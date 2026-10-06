Ustalenia oparto na analizie dokumentacji portowej oraz danych dotyczących ruchu statków. Siedem tankowców wykonało w badanym okresie łącznie 14 rejsów do rosyjskich portów na Dalekim Wschodzie. Według "Guardiana" skala dostaw jest szczególnie istotna w kontekście problemów rosyjskiego sektora rafineryjnego, którego możliwości produkcyjne zostały ograniczone przez ukraińskie ataki na infrastrukturę energetyczną.

Trzy objęte sankcjami tankowce

Największą część ładunku przewiózł tankowiec "Layla", objęty sankcjami Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Jednostka dwukrotnie, tj. 19 lipca i 10 sierpnia, wypłynęła z portu Ulsan do Władywostoku, przewożąc łącznie 57 tys. ton oleju napędowego. W przypadku pierwszego rejsu jako miejsce docelowe wskazano Władywostok. Przy drugim rejsie w dokumentach pojawiła się Niigata w Japonii, ale statek ostatecznie również skierował się do rosyjskiego portu.

Kolejną jednostką był pływający pod rosyjską banderą "Astoria", objęty sankcjami Wielkiej Brytanii oraz Australii. 1 sierpnia w Ulsan załadował niemal 11 tys. ton paliwa. Jako miejsce docelowe ponownie zadeklarowano Japonię, jednak tankowiec popłynął następnie do Władywostoku. Trzeci tankowiec, "Chongchon", nie zawinął do portu - na początku sierpnia przyjął około 26 tys. ton paliwa od innej jednostki, "Celeste I", która nie była objęta sankcjami.

Do transferu doszło na kotwicowisku w pobliżu południowokoreańskiego portu Yeosu. Następnie Chongchon ruszył do Władywostoku, wcześniej wskazując Singapur jako miejsce docelowe. Przeładunek statek-statek jest procedurą stosowaną w żegludze morskiej z różnych powodów, ale może również utrudniać ustalenie pochodzenia ładunku i pozwalać jednostkom uniknąć zawijania do terminali portowych. W opisanych przez "Guardiana" przypadkach nie jest jasne, kto dokładnie był właścicielem sprzedawanego paliwa.

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Rosja coraz więcej paliwa sprowadza z zagranicy

Transporty z Korei Południowej zbiegają się w czasie z wyraźnym wzrostem rosyjskiego importu produktów naftowych. Według danych firmy analitycznej Kpler w sierpniu Rosja sprowadziła drogą morską około 368 tys. ton produktów naftowych. Był to najwyższy miesięczny poziom od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę i ponad siedmiokrotnie więcej niż miesiąc wcześniej. Korea Południowa odpowiadała za około 112 tys. ton, czyli 31 proc. całego sierpniowego importu. Więcej dostarczyły jedynie Indie.

Wśród odbiorców znajdować się miały rosyjskie koncerny naftowe, w tym Rosnieft, objęty sankcjami Wielkiej Brytanii, USA, Unii Europejskiej i Australii oraz grupa NNK. Dane Kpler wskazują, że zaopatrywanie Rosji w paliwa nabrało tempa w czasie, gdy jej własny przemysł rafineryjny znalazł się pod coraz większą presją. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej rosyjski przerób ropy w czerwcu spadł do najniższego poziomu od ponad dwóch dekad, a produkcja oleju napędowego była niemal o 30 proc. niższa niż rok wcześniej.

Seul nie łamie własnych przepisów, ale pojawiają się pytania

Sama obecność objętych zachodnimi sankcjami statków w południowokoreańskich portach nie oznacza automatycznie naruszenia prawa Korei Południowej. Jak wynika z analizy "Guardiana", opisane transporty nie wydają się sprzeczne z południowokoreańskimi przepisami. Seul prowadzi własny system ograniczeń handlowych wobec Rosji, koncentrujący się przede wszystkim na kontroli eksportu określonych towarów.

Południowokoreańskie ministerstwo spraw zagranicznych podkreśla, że rząd rozszerzył listę towarów objętych kontrolą do 1402 pozycji oraz "ściśle" egzekwuje obowiązujące przepisy. Resort nie odpowiedział jednak bezpośrednio na pytania dotyczące transportów paliwa ani wykorzystywania przez objęte sankcjami tankowce południowokoreańskich portów.

Sprawa może mieć jednak znaczenie polityczne. Korea Południowa oficjalnie wspiera Ukrainę i przekazała jej pomoc humanitarną oraz nieśmiercionośny sprzęt, a w 2023 roku zadeklarowała 2,3 mld dolarów wsparcia, w większości w formie pożyczek. Jednocześnie Seul od początku wojny unika bezpośredniego dostarczania Ukrainie broni, a ustalenia dziennikarzy "Guardiana" sugerują, że kieruje się też przede wszystkim własnymi interesami gospodarczymi.



