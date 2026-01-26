Pendolino to sztandarowy pociąg PKP Intercity, których spółka ma 20 sztuk. Jedna para EIP jeździ także na trasie Warszawa - Wrocław, ale wkrótce z niej zniknie. Mimo to za kilkanaście miesięcy podróż z Dolnego Śląska do stolicy może ulec znaczącemu skróceniu.

Pendolino znika z Wrocławia i w zamian nowy pociąg ekspresowy PKP Intercity

Plany PKP Intercity związane z kursowaniem Pendolino na trasie Warszawa - Wrocław zostały ujawnione przez serwis rynek-kolejowy.pl. Pociąg EIP, który pokonuje szlak w czasie 3 godzin i 36 minut (oraz 3 godzin i 41 minut w odwrotnym kierunku), zniknie ze stolicy Dolnego Śląska 28 stycznia i potrwa to co najmniej kilka tygodni. Co w zamian?

PKP Intercity w zastępstwo Pendolino wprowadzi ekspres wagonowy klasy EIC. Takie informacje potwierdziła Anna Zakrzewska z zespołu prasowego spółki.

Pociąg EIP 1604/6104 od 27 stycznia miał być odwołany w wyniku zamknięcia linii 61 na odc. Kochanowice – Lubliniec. Choć zamknięcie zostało ostatecznie odwołane i połączenie przywrócone, w dłuższej perspektywie nie było możliwości utrzymania dotychczasowego zestawienia w tym pociągu

"W związku z tym zdecydowano o zastąpieniu składu EIP pociągiem kategorii EIC" - dodaje pani Anna Zakrzewska. Wycofanie Pendolino w dłuższej perspektywie na tym szlaku nie jest pewne. Możliwe, że skład EIP wróci na stałe, ale stosowne decyzje jeszcze nie zapadły. Będą częścią zmian planowanych z myślą o marcowej korekcie rozkładu jazdy, które znajdują się na etapie rozmów.

Podróż pociągiem z Warszawy do Wrocławia ma być krótsza

Wiemy, że w przyszłości Warszawa ma zostać połączona z Wrocławiem nową linią Y dla KDP. Ta jednak ma być gotowa dopiero w przyszłej dekadzie i dzięki nowym pociągom dużych prędkości czas podróży skróci się do zaledwie około 90 minut.

Tymczasem jest możliwe, że podróż z Wrocławia do Warszawy stanie się krótsza już za kilkanaście miesięcy. Będzie to możliwe poprzez modernizację szlaku biegnącego przez Częstochowę Stradom i Opole. Pod koniec br. czas przejazdu może skrócić się do już 3 godzin i 25 minut. Natomiast w 2027 r. (w wyniku dalszych prac na CMK) będzie to już około 3 godzin.

Warto dodać, że modernizowany szlak CMK ma być pierwszym w Polsce, na którym PKP Intercity chce rozpędzać Pendolino do prędkości 250 km/h.

