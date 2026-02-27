Perła PRL-u zyskała nowe życie. Metalowiec w Muszynie otwiera się dla gości
Za sprawą inwestycji Arche dawny blask odzyskała jedna z dawnych pereł Muszyny w woj. małopolskim - Metalowiec. Zapomniane sanatorium z czasów PRL-u przeszło metamorfozę i otwiera się dla gości jako hotel. Będzie największym takim obiektem w Muszynie oraz jednym z największych w Małopolsce.
Dawne sanatorium "Metalowiec" w Muszynie z nową funkcją
Muszyna w woj. małopolskim to malowniczo położone w Beskidzie Sądeckim uzdrowisko. Miasto przy granicy polsko-słowackiej znane jest z wód mineralnych oraz leczenia różnych schorzeń, w tym chorób układu oddechowego i pokarmowego. Okolica przyciąga także turystów - można stąd wyruszyć na górskie wędrówki, bądź wybrać się na zwiedzanie różnych ciekawych obiektów, takich jak zamek, muzeum, budowle na szlaku architektury drewnianej i inne atrakcje. Teraz otwarto tam nowy hotel - Arche Metalowiec Muszyna.
Sanatorium "Metalowiec" powstało w latach 60. XX wieku i funkcjonowało także pod nazwą "Gwiazda Gór". Nazwa wiąże się z Federacją Związków Zawodowych Metalowców i Hutników, która pełniła rolę inwestora i administratora obiektu. W czasach PRL-u sanatorium uchodziło za jeden z najnowocześniejszych ośrodków sanatoryjnych - obiekt posiadał własne kino, basen oraz pijalnię wód mineralnych. W latach 90. XX w. "Metalowiec" przeszedł remont, ale nie odzyskał dawnej świetności. Przez kilkanaście lat niszczał, aż w grudniu 2021 r. został kupiony przez Arche S.A. Prace rozpoczęto parę lat później. Obiekt właśnie otwarto.
Nowy hotel w Muszynie. Arche zrewitalizowała perłę z PRL-u
Inwestycja zamieniła zapomnianą budowlę w nowoczesny hotel - Arche Metalowiec Muszyna wyróżnia się modernistyczną architekturą i widokiem na góry. Obiekt liczy 373 pokoje - 98 w starym budynku i 275 w nowym. Rewitalizacja objęła remont i rozbudowę dawnego obiektu, starano się zachować możliwie dużo oryginalnej tkanki. Odrestaurowano meble, parkiety, balustrady i wyposażenie. Część prac została wykonana przez osadzonych z Zakładu Karnego w Siedlcach. W obiekcie wyeksponowano dawne freski na ścianach oraz mozaikę Kazimierza Manna. Wnętrza wzbogacono też o nowe realizacje artystyczne. Obiekt oferuje spa i baseny, zaplecze konferencyjne oraz strefę dla dzieci, łącząc historię z nową funkcją.
- Nasze hotele są swoistą przestrzenią lifestyle'ową, gdzie najważniejsza jest atmosfera, historia, lokalna kultura i otoczenie. Od lat z sukcesem stawiamy na emocje, nieoczywiste lokalizacje i rewitalizację zapomnianych obiektów oraz budowanie społeczności, odpowiadając na potrzeby przebodźcowanych podróżnych i organizatorów eventów. Chcemy, żeby nasz obiekt w Muszynie działał w pełnym obłożeniu przez cały rok dlatego, przewidziane tam funkcje pozwalają zarówno na wypoczynek, turystykę, jak i organizowanie kongresów czy wydarzeń biznesowych i kulturalnych w skali ogólnopolskiej - powiedział Adam Białas dyrektor komunikacji i operacji, rzecznik prasowy Grupy Arche S.A.
Małopolskie uzdrowisko się rozwija. Nowość w Muszynie
Jak podaje Arche, "przedsięwzięcie jest projektem stosunkowo nietypowym."
- Od samego początku, odkąd zainteresowaliśmy się Muszyną, ogromny wpływ na decyzję o realizacji w tym miejscu naszej inwestycji mieli mieszkańcy i samorząd, pokazując nam, jak zgraną tworzą społeczność, jak ważny jest dla nich rozwój Muszyny, i jak ogromny potencjał widzą w tym rejonie - mówił w trakcie otwarcia obiektu prezes Arche S.A. Władysław Grochowski.
Arche Metalowiec Muszyna to następny obiekt sieci, który oferuje możliwości w zakresie turystyki, konferencji, sportu oraz realizacji produkcji filmowo-telewizyjnych, a rezerwacje już są przyjmowane. Obiekt oferuje nocleg i gościnę dla około tysiąca osób. Prace przy Metalowcu w Muszynie kosztowały blisko 150 mln zł.