Dawne sanatorium "Metalowiec" w Muszynie z nową funkcją

Muszyna w woj. małopolskim to malowniczo położone w Beskidzie Sądeckim uzdrowisko. Miasto przy granicy polsko-słowackiej znane jest z wód mineralnych oraz leczenia różnych schorzeń, w tym chorób układu oddechowego i pokarmowego. Okolica przyciąga także turystów - można stąd wyruszyć na górskie wędrówki, bądź wybrać się na zwiedzanie różnych ciekawych obiektów, takich jak zamek, muzeum, budowle na szlaku architektury drewnianej i inne atrakcje. Teraz otwarto tam nowy hotel - Arche Metalowiec Muszyna.

Sanatorium "Metalowiec" powstało w latach 60. XX wieku i funkcjonowało także pod nazwą "Gwiazda Gór". Nazwa wiąże się z Federacją Związków Zawodowych Metalowców i Hutników, która pełniła rolę inwestora i administratora obiektu. W czasach PRL-u sanatorium uchodziło za jeden z najnowocześniejszych ośrodków sanatoryjnych - obiekt posiadał własne kino, basen oraz pijalnię wód mineralnych. W latach 90. XX w. "Metalowiec" przeszedł remont, ale nie odzyskał dawnej świetności. Przez kilkanaście lat niszczał, aż w grudniu 2021 r. został kupiony przez Arche S.A. Prace rozpoczęto parę lat później. Obiekt właśnie otwarto.

Nowy hotel w Muszynie. Arche zrewitalizowała perłę z PRL-u

Inwestycja zamieniła zapomnianą budowlę w nowoczesny hotel - Arche Metalowiec Muszyna wyróżnia się modernistyczną architekturą i widokiem na góry. Obiekt liczy 373 pokoje - 98 w starym budynku i 275 w nowym. Rewitalizacja objęła remont i rozbudowę dawnego obiektu, starano się zachować możliwie dużo oryginalnej tkanki. Odrestaurowano meble, parkiety, balustrady i wyposażenie. Część prac została wykonana przez osadzonych z Zakładu Karnego w Siedlcach. W obiekcie wyeksponowano dawne freski na ścianach oraz mozaikę Kazimierza Manna. Wnętrza wzbogacono też o nowe realizacje artystyczne. Obiekt oferuje spa i baseny, zaplecze konferencyjne oraz strefę dla dzieci, łącząc historię z nową funkcją.

- Nasze hotele są swoistą przestrzenią lifestyle'ową, gdzie najważniejsza jest atmosfera, historia, lokalna kultura i otoczenie. Od lat z sukcesem stawiamy na emocje, nieoczywiste lokalizacje i rewitalizację zapomnianych obiektów oraz budowanie społeczności, odpowiadając na potrzeby przebodźcowanych podróżnych i organizatorów eventów. Chcemy, żeby nasz obiekt w Muszynie działał w pełnym obłożeniu przez cały rok dlatego, przewidziane tam funkcje pozwalają zarówno na wypoczynek, turystykę, jak i organizowanie kongresów czy wydarzeń biznesowych i kulturalnych w skali ogólnopolskiej - powiedział Adam Białas dyrektor komunikacji i operacji, rzecznik prasowy Grupy Arche S.A.

Zachowała się oryginalna mozaika autorstwa wybitnego artysty Kazimierza Manna, która zdobi ścianę basenu. Podkreśla historyczną wartość obiektu. Arche S.A. materiały prasowe

Małopolskie uzdrowisko się rozwija. Nowość w Muszynie

Jak podaje Arche, "przedsięwzięcie jest projektem stosunkowo nietypowym."

- Od samego początku, odkąd zainteresowaliśmy się Muszyną, ogromny wpływ na decyzję o realizacji w tym miejscu naszej inwestycji mieli mieszkańcy i samorząd, pokazując nam, jak zgraną tworzą społeczność, jak ważny jest dla nich rozwój Muszyny, i jak ogromny potencjał widzą w tym rejonie - mówił w trakcie otwarcia obiektu prezes Arche S.A. Władysław Grochowski.

Arche Metalowiec Muszyna to następny obiekt sieci, który oferuje możliwości w zakresie turystyki, konferencji, sportu oraz realizacji produkcji filmowo-telewizyjnych, a rezerwacje już są przyjmowane. Obiekt oferuje nocleg i gościnę dla około tysiąca osób. Prace przy Metalowcu w Muszynie kosztowały blisko 150 mln zł.

Polskie budynki filmowym hitem. Przyciągają ekipy z całego świata INTERIA.PL