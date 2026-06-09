W skrócie PESA Bydgoszcz testuje nowy pociąg EMU 666, który podczas prób osiągnął prędkość 200 km/h.

EMU 666 powstał przy współpracy polskich i czeskich inżynierów, a pierwsze testy na torze doświadczalnym zakończyły się sukcesem.

RegioJet zamówił 18 nowych pociągów, które będą obsługiwać trasę Praga-Brno w Czechach i mają być gotowe do testów z pasażerami pod koniec 2026 roku.

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Pociągi w Polsce jeżdżą obecnie z prędkością do 200 km/h i podobne składy chcą mieć Czesi z RegioJet. Firma zdecydowała się kupić takie pojazdy od spółki PESA Bydgoszcz. Pierwsza jednostka przechodzi już testy i odnotowano sukcesy.

Nowy pociąg EMU 666 firmy PESA Bydgoszcz rozpędzony do prędkości 200 km/h

PESA Bydgoszcz zbudowała już pierwszy pojazd z większego zamówienia złożonego przez RegioJet. Nowy pociąg EMU 666 odbywa właśnie program pilotażowy za naszą południową granicą. W trakcie prób na torze doświadczalnym VUZ Velim skład zdołał osiągnąć zakładaną prędkość 200 km/h, co jest wielkim sukcesem.

Testy parametrów trakcyjnych zakończyły się sukcesem - pojazd potwierdził bardzo dobre właściwości trakcyjne, w tym przyśpieszenie oraz stabilność jazdy przy wysokich prędkościach

"Co dla nas szczególnie ważne, cały zespół biorący udział w testach - maszyniści, inżynierowe oraz eksperci ocenili nową konstrukcję bardzo dobrze dobrze" - dodaje Bartosz Białkiewicz.

EMU 666 to nowy pociąg, który PESA Bydgoszcz zbudowała we współpracy z czeskimi inżynierami. Nawiązanie współpracy miało duże znaczenie na drodze do zrealizowania założonych celów, co potwierdził Lech Wenglikowski, Dyrektor Zarządzający PESA Rail CR s.r.o.

"Warto zwrócić także uwagę na fakt, że testowany właśnie w Velimiu pojazd to kolejny przykład dobrej współpracy zespołów inżynierów z Polski i Czech. Właśnie partnerstwo, począwszy od współpracy z przewoźnikami, kwestie technologii czy utrzymania pojazdów, to jeden z kluczowych elementów strategii zwiększania naszej obecności na tym rynku" - komentuje Lech Wenglikowski.

PESA Bydgoszcz dostarczy kilkanaście nowych pociągów dla RegioJet

EMU 666 oraz 667 to nowe pociągi, które PESA Bydgoszcz buduje dla RegioJet w ramach umowy podpisanej w 2024 r. Czesi zdecydowali się na zakup łącznie 18 składów, które będą w stanie rozpędzać się do prędkości 200 km/h.

Testy jednostki będą kontynuowane i już za kilka miesięcy powinny odbyć się pierwsze próby z pasażerami. Plan zakłada, że będzie to możliwe już w grudniu 2026 r.

EMU 666 to czteroczłonowy, wielosystemowy pociąg o długości 105 metrów, który będzie w stanie pomieścić do 300 pasażerów. Wersja 667 jest mniejsza (79 metrów) i składa się z trzech członów. W tym przypadku dla podróżnych przewidziano 200 miejsc siedzących. Składy nie będą jeździć w Polsce. RegioJet zamówił je z myślą o kursach na czeskim szlaku R9 łączącym Pragę z Brnem.

W nowych pociągach znajdą się trzy klasy dla pasażerów. Są to business, standard oraz economy. Ponadto pociągi mają zaimplementowany ETCS drugiego poziomu. Nie zabraknie też miejsc dla rowerów czy strefy gastronomicznej.





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