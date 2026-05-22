Obserwując rynek monitorów widzimy przede wszystkim coraz lepsze parametry dla wyświetlanego obrazu, ale czy pojawiają się jakieś ciekawe innowacje? Philips udowodnił, że w przypadku tego typu urządzeń wszystkiego jeszcze nie powiedziano. Tak powstał ciekawy monitor, który ma ekrany po obu stronach.

Podwójny monitor Philips 24B2D5300 z dwoma ekranami

Typowy monitor to dziś płaska konstrukcja, której przednią część wypełnia głównie wyświetlacz. W przypadku modelu Philips 24B2D5300 jest inaczej. Tutaj producent zdecydował się na dosyć ciekawe rozwiązanie w postaci dwóch ekranów.

Nie są to jednak ekrany, które znajdują się obok siebie lub są umieszczone jeden nad drugim. Wyświetlacze w nowym monitorze Philipsa znajdują się po obu stronach. To oznacza, że wyświetlany obraz jest widoczny także dla osoby znajdującej się naprzeciwko nas.

Monitor Philips 24B2D5300 ma dwa ekrany umieszczone po obu stronach. Philips materiały prasowe

Wbrew pozorom takie rozwiązanie ma mnóstwo zastosowań. Przykładowo niech będzie to konfiguracja jakiegoś produktu w sklepie czy salonie. Pracownik wprowadza zmiany po swojej stronie, a klient od razu widzi je siedząc naprzeciwko. Pewnie nie raz zdarzyło wam się w podobnych sytuacjach, że sprzedawca po prostu odwracał przy was monitor, bo chciał w ten sposób coś pokazać. W Philips 24B2D5300 problem ten znika. Firma zwraca także uwagę na możliwość pracy nad jednym projektem w parach osób, które siedzą naprzeciwko siebie.

Ceny monitora Philips 24B2D5300 i specyfikacja techniczna

Philips 24B2D5300 to gotowy produkt, którego sprzedaż ruszy w przyszłym miesiącu. Urządzenie zaczęło już pojawiać się na stronach firmy na wybranych rynkach. W Wielkiej Brytanii cena została ustalona na 359,99 GBP, czyli około 1770 złotych. Oczywiście w tej cenie można znaleźć całe mnóstwo innych monitorów, ale nie z takim rozwiązaniem.

Specyfikacja techniczna nowego monitora nie porywa i jest dosyć podstawowa. Philips 24B2D5300 ma dwa ekrany o przekątnych 23,8 cala. Są to wyświetlacze wykonane w technologii LCD i rozdzielczości obrazu 1920 × 1080 pikseli. Odświeżanie odbywa się z częstotliwością 120 Hz. Jest też para złączy USB C oraz HDMI, co pozwala na podłączenie więcej niż jednego urządzenia.





Powody do niepokoju? Sztuczna inteligencja przejmuje stery w sztokholmskiej kawiarni © 2026 Associated Press