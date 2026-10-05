Październikowa konferencja Apple. Jakie produkty zobaczymy?

W skrócie Według doniesień Marka Gurmana, Apple zorganizuje konferencję 13 października, podczas której firma zaprezentuje trzy nowe urządzenia dla swoich użytkowników.

Nowa przystawka Apple TV 4K otrzyma procesor A19 i 8 GB RAM, natomiast głośnik HomePod Mini 2 zyska wsparcie dla Siri AI oraz poprawioną jakość dźwięku w pięciu kolorach.

Firma Apple ma pokazać także urządzenie o nazwie HomePad, które łączy funkcje głośnika z ekranem dotykowym i dedykowanym systemem operacyjnym opartym na platformie tvOS.

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Za nami wrześniowa konferencja Apple, gdzie zaprezentowano m.in. smartfony iPhone 18 Pro oraz Duo. Wasze portfele długo nie odpoczną. Już na dniach ma odbyć się kolejne wydarzenie, choć producent na razie go jeszcze nie potwierdził.

Październikowa konferencja Apple z terminem

Rąbka tajemnicy na temat planów giganta z Cupertino dostarcza nam Mark Gurman z Bloomberga, który w przeszłości serwował sprawdzone informacje z obozu firmy. Źródło twierdzi, że najbliższe wydarzenie odbędzie się 13 października.

Apple na razie nie potwierdziło tych informacji, ale może to nastąpić jeszcze dziś, czyli w poniedziałek 5 października. Tym razem nie będzie to tak duże wydarzenie, jak wrześniowa konferencja z nowymi iPhone'ami. Co nie zmienia faktu, że zobaczymy kilka bardzo wyczekiwanych przez fanów marki produktów. Co to za urządzenia?

Apple TV 4K, głośnik HomePod Mini 2 i HomePad

Gurman twierdzi, że październikowa konferencja Apple przyniesie nam co najmniej trzy nowe produkty. Są to nowe Apple TV 4K, głośnik HomePod Mini 2 oraz mityczny HomePad.

Nowe - popularna przystawka do telewizorów po raz ostatni została odświeżona kilka lat temu. W nowej wersji pojawi się przede wszystkim mocny procesor A19 z zeszłorocznych iPhone'ów, który w połączeniu z 8 GB pamięci RAM zapewni dostęp do pakietu funkcji Apple Intelligence i nowej Siri AI. Ponadto urządzenie otrzyma autorski chip N1 zapewniający obsługę Wi-Fi, Bluetooth 6 oraz Thread. Plotki wskazują także na przeprojektowany pilot zdalnego sterowania. Apple TV 4K - popularna przystawka do telewizorów po raz ostatni została odświeżona kilka lat temu. W nowej wersji pojawi się przede wszystkim mocny procesor A19 z zeszłorocznych iPhone'ów, który w połączeniu z 8 GB pamięci RAM zapewni dostęp do pakietu funkcji Apple Intelligence i nowej Siri AI. Ponadto urządzenie otrzyma autorski chip N1 zapewniający obsługę Wi-Fi, Bluetooth 6 oraz Thread. Plotki wskazują także na przeprojektowany pilot zdalnego sterowania.

HomePod Mini 2 - nowy głośnik również wyczekiwany jest od kilku lat. Pod obudową pojawi się lepszy procesor zapewniający wsparcie dla Siri AI czy wspomniany wcześniej chip N1. Ponadto Apple zapewne poprawi jakość dźwięku. Do wyboru będzie pięć kolorów i są to biały, czarny, niebieski, zielony oraz różowy. - nowy głośnik również wyczekiwany jest od kilku lat. Pod obudową pojawi się lepszy procesor zapewniający wsparcie dla Siri AI czy wspomniany wcześniej chip N1. Ponadto Apple zapewne poprawi jakość dźwięku. Do wyboru będzie pięć kolorów i są to biały, czarny, niebieski, zielony oraz różowy.

HomePad - ostatnią z nowości jest zupełnie nowe urządzenie, które ma być połączeniem głośnika z ekranem dotykowym. To sprzęt dedykowany dla domu, który ma pełnić rolę centralnego huba. Z myślą o nim Apple przygotowało nowy system operacyjny bazujący na tvOS, który pozwoli wyświetlać interaktywne widżety i korzystać z popularnych aplikacji.



