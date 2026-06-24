Paraliż kolejowy w Niemczech. Wstrzymano pociągi w całym kraju

W skrócie Wieczorna awaria systemu GSM-R we wtorek doprowadziła do zatrzymania pociągów dalekobieżnych i regionalnych na terenie całych Niemiec.

Problem trwał około dwie i pół godziny, a Deutsche Bahn wznowiło ruch pociągów w nocy, jednak pozostały opóźnienia i część połączeń odwołano.

Według niemieckich mediów paraliż był spowodowany wadliwą aktualizacją systemu GSM-R, technologii implementowanej również w Polsce.

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Problemy zaczęły się po godzinie 23:00 i objęły całe Niemcy. Awaria systemu łączności cyfrowej GSM-R spowodowała, że zatrzymano pociągi w całym kraju, co było podyktowane względami bezpieczeństwa. Co było przyczyną usterki?

Niemiecka koleje sparaliżowana awarią systemu GSM-R

Koleje Niemieckie niedługo po wykryciu usterki podjęły decyzje związane z uruchomieniem procedur z zakresu bezpieczeństwa. Awaria systemu łączności cyfrowej GSM-R sprawiła, że zatrzymano pociągi w całym kraju. Dotyczyło to zarówno połączeń dalekobieżnych, jak i regionalnych i podmiejskich.

Pociągi w Niemczech zostały zatrzymane na około dwie i pół godziny. Składy dojeżdżały do najbliższej stacji, gdzie następnie stawały i nie kontynuowały podróży. Wybrane pojazdy zatrzymały się na otwartych torach.

Deutsche Bahn zaczęło wznawiać ruch pociągów jeszcze w nocy, ale skutki awarii są odczuwalne do teraz. Wiele połączeń zostało opóźnionych, a wybrane odwołano. Problemy wywołały ogromne utrudnienia dla podróżnych. Koleje Niemieckie udostępniły części pasażerów vouchery na taksówki czy zaproponowano im noclegi hotelowe.

Koleje Niemieckie zatrzymały pociągi z powodu wadliwej aktualizacji systemu

Niemieckie media donoszą, że przyczyną paraliżu kolejowego w Niemczech była prawdopodobnie wadliwa aktualizacja oprogramowania systemu GSM-R. To podstawowa platforma wykorzystywana przez Deutsche Bahn do komunikacji. Zapewnia bezpieczne połączenia cyfrowe i umożliwia zarządzanie ruchem pociągów.

System wdrażany jest również w Polsce. W kwietniu PKP Polskie Linie Kolejowe, które odpowiadają za infrastrukturę w kraju, rozpoczęły montaż ostatniego masztu dla GSM-R na CMK (Centralnej Magistrali Kolejowej), który jest jednym z niezbędnych etapów związanych z przystosowaniem szlaku dla pociągów jeżdżących z prędkością 250 km/h.

PKP PLK wierzy, że pierwsze pociągi z prędkością 250 km/h pojadą na CMK już w grudniu 2027 r. Będą to składy Pendolino należące do PKP Intercity, które od jakiegoś czasu odbywają testy na Centralnej Magistrali Kolejowej.





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