Philips prezentuje podwójny monitor. Ma ekrany z obu stron

Dawid Długosz

Philips wprowadza do oferty nowe urządzenie o nazwie 24B2D5300. To podwójny monitor, który stworzono z myślą o sektorze biznesowym. Czym wyróżnia się ta konstrukcja? Nowy monitor ma dwa ekrany, które znajdują się po obu stronach. Philips planuje uruchomić sprzedaż 24B2D5300 w przyszłym miesiącu. W jakich cenach?

Dwóch mężczyzn przy biurku w biurze korzysta z laptopów i podwójnego monitora Philips 24B2D5300 z ekranami po obu stronach.
Philips prezentuje podwójny monitor 24B2D5300. Ma ekrany z obu stron.

Obserwując rynek monitorów widzimy przede wszystkim coraz lepsze parametry dla wyświetlanego obrazu, ale czy pojawiają się jakieś ciekawe innowacje? Philips udowodnił, że w przypadku tego typu urządzeń wszystkiego jeszcze nie powiedziano. Tak powstał ciekawy monitor, który ma ekrany po obu stronach.

Podwójny monitor Philips 24B2D5300 z dwoma ekranami

Typowy monitor to dziś płaska konstrukcja, której przednią część wypełnia głównie wyświetlacz. W przypadku modelu Philips 24B2D5300 jest inaczej. Tutaj producent zdecydował się na dosyć ciekawe rozwiązanie w postaci dwóch ekranów.

Nie są to jednak ekrany, które znajdują się obok siebie lub są umieszczone jeden nad drugim. Wyświetlacze w nowym monitorze Philipsa znajdują się po obu stronach. To oznacza, że wyświetlany obraz jest widoczny także dla osoby znajdującej się naprzeciwko nas.

Monitor marki Philips z szerokim ekranem i wąskimi ramkami, umieszczony na masywnej podstawie, obok widoczne są porty HDMI, USB oraz gniazdo zasilania z tyłu podstawy.
Monitor Philips 24B2D5300 ma dwa ekrany umieszczone po obu stronach.

Wbrew pozorom takie rozwiązanie ma mnóstwo zastosowań. Przykładowo niech będzie to konfiguracja jakiegoś produktu w sklepie czy salonie. Pracownik wprowadza zmiany po swojej stronie, a klient od razu widzi je siedząc naprzeciwko. Pewnie nie raz zdarzyło wam się w podobnych sytuacjach, że sprzedawca po prostu odwracał przy was monitor, bo chciał w ten sposób coś pokazać. W Philips 24B2D5300 problem ten znika. Firma zwraca także uwagę na możliwość pracy nad jednym projektem w parach osób, które siedzą naprzeciwko siebie.

Ceny monitora Philips 24B2D5300 i specyfikacja techniczna

Philips 24B2D5300 to gotowy produkt, którego sprzedaż ruszy w przyszłym miesiącu. Urządzenie zaczęło już pojawiać się na stronach firmy na wybranych rynkach. W Wielkiej Brytanii cena została ustalona na 359,99 GBP, czyli około 1770 złotych. Oczywiście w tej cenie można znaleźć całe mnóstwo innych monitorów, ale nie z takim rozwiązaniem.

Specyfikacja techniczna nowego monitora nie porywa i jest dosyć podstawowa. Philips 24B2D5300 ma dwa ekrany o przekątnych 23,8 cala. Są to wyświetlacze wykonane w technologii LCD i rozdzielczości obrazu 1920 × 1080 pikseli. Odświeżanie odbywa się z częstotliwością 120 Hz. Jest też para złączy USB C oraz HDMI, co pozwala na podłączenie więcej niż jednego urządzenia.

