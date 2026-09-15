"Danuta Siedzikówna-Inka" po raz pierwszy w Polsce

Do terminalu LNG w Świnoujściu zawinął statek "Danuta Siedzikówna-Inka" - nowoczesna jednostka przeznaczona do transportu skroplonego gazu ziemnego. To pierwsza wizyta tego metanowca w Polsce.

"Danuta Siedzikówna-Inka" znajduje się w tzw. flocie Orlenu. Jak podaje firma, jest to jedna z "najnowocześniejszych jednostek tego typu na świecie".

Nowoczesny metanowiec w terminalu LNG w Świnoujściu

"Danuta Siedzikówna-Inka" mierzy 295 metrów długości i 47 szerokości. Nazwa jednostki honoruje sanitariuszkę i łączniczkę 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, Danutę Siedzikównę, pseudonim "Inka".

Statek trafił w tym roku do floty Orlenu razem z bliźniaczą jednostką "Rotmistrz Witold Pilecki". Uroczystość nadania imienia statkom miała miejsce w stoczni Hanwha Ocean w Korei Południowej.

- Każdy z nich ma pojemność 174 tys. m³ LNG i może jednorazowo przewieźć około 70 tys. ton skroplonego gazu, co odpowiada ok. 100 mln m³ gazu ziemnego po regazyfikacji - tyle, ile średnio w ciągu tygodnia zużywają wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce - podaje Orlen.

465. dostawa LNG w historii gazoportu w Świnoujściu

Podczas budowy tych statków wykorzystano innowacyjne technologie, które podnoszą wydajność ich użytkowania.

- Jednostki wyposażono m.in. w system ponownego skraplania gazu (reliquefaction), który pozwala odzyskiwać LNG odparowujące podczas transportu, oraz zintegrowane zarządzanie poborem energii. Silniki statków mogą pracować zarówno na gazie ziemnym, jak i na oleju napędowym, co zapewnia zgodność z przyszłymi normami środowiskowymi dla transportu morskiego - podaje Orlen.

Konstrukcja nowych gazowców LNG umożliwia im zawijanie do niemal wszystkich terminali LNG na świecie. Jednostki z floty mają podnieść stabilność oraz elastyczność dostaw gazu do Polski, a także wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa energetycznego.

Dostawa do terminalu w Świnoujściu realizowana przez statek "Danuta Siedzikówna-Inka" pochodzi z USA.

Jak podaje portal "Gospodarka Morska", wizyta tego metanowca oznacza 465. dostawę LNG w historii gazoportu w Świnoujściu - w 2026 r. łącznie przeprowadzono ich już 54.

Osiem nowoczesnych gazowców LNG

Łącznie w głównej flocie Orlenu znajduje się osiem metanowców wyczarterowanych na okres 10 lat z możliwością przedłużenia kontraktu - polski koncern nie jest ich właścicielem. Większość z nich gościła już w terminalu w Świnoujściu:

- Pierwszą był "Lech Kaczyński", który zawijał do Świnoujścia już dziesięć razy. Siedem razy dostarczyła gaz "Święta Barbara", a sześć razy "Ignacy Łukasiewicz". Pięć razy ładunek surowca zdała "Grażyna Gęsicka", a cztery dostawy oddał "Jan Paderewski" - podaje serwis WNP.

Teraz dołączyła do nich "Danuta Siedzikówna-Inka", która po raz pierwszy wpłynęła do terminalu LNG w Świnoujściu 14 września br. Wciąż nie zagościły tam natomiast jednostki "Józef Piłsudski" i "Rotmistrz Witold Pilecki".



