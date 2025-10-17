Oppo Find X9 i X9 Pro to nowe smartfony, które zadebiutowały w Chinach. Wkrótce kupimy je także w Polsce. Co mają do zaoferowania i jak prezentują się ich ceny?

Ceny Oppo Find X9 i X9 Pro. Kiedy kupimy je w Polsce?

Premiera serii Oppo Find X9 na razie odbyła się w Chinach, gdzie sprzedaż rusza w pierwszej kolejności. W Polsce telefony kupimy w przyszłym miesiącu, a globalny debiut zaplanowano na 28 października. Na miejsce wybrano Barcelonę. Ceny w Państwie Środka widoczne są niżej.

Oppo Find X9 - od 4399 juanów (ok. 2250 złotych)

Oppo Find X9 Pro - od 5299 juanów (ok. 2700 złotych)

Smartfon Oppo Find X9 Pro. Oppo materiały prasowe

Ceny są więc bardzo zbliżone do konkurencji w postaci modeli Xiaomi 17, które trafiły do sprzedaży w cenie od 4499 juanów (ok. 2300 złotych). Oppo opcjonalnie proponuje zakup akcesoriów Hasselblad Professional Teleconverter Set (1099 juanów/560 złotych) i Hasselblad Professional Imaging Kit (1699 juanów/870 złotych).

Specyfikacja techniczna smartfonów Oppo Find X9 i X9 Pro

Oba nowe telefony mają procesory MediaTek Dimensity 9500, które oferują duży wzrost wydajności względem poprzedniej generacji. Czipy wspomagane są przez 12 lub 16 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono od 256 GB do 1 TB miejsca.

Oppo Find X9 Pro to droższy smartfon z 6,78-calowym ekranem AMOLED-owym o rozdzielczości 1.5K i jasności do 3600 nitów. Główny aparat fotograficzny ze światłem f/1.5 współpracuje z 50-megapikselowym sensorem Sony LYT828. Teleobiektyw peryskopowy 3x połączono z 200-megapikselowym Samsung HP5 i oferuje on 120-krotny zoom cyfrowy, a kamerę ultraszerokokątną z 50-megapikselowym czujnikiem. Bateria o pojemności 7500 mAh wspiera szybkie ładowanie o mocy 80 W (oraz bezprzewodowe 50 W) i ma zapewnić dwa dni pracy.

Seria Oppo Find X9. Oppo materiały prasowe

Tańszy Oppo Find X9 ma prostszy aparat z teleobiektywem połączonym z 50-megapikselowym sensorem. Pojemność baterii zredukowano do 7025 mAh (nadal wspiera szybkie ładowanie 80 W), a ekran ma przekątną 6,59 cala. Kamera w obu telefonach powstała we współpracy z marką Hasselblad. Smartfony pracują pod kontrolą Androida 16 z nakładką ColorOS 16.

