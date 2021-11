PayPal zamroził fundusze zebrane przez aktywistę. Dlaczego powinno to wszystkich zmartwić?

Robert Bąkiewicz, prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości opublikował na Twitterze informację o tym, że środki zebrane na koncie i przeznaczone na opłacenie Marszu Niepodległości zostały zamrożone. Część internautów z zachwytem powitała działanie platformy płatniczej, powołując się tym samym na zasady wolnego rynku. Z kolei innym cała sytuacja nie przypadła do gustu. Nie zamierzam tutaj roztrząsać, czy konto zostało zablokowane słusznie, czy też nie. Nie da się jednak ukryć, że sposób w jaki się to odbyło pozostawia wiele do życzenia.

Na powyższym wpisie z Twittera widać, jaką informację dostał Rober Bąkiewicz od PayPala. Z wpisu można wyczytać, że przegląd operacji na tym koncie wykazał, że narusza ono przyjęte przez PayPal zasady dopuszczalnego użytkowania. Nie jest podana informacja, które transakcje wzbudziły podejrzenia administratorów usługi płatniczej ani nie wymieniono działań stowarzyszenia naruszających regulamin. Oto stanęliśmy przed sytuacją, która mogła pozostawić dalszą działalność stowarzyszenia pod znakiem zapytania. Wiele osób taki obrót sytuacji może cieszyć, choć zdecydowanie nie powinien. Dziś zostały zablokowane środki nielubianego aktywisty, a jutro może spotkać to organizację charytatywną, bo zarządowi platformy płatniczej nie spodoba się cel, na który mają zostać przeznaczone środki.

To niestety nie jest pierwszy taki przypadek, w którym usługi płatnicze mówią swoim użytkownikom, co mogą robić ze swoimi pieniędzmi. Wcześniej podobna sytuacja spotkała już kilka znanych osób. Ofiarą PayPala padły również serwisy oferujące treści dla dorosłych. Platforma płatnicza usunęła możliwość opłacenia konta np. na OnlyFans. Wiele osób może popierać tego typu działania. W końcu powszechnie znane są negatywne wpływy filmów dla dorosłych na ludzką psychikę. Jednak należy się zastanowić, czy rzeczywiście chcemy świata, w którym giganci finansowi mówią nam co jest dobre, a co złe, co nam wolno, a czego nie?