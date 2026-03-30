Studentka Manasi Desai z Centenary College of Louisiana stworzyła prototyp lakieru, który pozwala używać paznokci jako rysika dotykowego. Inspiracją był problem osób z długimi paznokciami lub zrogowaciałą skórą na opuszkach palców, które mają trudności z obsługą smartfonów.

Nasz przezroczysty lakier można nakładać na każdy manicure albo na naturalne paznokcie, co może również pomóc osobom z odciskami na palcach. Ma więc zarówno walory kosmetyczne, jak i użytkowe

Kto naprawdę potrzebuje takiego lakieru?

Chociaż ekrany dotykowe są dziś niemal wszędzie, nie każdy może z nich korzystać w równym stopniu. Gitarzyści, stolarze czy osoby z bardzo suchymi dłońmi często mają problem, który w 2015 roku Consumer Reports określił mianem "palców zombie". Ekran dotykowy po prostu nie reaguje, gdy kontakt z palcem jest utrudniony - długie paznokcie czy rękawiczki także powodują brak reakcji urządzenia. Pomysłodawczyni projektu zapytała nawet pracownicę laboratorium pobierania krwi z długimi paznokciami, czy przydałby się jej taki lakier - odpowiedź była jednoznaczna: "Tak!".

Jak działa ekran dotykowy?

Współczesne smartfony i tablety działają dzięki właściwości zwanej pojemnością elektryczną. Ekran generuje małe pole elektryczne, a kontakt z materiałem przewodzącym, jak palec, przerywa pole, co rejestrowane jest jako dotyk w konkretnym miejscu. Paznokieć, który jest materiałem nieprzewodzącym, nie powoduje reakcji ekranu.

Wcześniejsze próby tworzenia przewodzącego lakieru do paznokci opierały się na dodawaniu nanorurek węglowych lub cząstek metalu. Problematyczne były jednak toksyczność tych składników oraz ograniczona paleta kolorów.

Desai testowała 13 dostępnych na rynku bezbarwnych lakierów i ponad 50 dodatków, by znaleźć mieszankę spełniającą trzy kryteria: była przezroczysta, nietoksyczna i przewodząca. Najlepsze wyniki dała kombinacja tauryny (aminokwasu) i etanolaminy (aminowego alkoholu). Taka formuła pozwalała na rejestrację dotyku na ekranie smartfona.

Od prototypu do sklepowej półki

Lakier działa dzięki chemii kwas-zasada, a nie metalowym dodatkom. "Uważamy, że w naszej mieszance zachodzi wymiana protonów między grupami kwasowymi i zasadowymi na powierzchni lakieru, pełniąc funkcję podobną do ruchu jonów w skórze" - wyjaśnia prof. Joshua Lawrence, współprowadzący projekt.

Mimo sukcesu koncepcyjnego, lakier nie jest jeszcze gotowy do masowej sprzedaży, bo jak dodaje prof. Lawrence: "Obecne formuły tracą skuteczność zbyt szybko. Działają tylko przez godziny lub dni, a my chcemy, aby działały przynajmniej przez tygodnie".

Do tego obecnie najbezpieczniejsza wersja lakieru ma chropowate wykończenie, niezbyt atrakcyjne wizualnie. Badacze pracują jednak nad ulepszeniem receptury i nad nietoksycznym rozwiązaniem, a wynalazek został już objęty zgłoszeniem patentowym.

Dlaczego boimy się węży? „One nie chcą mieć do czynienia z niczym, czego nie mogą zjeść"