Orlen odkrył nowe złoże gazu na Morzu Północnym. Wkrótce ruszy wydobycie

Grupa Orlen przygotowuje się do uruchomienia wydobycia z nowego złoża gazu ziemnego na Morzu Północnym. Zgodnie z zapowiedziami koncernu eksploatacja ma się rozpocząć w pierwszej połowie roku, co wzmocni portfel wydobywczy spółki w Norwegii i zwiększy możliwości dostaw surowca do Europy, w tym także do Polski.

Nowe złoże nazwane Frida Kahlo gas field zostało odkryte przez spółkę Orlen Upstream Norway we współpracy z partnerami.

Szacunki wskazują, że zasoby odkrytego złoża odpowiadają od 5,3 do 9,4 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. W praktyce oznacza to możliwość pozyskania nawet od 450 do 810 mln metrów sześciennego gazu ziemnego. Znajduje się ono w rejonie Sleipner field, czyli w jednym z najważniejszych obszarów wydobywczych koncernu w Norwegii. Orlen Upstream Norway posiada 24,41 proc. udziałów koncesji, a partnerami są tam Equinor, będący operatorem - 58,35 proc. udziałów oraz Var Energi - 17,24 proc. udziałów.

Złoże zostało zidentyfikowane dzięki odwiertowi wykonanemu z platformy produkcyjnej Sleipner B. To ważne, ponieważ wykorzystanie istniejącej już infrastruktury oznacza, że nie będzie konieczna budowa nowych instalacji wydobywczych. Dzięki temu projekt ma zostać uruchomiony szybciej i przy znacznie niższych kosztach.

Nowe źródło gazu dostarczanego do Polski

Gaz ze złoża popłynie do Polski gazociągiem Baltic Pipe, jak zapowiedział Orlen.

- To szczególnie istotne w czasie, gdy bezpieczeństwo energetyczne, rozumiane jako stabilność dostaw surowca, staje się istotniejsze niż kiedykolwiek wcześniej - podkreślił Wiesław Prugar, który w zarządzie Orlenu odpowiada za segment wydobycia.

Koncern zaznaczył, że realizuje strategię, zakładającą, iż do 2030 r. do Polski będzie trafiało 12 mld metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie z jego złóż krajowych i zagranicznych. W przypadku surowca wydobywanego na obszarze Sleipner trafia on do terminalu w Karsto, a stamtąd poprzez gazociąg Europipe II i duński system przesyłowy - aż do gazociągu Baltic Pipe.

To nie pierwsze odkrycie w tym roku

Frida Kahlo jest już drugim odkryciem Orlenu na obszarze Sleipner w tym roku. W styczniu odkryto tam złoże o nazwie Sissel, którego zasoby zostały oszacowane na 6,3 do 28,3 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, w tym 0,6 do 2,7 mld metrów sześciennych gazu. Koncern posiada 50 proc. udziałów w tym złożu.

