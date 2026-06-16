PESA Bydgoszcz S.A. i Hitachi Rail w trakcie specjalnego spotkania z mediami w Warszawie ogłosili dziś strategiczną współpracę. Jej głównym celem było zawiązanie konsorcjum, które pozwoli stanąć do przetargu na szybkie pociągi KDP, które planuje kupić PKP Intercity. Na tym współpraca się nie zakończy.

PESA Bydgoszcz S.A. i Hitachi Rail chcą zbudować szybkie pociągi KDP dla PKP Intercity

PKP Intercity ogłosiło plany związane z zakupem taboru KDP pod koniec 2025 r. Wiemy, że wstępne zainteresowanie projektem wykazały tylko dwie firmy z Polski. Są to PESA Bydgoszcz S.A. i Newag. Obie nie mają jednak doświadczenia w tego typu przedsięwzięciach i stąd potrzeba zawiązana konsorcjów z zagranicznymi podmiotami.

PESA Bydgoszcz S.A. niedawno potwierdziła, że w roli partnera wybrała Hitachi Rail. Japoński gigant ma duże doświadczenie w produkcji taboru KDP. Wszak jest jednym z dostawców japońskich Shinkansenów.

Konsorcjum złożyło już wniosek o dopuszczenie do przetargu. PKP Intercity ma ogłosić listę zainteresowanych podmiotów w przyszłym tygodniu. Hitachi Rail dostarczy niezbędne technologie i pierwsze 20 jednostek miałoby powstać we włoskich zakładach spółki. Przy budowie kolejnych (35 z zamówienia dodatkowego) udział ma brać już PESA.

Ponadto PESA Bydgoszcz S.A. miałaby odpowiadać za utrzymanie pociągów KDP dla PKP Intercity na terenie Polski.

Współpraca firm PESA Bydgoszcz S.A. i Hitachi Rail zakłada też inne korzyści

Porozumienie pomiędzy spółkami zostało zawarte w ramach formuły Memorandum of Understanding i wykracza poza wspólne wystartowanie w przetargu na pociągi KDP dla PKP Intercity.

W ramach współpracy PESA Bydgoszcz S.A. może liczyć również transfer technologii w zakresie budowy pociągów z aluminium (której jest lżejsze od stali) oraz współpracę obejmującą produkowanie składów piętrowych, które mogłyby z czasem trafiać na różne rynki europejskie.

Współpraca z Hitachi Rail, globalnym pionierem pojazdów dużych prędkości oraz liderem innowacyjnych technologii kolejowych, to dla nas historyczny moment. Dzięki transferowi technologii i budowie centrum kompetencji konstrukcji aluminiowych w Bydgoszczy, PESA wchodzi do europejskiej ligi producentów najszybszych pociągów

Można również zakładać, że konsorcjum firm PESA Bydgoszcz S.A. oraz Hitachi Rail wystartuje razem także do innego przetargu na tabor KDP. Mowa o szybkich pociągach, które chce kupić CPK. Stosowne postępowanie w tej sprawie zostanie ogłoszone później w tym roku.





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