W skrócie Pierwszy pociąg hybrydowy Impuls 3 w barwach PKP Intercity został dostarczony na testy do Instytutu Kolejnictwa w Węglewie koło Żmigrodu.

PKP Intercity zamówiło 35 nowoczesnych pociągów hybrydowych Impuls 3, wyposażonych w podwójny napęd i przeznaczonych do kursowania zarówno pod trakcyjną siecią elektryczną, jak i na trasach niezelektryfikowanych.

Pierwsze hybrydowe składy mają pojawić się w codziennej eksploatacji z pasażerami na początku 2027 roku, oferując udogodnienia takie jak klimatyzacja, porty USB i strefę ciszy.

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Tabor PKP Intercity wkrótce wzbogaci się w pociągi hybrydowe. Przewoźnik zamówił kilkadziesiąt składów Impuls 3, które wyposażono w podwójny napęd. Pierwsza jednostka przyjechała na testy, które zostaną przeprowadzone na torze doświadczalnym w pobliżu Żmigrodu.

Hybryda Impuls 3 dla PKP Intercity trafiła na testy w okolicy Żmigrodu

Niedawno wspominaliśmy wam, że pierwszy skład Impuls 3 opuścił fabrykę i samodzielnie wyjechał na tory. Teraz pociąg hybrydowy został dostarczony do Instytutu Kolejnictwa w Węglewie koło Żmigrodu, gdzie następnie przejdzie testy.

Próby zostaną przeprowadzone na znajdującym się w okolicy Żmigrodu torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa. Tym samym, gdzie ostatnio testowana jest najpotężniejsza lokomotywa w Europie, jednostka EURO9000 firmy Stadler.

Na początku czerwca Impuls 3 uczestniczył w badaniach prowadzonych w hali Instytutu Kolejnictwa w Krakowie-Prokocimiu. Testy, które odbędą się na torze doświadczalnym na Dolnym Śląsku, są kolejnym etapem procesu, który ostatecznie ma umożliwić dopuszczenie pociągu do ruchu z pasażerami.

PKP Intercity zamówiło 35 pociągów hybrydowych Impuls 3

PKP Intercity podpisało umowę z firmą Newag na dostarczenie pociągów hybrydowych w lipcu 2024 r. W ramach kontraktu o wartości 3,3 mld złotych producent zobowiązał się do dostarczenia łącznie 35 pociągów hybrydowych Impuls 3.

Są to nowoczesne składy wyposażone w podwójny napęd. Pociąg jest w stanie kursować zarówno na odcinkach zelektryfikowanych (z prędkością do 160 km/h), jak i szlakach bez sieci trakcyjnej. W tym drugim przypadku zostanie wykorzystany silnik spalinowy, który pozwoli na jazdę z prędkością do 120 km/h.

Kiedy pierwsze hybrydy PKP Intercity zaczną kursować z pasażerami?

PKP Intercity chce wprowadzić pierwsze pociągi do eksploatacji na początku 2027 r. Hybrydy mają połączyć mniejsze miasta z większymi i zostaną wykorzystane na szlakach, które nie są w pełni zelektryfikowane. W ten sposób dostęp do kolei dalekobieżnej ma uzyskać około 3,5 mln Polaków.

Składy hybrydowe dla PKP Intercity dostaną dużo udogodnień. Pasażerowie znajdą tu gniazdka elektryczne i porty USB. Pociągi będą klimatyzowane i zaoferują łącznie 179 miejsc siedzących w dwóch klasach (21 miejsc w pierwszej).

Na pokładzie znajdą się automaty vendingowe z napojami i przekąskami, obok których będą dostępne stoliki. Przewidziano również strefę ciszy. Ponadto Impulsy 3 zostały przystosowane pod kątem osób z niepełnosprawnościami.





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