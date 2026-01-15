Oppo wprowadza do oferty w Polsce cztery nowe smartfony z serii Reno 15, które debiutują zaledwie kilka miesięcy po modelach z rodziny Oppo Reno 14. Ile kosztują nowe telefony i co ma do zaoferowania ich specyfikacja techniczna?

Polskie ceny smartfonów Oppo Reno 15 i oferta na start

Ceny telefonów z serii Oppo Reno 15 prezentują się w Polsce następująco:

Oppo Reno 15 Pro - 3299 złotych

Oppo Reno 15 - 2799 złotych

Oppo Reno 15 FS - 1799 złotych

Oppo Reno 15 F - 1599 złotych

Wszystkie nowe telefony dostępne są do wyboru w dwóch wariantach kolorystycznych. W tym jasnych z obudową z efektem zorzy polarnej. Producent w ramach oferty na start przygotował ciekawe promocje.

Smartfon Oppo Reno 15 Pro. Oppo materiały prasowe

Kupując telefon Oppo Reno 15 Pro w dniach 15.02-15.03 można liczyć na zwrot BLIK w wysokości aż 500 złotych. Podobna promocja obejmuje tańszy model Reno 15, ale tutaj cashback wynosi 200 złotych. W przypadku wersji 15 F i FS ceny są obniżane o 200 złotych i tutaj oferta obowiązuje od 16.02 do 16.03.

Tańsze modele z serii Oppo Reno 15 powalczą o klientów z telefonami Redmi Note 15 Pro, które również debiutują w Polsce. Warto również rozważyć zakup serii Realme 14 Pro, których ceny są już dziś znacznie niższe, jak w dniu premery. Natomiast dla Oppo Reno 15 Pro ciekawą alternatywą może być Samsung Galaxy S25, który w podstawowej wersji kosztuje obecnie około 3 tys. złotych.

Specyfikacja techniczna smartfonów Oppo Reno 15, 15 Pro i 15 F/FS

Oppo Reno 15 Pro to najciekawszy z nowych telefonów, który docenią fani kompaktowych telefonów. Urządzenie ma 6,32-calowy ekran AMOLED-owy 1.5K. Pod obudową znajduje się procesor MediaTek Dimensity 8450 oraz bateria o pojemności 6200 mAh, która wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC.

Oppo Reno 15 Pro ma aparat fotograficzny z głównym sensorem 200 MP. Oppo materiały prasowe

Aparat fotograficzny ma główny sensor 200 MP. Jest też teleobiektyw 3,5x oraz obiektyw ultraszerokokątny, które połączone z 50-megapikselowymi czujnikami. Przednia kamera również ma 50-megapikselowy sensor oraz zapewnia szeroki kąt widzenia.

Smartfony Oppo Reno 15 dostępne są w obudowach z efektem zorzy polarnej. Oppo materiały prasowe

Smartfon Oppo Reno 15 bez dopisku Pro jest większy, bo ma 6,59-calowy ekran AMOLED-owy oraz procesor Snapdragon 7 Gen 4. Główny obiektyw połączono tu z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem. Pozostałe elementy systemu kamer są bez zmian. Bateria ma pojemność 6500 mAh.

Smartfon Oppo Reno 15 FS. Oppo materiały prasowe

Oppo Reno 15 F/FS to najtańsze modele. Znajdziemy tu słabszy procesor Snapdragon 6 Gen 1 wspomagany przez 8 GB pamięci RAM oraz aparat fotograficzny podobny do modelu 15, ale bez teleobiektywu. W jego miejsce wstawiono prostszą kamerkę 2 MP do zdjęć makro. Warto dodać, że oba ostatnie telefony różnią się między sobą rozmiarem pamięci na dane - 256 GB w modelu F i 512 GB dla FS.

