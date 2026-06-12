W skrócie PESA Bydgoszcz S.A. podjęła strategiczną współpracę z Hitachi Rail, aby konkurować o kontrakty na superszybkie pociągi KDP.

Oficjalne ogłoszenie partnerstwa PESA Bydgoszcz S.A. i Hitachi Rail zaplanowano na 16 czerwca podczas konferencji prasowej.

PESA Bydgoszcz S.A. może wziąć udział w przetargach organizowanych przez PKP Intercity i CPK na superszybkie pociągi, korzystając z doświadczenia Hitachi Rail.

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PESA Bydgoszcz S.A. ma ambitne plany i już za kilka dni spółka ogłosi kluczowe partnerstwo. Firma zdecydowała się nawiązać współpracę z Hitachi Rail. Takie konsorcjum pozwoli stanąć do przetargów na superszybkie pociągi KDP.

PESA Bydgoszcz S.A. ogłosi współpracę z Hitachi Rail we wtorek

PESA Bydgoszcz S.A. i Hitachi Rail zaprosili na specjalną konferencję prasową, która odbędzie się we wtorek 16 czerwca. Tego dnia firmy mają ogłosić kluczowe partnerstwo w różnych obszarach, co pozwoli obu podmiotom na uzyskanie korzyści.

Dokładne ramy zawartego porozumienia zostaną ujawnione w trakcie wtorkowego spotkania. Warto dodać, że PESA Bydgoszcz S.A. zdecydowała się na współpracę z Hitachi Rail, ale wcześniej pod uwagę brano także firmę Alstom.

Natomiast konkurencyjny Newag miał stanąć do przetargu na superszybkie pociągi KDP w ramach konsorcjum z Siemens Mobility, ale ostatecznie firma wycofała się z tej współpracy. Wcześniej rozważała partnerstwo z Hyundaiem.

PESA i Hitachi Rail mogą zbudować szybkie pociągi KDP dla PKP Intercity i CPK

Termin ogłoszenia współpracy jest nieprzypadkowy. Już wkrótce PKP Intercity przestanie przyjmować wstępne oferty na superszybkie pociągi KPD dla prędkości co najmniej 320 km/h. Miało to nastąpić wcześniej, ale doszło do kolejnej zmiany terminu. Nowym jest 25 czerwca.

Wiemy, że PESA Bydgoszcz S.A. jest jedną z dwóch firm (druga to Newag) z Polski, które zamierzają rywalizować o kontrakt na superszybkie pociągi KDP dla PKP Intercity. Polacy nie mają jednak doświadczenia w budowie składów dla prędkości ponad 300 k/h i stąd konieczność nawiązania konsorcjum.

Jeszcze w tym roku podobny przetarg ma ogłosić CPK. Do życia została już powołana spółka Port Polska.KDP, która ma odpowiadać za pool taborowy. W jego ramach firma chce kupić także superszybkie pociągi, które będą kursować po nowej linii kolejowej Y.

Hitachi Rail ma już doświadczenie w produkcji takich pociągów. Wszak jest jednym z producentów japońskich Shinkansenów. Wybór tego partnera przez PESA Bydgoszcz S.A. nie powinien więc dziwić.





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