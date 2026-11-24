W skrócie Sąd Rejonowy w Bytomiu skazał dwóch patostreamerów na karę trzech lat i trzech miesięcy więzienia za znęcanie się nad kobietami i przestępstwa seksualne.

Wyroki są surowsze od tych, o które wnioskowała prokuratura, a skazani dodatkowo otrzymali zakaz zbliżania się do ofiar oraz obowiązek wypłaty nawiązek.

Nowe przepisy, które weszły w życie w sierpniu, zaostrzyły kary za patostreaming, w tym za rozpowszechnianie treści z udziałem nieletnich, za co grozi do pięciu lat więzienia.

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We wtorek 24 listopada zapadł ważny wyrok wydany przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, który dotyczył dwóch patostreamerów. Są to Bartłomiej K. i Marcin F., którzy usłyszeli ostatecznie wyroki wyższe od tych, o które wnioskowała prokuratura.

Patostreamerzy z Bytomia skazani na ponad trzy lata więzienia

Bartłomiej K. oraz Marcin F. usłyszeli wyroki i Sąd Rejonowy w Bytomiu zdecydował się na skazanie obu patostreamerów na karę pozbawienia wolności na trzy lata i trzy miesiące. Ponadto obu oskarżonym zaliczono na poczet kar okres aresztowania.

Wydane przez Sąd Rejonowy w Bytomiu wyroki są wyższe od tych, o które wnioskowała prokuratura. Były to trzy lata dla Marcina F. oraz dwa i pół roku więzienia dla Bartłomieja K. Kary pozbawienia wolności to nie wszystko. Skazani mają zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi. Ponadto muszą wypłacić nawiązki.

Proces trwał blisko półtora roku, bo rozpoczął się w maju 2025 r. Wtedy oskarżeni nie przyznali się do winy. Wyrok jest nieprawomocny. Skazani odpowiadali oni m.in. za znęcanie się nad młodymi kobietami podczas transmisji w internecie, rozpowszechnianie nagiego wizerunku i przestępstwa seksualne na szkodę jednej z kobiet. Ponadto postawiono zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu.

Wysokie kary za patostreaming w Polsce od kilku miesięcu

Ustawa zaostrzająca przepisy karne wobec patostreamerów weszła w życie wcześniej w tym roku. Podpis prezydencki został złożony w lipcu i nowe zasady obowiązują od 23 sierpnia.

Za rozpowszechnianie treści w internecie z udziałem nieletnich grozi nawet kara pozbawienia wolności do lat pięciu. Zakaz patostreamingu jest efektem połączenia dwóch projektów przygotowanych przez Koalicję Obywatelską oraz PiS. Sejm przegłosował nowe przepisy w czerwcu niemal jednogłośnie. Za wprowadzeniem nowych regulacji było 419 posłów, a tylko 19 miało inne zdanie. Jedna osoba postanowiła się wstrzymać od głosowania.

Stworzenie nowych regulacji stało się możliwe dzięki nagłośnieniu problemu przez media, w tym szeroko rozpowszechnionej akcji Polsat News w ramach cyklu "Nie dla patocelebrytów".