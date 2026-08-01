Parowóz Ty42-149 odnawiany. Skarb polskiej kolei

W skrócie Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej w Jarocinie rozpoczęło prace renowacyjne nad parowozem Ty42-149, dążąc do przywrócenia tej zabytkowej maszyny nawet do pełnej sprawności technicznej.

Oprócz Ty42-149, w Polsce trwa także odnawianie pierwszego egzemplarza serii Ty42-1, należącego do Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej w ramach projektu Kolej łączy kultury.

Parowozy typu Ty42 to polskie jednostki budowane na bazie dokumentacji niemieckich lokomotyw wojennych, które cechowały się wagą ponad 77 ton i prędkością konstrukcyjną 80 km/h.

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Parowóz Ty42-149 to jeden ze 150 wyprodukowanych w Polsce jednostek, które bazują na "niemieckiej lokomotywie wojennej" Ty2 z czasów II wojny światowej. Pojazd zostanie odrestaurowany i rozpoczęto pierwsze prace, których celem jest nawet przywrócenie sprawności, choć nie będzie to łatwe zadanie.

Parowóz Ty42-149 odnawiany przez Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej - Jarocin

Trudnych prac związanych z przywróceniem świetności maszynie Ty42-149 podjęło się Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej - Muzeum Parowozownia Jarocin. Przy okazji udostępniono film, na którym można obejrzeć część podjętych działań, w tym oczyszczanie wewnętrznej strony drzwi dymnicy.

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Na tę chwilę zimny eksponat, ale w przyszłości może zostać przywrócony do ruchu. Kwestia znalezienia na ten cel ogromnych funduszy

To oczywiście dopiero wstęp do bardzo trudnych i żmudnych prac. Przywrócenie pełnej sprawności parowozowi Ty42-149 nie tylko wymaga ogromnych nakładów różnych czynności, ale też dużych funduszy, których pozyskanie może nie być proste.

To nie jedyny parowóz Ty42 odrestaurowywany w Polsce

Warto dodać, że kilka tygodni temu zapadła decyzja o odrestaurowaniu innego egzemplarza tej lokomotywy. Mowa o parowozie Ty42-1, czyli pierwszym wyprodukowanym na początku 1945 r. w Fabloku w Chrzanowie. Pojazd jest własnością Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej.

Ten parowóz również wymaga ogromu prac, które obejmują przeróżne elementy konstrukcji. Prace odbywają się w ramach projektu "Kolej łączy kultury" z programu Interreg Czechy-Polska. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską.

Ty42 to parowóz powstały na bazie dokumentacji "niemieckiej lokomotywy wojennej" (niem. Kriegslokomotive). Pojazd był produkowany na terenie różnych krajów okupowanych przez III Rzeszę w latach 1942-1945. Jego długość to 13,6 metra (prawie 23 metry z tendrem), a waga przekraczała 77 tony. Prędkość konstrukcyjna została ustalona na 80 km/h. Maszyna z powodzeniem radziła sobie także podczas jazdy w górach, gdzie pokonywała większe wzniesienia.



