożliwiając np. edycję zdjęć).

OPPO wykorzystuje sztuczną inteligencję również w innych, autorskich aplikacjach. AI Recorder samodzielnie tworzy tytuły i streszczenia nagrań, a AI Portrait Glow poprawia wygląd skóry i jakość zdjęć wykonanych w trudnych warunkach oświetleniowych.

Jaka cena OPPO Find X9 i X9 Pro w Polsce?

OPPO swoimi flagowymi modelami konkuruje m.in. z Samsungami Galaxy S. Nawet w materiałach przekazanych dziennikarzom, pokazywane są różnice między S25 a OPPO Find X9 i X9 Pro.

OPPO Find X9 będzie oferowany w konfiguracji 12GB + 512GB, Find X9 Pro - 16GB + 512GB.

Podstawowy model Find X9 ma kosztować w Polsce 4599 zł (na start, do 11 listopada, model ma być tańszy - 3999 zł). Za Find X9 Pro trzeba będzie wyłożyć 5499 zł.

Specyfikacja OPPO Find X9 i Find X9 Pro

Dane techniczne OPPO Find X9. materiały prasowe

Dane techniczne OPPO Find X9 Pro. materiały prasowe

