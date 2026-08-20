Pendolino znowu rozpędzone do ponad 250 km/h. PKP Intercity prowadzi testy

W skrócie PKP Intercity przeprowadziło testy pociągu Pendolino na Centralnej Magistrali Kolejowej, podczas których skład ED250 osiągnął prędkość 253 km/h.

Próby prędkości odbyły się w powiązaniu z systemem GSM-R, który jest niezbędny do bezpiecznej eksploatacji pociągów kursujących szybciej niż 160 km/h.

Minister infrastruktury zapowiedział, że komercyjne połączenia pasażerskie z prędkością 250 km/h mają ruszyć na CMK w drugiej połowie 2027 roku.

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Pociągi PKP Intercity obecnie jeżdżą z prędkością do 200 km/h, choć możliwości wybranych składów są większe. Tak jest w przypadku jednostek Pendolino, które mogą osiągać większe prędkości. Przeprowadzono kolejne próby pojazdu ED250, który na CMK udało się rozpędzić do ponad 250 km/h.

PKP Intercity znowu rozpędziło pociąg Pendolino na CMK do ponad 250 km/h

W nocy z 17 na 18 sierpnia odbyła się kolejna próba Pendolino na Centralnej Magistrali Kolejowej. Pociąg PKP Intercity został rozpędzony do prędkości aż 253 km/h. Testy odbywały się w połączeniu z systemem GSM-R, co miało kluczowe znaczenie.

System GSM-R jest kluczowy w przypadku obsługi pociągów jeżdżących po torach z prędkością ponad 160 km/h. W kwietniu br. wspominaliśmy, że PKP Polskie Linie Kolejowe, które odpowiadają za infrastrukturę w kraju, kończyły montaż ostatniej anteny wspomnianego systemu. Teraz trwają jego testy.

To nie pierwszy raz, gdy skład Pendolino został rozpędzony do prędkości 250 km/h. Podobne próby na CMK odbywają się już od ponad roku, co jest konieczne przed uruchomieniem komercyjnych połączeń z tak dużą prędkością. Poniżej wideo, które zarejestrowano w trakcie ostatnich testów składu ED250.

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Pociągi w Polsce pojadą z prędkością 250 km/h w 2027 roku

Dariusz Klimczak, minister infrastruktury przekazał, że pierwsze kursy komercyjne z pasażerami z prędkością 250 km/h powinny odbyć się w drugiej połowie 2027 roku. W pierwszej kolejności dotyczy to oczywiście Centralnej Magistrali Kolejowej.

Rozpędzenie pociągów do prędkości 250 km/h na CMK sprawi, że czas podróży z Warszawy do Krakowa skróci się do niespełna dwóch godzin. Będzie to miało wpływ także na inne połączenia, których trasy przebiegają przez Centralną Magistralę Kolejową.

Z czasem pociągi w Polsce mają jeździć z prędkością ponad 300 km/h, ale to scenariusz na przyszłą dekadę. Wymaga to nie tylko odpowiednich pociągów, które planują kupić PKP Intercity oraz Port Polska (CPK), ale też odpowiedniej infrastruktury, a tej nie ma. Nowa linia kolejowa Y, mająca połączyć cztery z pięciu największych miast w Polsce, na razie nie jest jeszcze budowana, a sfinalizowanie prac zajmie lata.



