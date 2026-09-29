Pierwsza na świecie szkoła dla robotów AI. Cztery właśnie poszły do pracy

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Chiny otworzyły "szkołę dla robotów AI". Hangzhou Robot School to pierwsza na świecie placówka specjalizująca się w szkoleniu, ocenie i certyfikacji robotów AI. Cztery spośród przyjętych maszyn właśnie dostały "dyplomy" i poszły do pracy.

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Humanoidalny robot AI ze srebrno-białą obudową obsługuje holograficzny interfejs w szkole dla robotów.
Hangzhou Robot School to pierwsza na świecie "szkoła" dla robotów.123RF/PICSEL

Pierwsza szkoła dla robotów. Powstała w Chinach

Hangzhou Robot School w Chinach to pierwsza na świecie szkoła dla robotów, otwiera się w nowym oknie. Placówka powstała w 2026 r. jako część tzw. Future Island of Embodied Intelligence, stworzonej przy współpracy lokalnych władz i Instytutu Robotyki Uniwersytetu Zhejiang.

Celem tego projektu jest dopracowanie robotów AI, otwiera się w nowym oknie - uczenie ich konkretnych umiejętności, poddawanie testom, by wyspecjalizować je w konkretnej dziedzinie. Placówka ma zatem rozwiązać jeden z problemów współczesnej robotyki: wiele maszyn świetnie wygląda na pokazach, potrafi chodzić, tańczyć czy wykonywać efektowne ruchy, ale znacznie trudniej sprawić, żeby stabilnie wykonywały konkretną pracę w prawdziwym świecie. Szkoła oferuje szkolenia związane z pracą w fabrykach, opiece zdrowotnej, sztuce czy sporcie.

Właśnie zakończyło się szkolenie pierwszych robotów. Cztery maszyny z "dyplomem" ruszyły do pracy m.in. w muzeum czy zakładzie Nestlé.

Szkolenia, oceny, egzaminy. Roboty AI szykowane do pracy

Do pierwszej klasy Hangzhou Robot School przyjęto 30 robotów AI pochodzących od 16 firm. Cztery z nich właśnie oficjalnie "ukończyły szkolę".

Każdy robot AI, który "zdał", otrzymał unikalny kod potwierdzający umiejętności. By do tego doszło, konieczne były liczne szkolenia i egzaminy. Szkoła stosuje pięciostopniową skalę L1-L5, gdzie najwyższy poziom oznacza pełną samodzielność.

Roboty były oceniane w czterech podstawowych obszarach: postrzeganie otoczenia, rozumienie sytuacji, podejmowanie decyzji, wykonywanie działań.

Czterech "absolwentów" osiągnęło zadowalające wyniki w kilka miesięcy, podaje HZNews. Nie każdy robot musi jednak spędzić w szkole tyle samo czasu - przy bardziej skomplikowanych zadaniach szkolenie może trwać rok lub dłużej.

Roboty zdały egzamin. Dostały "dyplomy" i zatrudnienie

Projekt ma tworzyć system, dzięki któremu robota AI można przygotować do konkretnego zawodu i sprawdzić, czy rzeczywiście nadaje się do pracy.

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Maszyny, które jako pierwsze ukończyły szkolenie, to:

  • robot oprowadzający, który trafił do China Paintings Encyclopedia Museum - muzeum poświęconego wielkiemu projektowi dokumentacji chińskiego malarstwa. Dostał nawet imię "Xiaodian" i własną kartę pracowniczą. Jego zadaniem jest oprowadzanie zwiedzających, udzielanie informacji i odpowiadanie na pytania.
  • robot oprowadzający, który został w samej szkole Hangzhou. Będzie pełnił funkcję przewodnika i prezentował odwiedzającym projekt.
  • robot inspekcyjny, który po ukończeniu szkolenia trafił do zakładu Nestlé w Tianjinie. Ma samodzielnie kontrolować urządzenia, aparaturę oraz elementy związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową. Wyposażono go w system AI do inspekcji oraz precyzyjne czujniki. Jego praca ma ograniczyć konieczność wysyłania ludzi w niektóre miejsca na hali produkcyjnej.
  • robot pianista. Po szkole nie zostaje w Chinach. Jedzie do Korei Południowej, gdzie będzie wykorzystywany podczas wydarzeń rozrywkowych i występów. W trakcie ceremonii ukończenia szkoły zagrał nawet kilka utworów.

To dopiero początek wielkiego eksperymentu

Jak zapowiada szkoła, te cztery maszyny to dopiero początek. Część przyjętych robotów nadal jest szkolonych, a niektóre zostały odesłane do producentów w związku z potrzebą wprowadzenia poprawek. W trakcie wstępnych testów nie spełniły bowiem koniecznych wymagań.

"Szkoła dla robotów" jest zatem w praktyce swego rodzaju poligonem doświadczalnym, który ma sprawdzić, jak optymalnie przygotowywać maszyny do realnych zastosowań.

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