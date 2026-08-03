Nowe wyjątkowe wieżowce. Z8 Tower od Zaha Hadid Architects

W różnych zakątkach świata rosną wyjątkowe wieżowce, które mają przesuwać granice współczesnej architektury. Jedne przyciągają uwagę rekordową wysokością, inne nietuzinkowym wyglądem czy innowacyjnymi rozwiązaniami.

Uwagę przyciąga szczególnie budowa Jeddah Tower w Arabii Saudyjskiej - drapacza chmur, który po ukończeniu ma pobić wszelkie rekordy, osiągając wysokość około kilometra. W Meksyku rośnie natomiast Torre Rise, który już wkrótce będzie gotowy i stanie się najwyższym wieżowcem Ameryki Łacińskiej, oraz trafi na listę najwyższych budynków świata.

Spektakularne projekty powstają także w Chinach. Ciekawym przykładem jest Z8 Tower, zaprojektowany przez znane studio Zaha Hadid Architects. Nowy wieżowiec, który stanie w Centralnej Dzielnicy Biznesowej w Pekinie (CBDP), będzie "pionowym miastem w mieście", wpisując się w futurystyczną panoramę tej części stolicy Chin.

Inwestycje w Chinach. Pekin z nowym wieżowcem

Zaha Hadid Architects to znana pracownia, z 36 projektami w trakcie realizacji na całym świecie i 22 kolejnymi w fazie rozwoju. Prace studia nierzadko określane są dziełami sztuki. Zlecenie na projekt Z8 Tower w Pekinie ZHA zdobyli w 2024 roku po zwycięstwie w międzynarodowym konkursie.

Przygotowania terenu rozpoczęły się w lutym 2025 r. Teraz natomiast pojawił się oficjalny komunikat o rozpoczęciu prac budowlanych. Wieżowiec Z8 Tower ma formę wielofunkcyjnego "pionowego miasta" zintegrowanego z tkanką miejską stolicy Chin. W 140-metrowym budynku na powierzchni użytkowej ok. 170 300 m2 znajdą się biura, powierzchnie handlowe, przestrzenie wspólne, lokale gastronomiczne, sekcje kulturalne i rekreacyjne. Całość zostanie zintegrowana zarówno z lokalnym metrem, jak i krajową siecią kolejową.

Pracownia podkreśla, że projekt nawiązuje do dynamiki stolicy Chin i łączy architekturę z otaczającą zielenią. Charakterystycznym elementem są kaskadowe tarasy i pionowe ogrody, które niejako "wprowadzają" sąsiadujący park do wnętrza budynku. Zadbano też o nowoczesne rozwiązania zapewniające ochronę przed letnim żarem oraz ograniczenie strat ciepła zimą. Przemyślany został również układ zapewniający dostęp naturalnego światła i wentylacji. Wszystko to ma mieć wpływ na komfort użytkowników i podnosić parametry środowiskowe wieżowca.

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140-metrowe "pionowe miasto". Z8 Tower w dzielnicy biznesowej

Centralna Dzielnica Biznesowa w Pekinie, główne centrum finansowe, handlowe i medialne stolicy Chin, słynie z licznych wieżowców. 140-metrowy Z8 Tower dołączy do takich obiektów jak wysoki na 528 metrów China Zun (CITIC Tower), czy kompleks Beijing Yintai Centre, który składa się z trzech wież, gdzie główna osiąga wysokość 250 metrów, a dwie boczne mierzą po około 186 metrów każda.

Z8 Tower, który stanie w CBDP przy skrzyżowaniu ulic Jianguo i Jinhe East, to kolejna z realizacji autorstwa ZHA w Chinach. Niedawno ukończony i otwarty został m.in. Capital International Exhibition & Convention Centre, również znajdujący się w Pekinie.

Koniec budowy Z8 Tower w Pekinie zaplanowany jest na 2028 rok. Głównym wykonawcą jest China Construction First Group Fifth Construction.



