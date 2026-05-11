PKP Intercity rośnie jak na drożdżach i inwestuje mnóstwo pieniędzy w tabor. Nie tylko używany, ale również w nowe pociągi. Przewoźnik kupuje swoje pierwsze hybrydy u firmy Newag i jedna z nich wyjechała już na polskie tory. Następnie przejdzie testy.

Pociąg hybrydowy Impuls 3 dla PKP Intercity przed procesem homologacji

Pierwsza jednostka Impuls 3 dla PKP Intercity opuściła już hale montażowe. Newag pochwalił się pojazdem w zeszłym tygodniu. Pierwszy zespół trakcyjny ESD 162 poruszał się na torach w zakładowej bocznicy producenta.

Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity w weekend pochwalił się, że pierwszy Impuls 3 trafi wkrótce na tor doświadczalny Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie na Dolnym Śląsku. Tam przejdzie odpowiednie testy i jeśli próby zakończą się pomyślnie, to pociąg zostanie dopuszczony do użytku z pasażerami.

Pociągi hybrydowe PKP Intercity połączą duże miasta z mniejszymi

Przewoźnik zakupił w firmie Newag 35 takich pojazdów. Impuls 3 to pierwsza hybryda PKP Intercity, która powinna zacząć jeździć z pasażerami w pierwszym kwartale przyszłego roku. Pociąg ma trafić w ręce spółki na początku 2027 r. Kontrakt podpisano w lipcu 2024 r. Wartość umowy to 3,3 mld złotych brutto.

PKP Intercity chce wykorzystać pociągi hybrydowe na liniach, które nie są w pełni zelektryfikowane. Impulsy 3 mają połączyć duże miasta z mniejszymi miejscowościami i w ten sposób zapewnić dostęp do kolei dalekobieżnych dla około 3,5 mln Polaków. Z powodu przeznaczenia jednostki szybko nazwano "likwidatorami wykluczenia komunikacyjnego".

Hybryda Impuls 3 - co oferuje pociąg firmy Newag?

Impuls 3 produkowany przez nowosądecką firmę Newag to pociąg hybrydowy, który może jeździć na sieciach z trakcją, ale ma też napęd spalinowy. W pierwszym przypadku skład ma rozpędzać się do prędkości 160 km/h. W drugim będzie to maksymalnie 120 km/h. Na jednym tankowaniu pojazd będzie w stanie pokonać do 900 kilometrów.

Składy są sześcioczłonowe i mają 179 miejsc siedzących, z których 21 znajduje się w klasie 1. Są też miejsca dla rowerów oraz osób z niepełnosprawnościami. Pociągi będą miały zainstalowane automaty vendingowe i w ich pobliżu znajdą się miejsca ze stolikami. W obu klasach przewidziano strefę ciszy.

Prezentacja jednego ze składów Impuls 3 odbyła się w lutym 2026 r. w fabryce Newaga, ale nie był to jeszcze w pełni gotowy pociąg. Warto dodać, że PKP Intercity w zeszłym roku podpisało także umowę na piętrusy, które wyprodukuje Alstom Polska.

