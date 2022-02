Firma TEPCO, operator elektrowni jądrowej Fukushima-1, wysłał do zgliszczy reaktora nr 1 kolejny zaawansowany robot. Jego zadaniem było zebranie danych na temat panujących tam warunków. Niestety, większość z urządzeń nawet nie zdołała zbliżyć się do wyznaczonych przez inżynierów miejsc, gdyż ulegały one natychmiastowemu zniszczeniu, na skutek panującej tam wysokiej temperatury i poziomu promieniowania.

Mamy tutaj do czynienia z najbardziej zaawansowanym obecnie na świecie urządzeniem obserwacyjno-pomiarowym. Można śmiało rzec, że jest to robot, który aktualnie jest kwintesencją możliwości technologicznych Kraju Kwitnącej Wiśni. Urządzenie o nazwie ROV-A nagrało materiał filmowy z okolicy reaktora nr 1. Widoczne jest tam stopione i zastygłe paliwo jądrowe.

Zdjęcie Wnętrze reaktora nr 1 elektrowni w Fukushimie / TEPCO / materiały prasowe

Cenne dane wizualne i pomiarowe pozwolą naukowcom przygotować plan na poradzenie sobie z niewyobrażalnym problemem, jakim jest dokładne zbadanie wnętrz zgliszczy rektorów i zebranie danych na temat stopionych w nich rdzeni z silnie promieniotwórczym paliwem jądrowym. Bez tych cennych danych nie będzie można przystąpić do prac oczyszczeniowych, które bez względu na obecny postęp prac, potrwają przynajmniej kolejne 30 lat.

Zdjęcie Zastygłe paliwo jądrowe w zgliszczach reaktora nr 1 w Fukushimie / TEPCO / materiały prasowe

Władze TEPCO szacują, że na obszarze trzech zniszczonych reaktorów znajduje się 900 ton stopionego paliwa jądrowego, z czego około 280 ton mieści się w pierwszym bloku energetycznym. Ostatnie dane pozyskane przez robota ROV-A pokazują, że w reaktorze nr 1 panuje promieniowanie na poziomie 2 Sv na godzinę.

Trzeba tutaj zaznaczyć, że dawka 1 Sv może doprowadzić do wystąpienia choroby popromiennej, natomiast przyjęcie od 4 do 8 Sv na raz może okazać się zabójcze dla człowieka. O wiele wyższy poziom panuje w reaktorze nr 2. Tam niedawno odnotowano ponad 10 Sv na godzinę.

Rząd chce na dobre rozpocząć prace oczyszczeniowe na początku 2023 roku. Potrwają one do pierwszej połowy 2050 roku i będą kosztowały Japonię setki miliardów dolarów. Niedawno władze poinformowały też o rozpoczęciu procesu spuszczania skażonej wody do Oceanu Spokojnego. Skażona woda pochodzić ma z procesu chłodzenia reaktorów.