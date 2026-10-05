Pieniądze zeszły już z konta. Czy można cofnąć BLIK-a?

Spis treści: Przelew na telefon albo zatwierdzony kod. Czy bank może cofnąć BLIK-a? Błędny numer telefonu albo oszustwo na BLIK. Czy można odzyskać pieniądze?

Przelew na telefon albo zatwierdzony kod. Czy bank może cofnąć BLIK-a?

Przelew na telefon BLIK jest realizowany niemal natychmiast, więc po zatwierdzeniu operacji bank zwykle nie może jej anulować. Zgodnie z art. 40 ustawy o usługach płatniczych klient może zrezygnować z transakcji, dopóki bank nie zacznie jej realizować. W przypadku przelewu na telefon dzieje się to niemal od razu, więc na wycofanie dyspozycji zwykle nie ma już czasu.

Jeśli pieniądze zeszły już z konta i trafiły do odbiorcy, w aplikacji nie pojawi się opcja "cofnij przelew BLIK". Po wysłaniu pieniędzy do niewłaściwego odbiorcy należy od razu powiadomić bank. Instytucja skontaktuje się z bankiem adresata i pomoże przeprowadzić zwrot.

Ta sama reguła dotyczy kodów BLIK wykorzystanych w sklepie internetowym, terminalu płatniczym lub bankomacie. Jeżeli klient generuje kod, a następnie potwierdza w aplikacji wskazaną kwotę i rodzaj operacji, bank co do zasady traktuje płatność albo wypłatę jako autoryzowaną. Kod pełni funkcję jednorazowego identyfikatora, lecz do sfinalizowania większości operacji potrzebna jest jeszcze akceptacja na telefonie.

Najtrudniejsze do odzyskanie są pieniądze wypłacone z bankomatu. Oszust może odebrać gotówkę już kilka sekund po zatwierdzeniu transakcji, a po jej wydaniu bank nie ma możliwości zatrzymania operacji.

Po odkryciu pomyłki trzeba od razu zadzwonić na oficjalną infolinię banku lub wysłać zgłoszenie przez bankowość elektroniczną. Konsultant sprawdzi przebieg transakcji, zabezpieczy rachunek i wskaże dalszą ścieżkę postępowania, ale sam kontakt nie gwarantuje anulowania wykonanego BLIK-a.

Reklamację składa się w banku, z którego aplikacji wysłano przelew lub zatwierdzono kod. Polski Standard Płatności, czyli operator systemu BLIK, nie prowadzi rachunków użytkowników, nie przechowuje ich danych bankowych i nie rozpatruje bezpośrednio reklamacji dotyczących konkretnych transakcji.

Błędny numer telefonu albo oszustwo na BLIK. Czy można odzyskać pieniądze?

Pieniądze wysłane BLIKIEM na błędny numer telefonu można odzyskać, choć bank nie pobierze ich samodzielnie z rachunku przypadkowego odbiorcy. Po zgłoszeniu pomyłki bank nadawcy ma 3 dni robocze na rozpoczęcie ustawowej procedury. Bank odbiorcy zawiadamia właściciela konta i wskazuje mu specjalny rachunek zwrotu, na który można bezpłatnie oddać otrzymaną kwotę. Jeśli środki nie wrócą w ciągu 30 dni, nadawca może pisemnie zażądać danych odbiorcy potrzebnych do dochodzenia roszczenia.

Przypadkowy przelew nie staje się własnością adresata. Zgodnie z art. 405 i 410 Kodeksu cywilnego stanowi bezpodstawne wzbogacenie lub świadczenie nienależne, więc podlega zwrotowi.

Inne zasady dotyczą oszustwa na BLIK. Jeśli ktoś wykonał przelew lub wypłatę bez zgody właściciela rachunku, należy zgłosić bankowi transakcję nieautoryzowaną. Zgodnie z art. 46 ustawy o usługach płatniczych środki powinny wrócić najpóźniej do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu. Bank może jednak wstrzymać zwrot, jeśli ma uzasadnione i odpowiednio udokumentowane podstawy, by podejrzewać klienta o oszustwo. Musi jednak pisemnie zawiadomić o tym organy ścigania.

Bardziej skomplikowane są przypadki, w których poszkodowany sam zatwierdził BLIK-a, lecz zrobił to pod wpływem przestępcy podszywającego się pod znajomego lub pracownika banku. Taka operacja wymaga indywidualnej oceny. Podczas składania reklamacji warto dokładnie opisać przebieg zdarzenia oraz dołączyć zrzuty rozmów, historię połączeń i potwierdzenie zawiadomienia policji.

Rzecznik Finansowy ostrzegł w lutym 2026 roku przed nową odmianą oszustwa. Przestępca wystawia fikcyjne ogłoszenie, a kupującemu podaje numer telefonu przypadkowej osoby. Gdy zapłata wpłynie na jej konto, kontaktuje się z odbiorcą i prosi o odesłanie pieniędzy na inny numer lub rachunek. Taki "zwrot" może nieświadomie włączyć właściciela konta w przepływ środków pochodzących z przestępstwa.

Niespodziewanego przelewu nie należy zwracać na numer telefonu lub rachunek wskazany przez osobę, która się z nami kontaktowała. Bezpiecznym rozwiązaniem jest zgłoszenie sprawy bankowi i przekazanie środków na wyznaczony rachunek techniczny. Cała operacja zostanie wówczas udokumentowana, dane obu stron będą chronione, a pieniądze mogą wrócić do rzeczywistego nadawcy.



