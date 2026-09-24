Piekarnik czy suszarka do grzybów. Co pobiera więcej prądu?

Spis treści: Ile kosztuje godzina suszenia grzybów w suszarce, a ile w piekarniku? Jak efektywnie suszyć grzyby, aby skrócić czas i obniżyć rachunki za prąd?

Metod suszenia grzybów jest kilka. Najtańsza i najstarsza to suszenie na słońcu. Sprawdza się latem, ale jesienią nie będzie dobrym wyborem. W tym okresie warto sięgnąć po suszarkę do grzybów lub piekarnik. Urządzenia pozwolą na szybkie ususzenie borowików, podgrzybków lub innych okazów. Jednak dobrze jest wiedzieć, które z nich zużywa mniej prądu - różnica jest zaskakująca.

Ile kosztuje godzina suszenia grzybów w suszarce, a ile w piekarniku?

To, ile prądu pobiera urządzenie, zależy od jego mocy. Większość suszarek do grzybów jest energooszczędna. Standardowe modele (średnio z pięcioma sitami na grzyby) pobierają od 300 do 600 watów (W). Większe mogą zużywać od 800 do 1200 W.

Przykładowo, mając suszarkę o mocy 450 W, można w niej ususzyć około kilograma grzybów. Czas potrzebny na ich wysuszenie to 6-12 godzin (te mniejsze i mniej nawodnione będą suszyć się krócej niż duże okazy z większą ilością wody). Przyjmując, że partia będzie suszyć się przez 10 godzin, musimy pomnożyć 450 W × 10 godzin, co daje nam 4500 Wh, czyli 4,5 kWh. Przyjmując średnią cenę prądu wynoszącą 1,04 zł brutto za kWh, daje nam to 4,68 zł za wysuszenie partii grzybów.

Analogicznie dla małych suszarek, np. takich o mocy 250 W, koszt będzie niższy - wtedy będzie to 2,5 kWh, co daje 2,60 zł. Z kolei dla większego modelu, np. 900 W, będzie to 9 kWh, co daje 9,36 zł (przy założeniu, że urządzenie będzie działało przez 10 godzin).

Przy czym zazwyczaj suszarki o mocy ponad 800 W pomieszczą więcej niż kilogram grzybów. Dodatkowo są to wartości maksymalne - urządzenie po osiągnięciu maksymalnej temperatury zazwyczaj pobiera nieco mniej prądu.

W przypadku piekarników pobór energii będzie większy, gdyż mają one znacznie większą moc niż suszarki - większość modeli pobiera od 2000 do 3000 W. Jednak czas suszenia grzybów będzie krótszy i wyniesie od 3 do 8 godzin.

Zakładając, że mamy piekarnik o mocy 2500 W i będziemy suszyć grzyby przez 6 godzin, to koszt łączny wyniesie 15,60 zł (2500 W × 6 h = 15 000 Wh, co daje 15 kWh). Przy czym tak samo jak w przypadku suszarki, jest to kwota maksymalna.

Jak efektywnie suszyć grzyby, aby skrócić czas i obniżyć rachunki za prąd?

Na początek warto zadbać o samo przygotowanie grzybów. Najlepiej czyścić je na sucho. Płukanie sprawia, że grzyby nasiąkają jak gąbka, co wydłuża czas suszenia nawet o kilka godzin.

Poza tym najlepiej kroić je na cienkie plastry. Jeśli dzień jest słoneczny, to można je wstępnie podsuszyć na zewnątrz, aby wilgoć odparowała, co skróci czas suszenia w suszarce czy też piekarniku.

Warto także zadbać o ustawienie urządzenia. Niższe temperatury pobierają mniej mocy, ale grzyby suszą się wtedy dłużej. Dobrą opcją jest ustawienie timera, który pomoże w optymalizacji zużycia prądu, wyłączając się po zakończeniu cyklu. Warto także rozważyć suszarki z regulacją mocy oraz te, które automatycznie dostosowują ją w zależności od wilgotności grzybów.

Susząc w suszarce, można przekładać sita w trakcie pracy. Gorące powietrze idzie od dołu do góry. Zmieniaj sita miejscami co 3 godziny (dolne na górę, górne na dół), aby wszystkie grzyby schły w jednakowym tempie. Układaj grzyby w jednej warstwie, zachowując odstępy. Zapchane sita blokują przepływ powietrza, przez co urządzenie pracuje dłużej i zużywa więcej prądu.

W przypadku piekarnika susz grzyby w temperaturze ok. 50 st. C z włączonym termoobiegiem. Podczas suszenia w piekarniku wsuń w drzwiczki drewnianą łyżkę, aby powstała niewielka szczelina. Pozwoli to na swobodne uciekanie parującej wilgoci - bez tego grzyby będą się dusić, a nie suszyć.

Susz grzyby na kratkach wyłożonych papierem do pieczenia zamontowanych na kilku poziomach jednocześnie, aby maksymalnie wykorzystać raz nagrzaną komorę piekarnika.



