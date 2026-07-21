Parowóz Ty42-1 zostanie odnowiony. "Niemiecka lokomotywa wojenna"

W skrócie Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej planuje renowację parowozu Ty42-1 i poszukuje wykonawcy prac, które obejmą m.in. remont kotła oraz podzespołów mechanicznych.

Projekt renowacji zabytkowej maszyny jest częścią przedsięwzięcia Kolej łączy kultury z programu Interreg Czechy–Polska, współfinansowanego przez Unię Europejską.

Parowóz Ty42-1 został wyprodukowany w 1945 roku w zakładach Fablok w Chrzanowie na podstawie dokumentacji niemieckiego modelu Ty2, zwanego niemiecką lokomotywą wojenną.

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Zabytkowy parowóz Ty42-1 sprzed kilkudziesięciu lat zostanie odnowiony. Maszyna należąca do Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej przejdzie remont, który pozwoli przywrócić jej dawną świetność.

Parowóz Ty42-1 z Muzeum Kolejnictwa na Śląsku idzie do remontu

Ty42-1 to jeden z kilkunastu parowozów tego typu, które zachowały się w Polsce. W kraju wyprodukowano 150 egzemplarzy pojazdu i tylko trzy z nich pozostały czynne.

Jednostka należąca do Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej zostanie odnowiona. W tym celu potrzebuje szeregu prac remontowych i obecnie szuka się ich wykonawców. Nie będą to jednak proste zadania.

Parowóz wymaga licznych prac, które związane są m.in. z kotłem oraz popielnikiem czy budką maszynisty. Wykonawca będzie musiał również zabezpieczyć liczne elementy. W tym osie, łożyska, instalacje elektryczne, aparaty smarne, smarownice czy olejarki. Dopiero wtedy będzie można przeprowadzić renowację powierzchni lokomotywy.

Jest to kolejny krok w realizacji projektu "Kolej łączy kultury" z programu Interreg Czechy-Polska. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską.

Przed nami niezwykle odpowiedzialne zadanie – przywrócenie do dawnej świetności wyjątkowego świadka historii kolei

"Dzięki realizacji projektu nie tylko ocalimy cenny zabytek techniki, ale także stworzymy nowe możliwości prezentowania kolejowego dziedzictwa mieszkańcom i turystom po obu stronach granicy" - dodaje Muzeum Kolejnictwa w poście na Facebooku.

Muzeum Kolejnictwa czeka na oferty i zakłada, że podpisanie umowy będzie możliwe jeszcze w tym miesiącu.

Parowóz Ty42-1 powstał na bazie "niemieckiej lokomotywy wojennej"

Ty42-1 został wyprodukowany na początku 1945 r. w Fabloku w Chrzanowie. Jednostka bazuje na modelu Ty2, który powstawał w latach 1942-1945. Pojazd nazywano "niemiecką lokomotywą wojenną" (niem. Kriegslokomotive).

Parowóz Ty2 produkowano w celu obsługi szlaków kolejowych na terenach okupowanych przez III Rzeszę. Stąd też określenie "niemiecka lokomotywa wojenna". Jednostka była przystosowana do jazdy po liniach o kiepskiej jakości. Po klęsce III Rzeszy ponad 1200 egzemplarzy trafiło do floty PKP.

Ty42 to parowóz bazujący na "niemieckiej lokomotywie parowej", który produkowano w Polsce w 1945 r. Powstał na podstawie dokumentacji pozostawionej przez okupanta. Jego długość do 13,6 metra (blisko 23 metry z tendrem), a waga przekraczała 77 tony. Prędkość konstrukcyjna została ustalona na 80 km/h i maszyna była w stanie pokonywać nawet większe wzniesienia, co było bardzo istotne na szlakach przebiegających przez góry.



