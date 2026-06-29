W skrócie Pociąg Pendolino rozpoczął kursy do Ustki podczas sezonu wakacyjnego, a podróż ze stacji początkowej Bielsko-Biała trwa ponad 8 godzin i 30 minut.

PKP Intercity zaplanowało na wakacje rekordową liczbę połączeń, a pociąg do Ustki jest jednym z nowo wprowadzonych kursów.

Ceny biletów na trasie do Ustki zaczynają się od 29 złotych z Trójmiasta oraz od 59 złotych z Katowic, Bielska-Białej i Warszawy.

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PKP Intercity na tegoroczne wakacje przygotowało rekordową liczbę połączeń. Wśród nich jest kurs Pendolino do popularnego kurortu nad morzem. Tym miastem jest Ustka, gdzie sztandarowy pociąg spółki przyjechał w ten weekend pierwszy raz w historii.

Pociąg Pendolino po raz pierwszy pojechał do Ustki

Pierwszy kurs Pendolino do Ustki odbył się w sobotę 27 czerwca. Skład jedzie przez całą Polskę, bo odjeżdża ze stacji w Bielsko-Białej i po drodze ma Katowice, Warszawę oraz Trójmiasto. Przejazd w jedną stronę trwa 8 godzin i 33 minuty.

Pociąg PKP Intercity do Ustki przyjeżdża o godzinie 20:21. Natomiast odjazd jest o 7:23. W rzeczywistości jest to skład relacji Bielsko-Biała - Trójmiasto, który został wydłużony do omawianej miejscowości.

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"Bezpośrednie i szybkie połączenie kolejowe są niezwykle ważne dla turystów, którzy przyjeżdżają do Ustki. To także udogodnienie dla naszych mieszkańców, którzy na urządzeniu Pendolino mogą teraz dojechać do Trójmiasta, Warszawy, Katowic czy Bielskiej-Białej. Jestem kimś, że Ustczanie będzie z tego korzystali" - skomentował Jacek Maniszewski, burmistrz Ustki.

Ceny biletów na pociąg do Ustki w drugiej klasie zaczynają się od 29 złotych (z Trójmiasta). Natomiast z Katowic, Bielska-Białej i Warszawy od 59 złotych.

Rekordowa liczba pociągów PKP Intercity w sezonie wakacyjnym

PKP Intercity na tegoroczne wakacje przygotowało rekordową liczbę połączeń. Tak wielu kursów każdego dnia w historii przewoźnika jeszcze nie było. Wraz z letnią korektą rozkładu jazdy, która weszła w życie w połowie czerwca, spółka ma obsługiwać każdego dnia nawet 560 połączeń.

Do samego Trójmiasta w sezonie wakacyjnym każdego dnia ma przyjeżdżać aż 114 pociągów. Natomiast w trakcie długiego weekendu sierpniowego ich liczba wzrośnie do 122. Wśród nich są opisywany skład jadący do Ustki czy pociąg relacji Zakopane - Gdynia, którego bieg został wydłużony do Kołobrzegu. Przygotowano także sezonowe ekonomiczne połączenia do Łeby oraz Helu.



