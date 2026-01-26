Pendolino znika z Wrocławia. Podróż do Warszawy wkrótce krótsza
Pendolino wkrótce przestanie dojeżdżać z Warszawy do Wrocławia. W jego miejsce pojawi się wagonowy pociąg ekspresowy PKP Intercity. W międzyczasie trwają prace, które mają znacząco skrócić czas przejazdu ze stolicy do Dolnego Śląska i w tym celu nie trzeba będzie poczekać na zbudowanie nowej linii kolejowej Y.
Pendolino to sztandarowy pociąg PKP Intercity, których spółka ma 20 sztuk. Jedna para EIP jeździ także na trasie Warszawa - Wrocław, ale wkrótce z niej zniknie. Mimo to za kilkanaście miesięcy podróż z Dolnego Śląska do stolicy może ulec znaczącemu skróceniu.
Pendolino znika z Wrocławia i w zamian nowy pociąg ekspresowy PKP Intercity
Plany PKP Intercity związane z kursowaniem Pendolino na trasie Warszawa - Wrocław zostały ujawnione przez serwis rynek-kolejowy.pl. Pociąg EIP, który pokonuje szlak w czasie 3 godzin i 36 minut (oraz 3 godzin i 41 minut w odwrotnym kierunku), zniknie ze stolicy Dolnego Śląska 28 stycznia i potrwa to co najmniej kilka tygodni. Co w zamian?
PKP Intercity w zastępstwo Pendolino wprowadzi ekspres wagonowy klasy EIC. Takie informacje potwierdziła Anna Zakrzewska z zespołu prasowego spółki.
Pociąg EIP 1604/6104 od 27 stycznia miał być odwołany w wyniku zamknięcia linii 61 na odc. Kochanowice – Lubliniec. Choć zamknięcie zostało ostatecznie odwołane i połączenie przywrócone, w dłuższej perspektywie nie było możliwości utrzymania dotychczasowego zestawienia w tym pociągu
"W związku z tym zdecydowano o zastąpieniu składu EIP pociągiem kategorii EIC" - dodaje pani Anna Zakrzewska. Wycofanie Pendolino w dłuższej perspektywie na tym szlaku nie jest pewne. Możliwe, że skład EIP wróci na stałe, ale stosowne decyzje jeszcze nie zapadły. Będą częścią zmian planowanych z myślą o marcowej korekcie rozkładu jazdy, które znajdują się na etapie rozmów.
Podróż pociągiem z Warszawy do Wrocławia ma być krótsza
Wiemy, że w przyszłości Warszawa ma zostać połączona z Wrocławiem nową linią Y dla KDP. Ta jednak ma być gotowa dopiero w przyszłej dekadzie i dzięki nowym pociągom dużych prędkości czas podróży skróci się do zaledwie około 90 minut.
Tymczasem jest możliwe, że podróż z Wrocławia do Warszawy stanie się krótsza już za kilkanaście miesięcy. Będzie to możliwe poprzez modernizację szlaku biegnącego przez Częstochowę Stradom i Opole. Pod koniec br. czas przejazdu może skrócić się do już 3 godzin i 25 minut. Natomiast w 2027 r. (w wyniku dalszych prac na CMK) będzie to już około 3 godzin.
Warto dodać, że modernizowany szlak CMK ma być pierwszym w Polsce, na którym PKP Intercity chce rozpędzać Pendolino do prędkości 250 km/h.