Pierwsza wizyta w Polsce. Nowoczesny metanowiec dotarł do Świnoujścia

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Nowoczesny metanowiec "Danuta Siedzikówna-Inka" z floty Orlenu po raz pierwszy zawinął do terminalu w Świnoujściu. To już 465. dostawa LNG w historii tego gazportu.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Statek LNG Danuta Siedzikówna-Inka zacumowany w porcie, widoczne liny, żurawie i inne jednostki.
Nowoczesny gazowiec "Danuta Siedzikówna-Inka" po raz pierwszy zawinął do portu w Polsce. Zdj. pogl.Grupa ORLEN/komunikaty prasowemateriał zewnętrzny

"Danuta Siedzikówna-Inka" po raz pierwszy w Polsce

Do terminalu LNG w Świnoujściu zawinął statek "Danuta Siedzikówna-Inka" - nowoczesna jednostka przeznaczona do transportu skroplonego gazu ziemnego. To pierwsza wizyta tego metanowca w Polsce.

"Danuta Siedzikówna-Inka" znajduje się w tzw. flocie Orlenu. Jak podaje firma, jest to jedna z "najnowocześniejszych jednostek tego typu na świecie".

Nowoczesny metanowiec w terminalu LNG w Świnoujściu

"Danuta Siedzikówna-Inka" mierzy 295 metrów długości i 47 szerokości. Nazwa jednostki honoruje sanitariuszkę i łączniczkę 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, Danutę Siedzikównę, pseudonim "Inka".

Statek trafił w tym roku do floty Orlenu razem z bliźniaczą jednostką "Rotmistrz Witold Pilecki". Uroczystość nadania imienia statkom miała miejsce w stoczni Hanwha Ocean w Korei Południowej.

- Każdy z nich ma pojemność 174 tys. m³ LNG i może jednorazowo przewieźć około 70 tys. ton skroplonego gazu, co odpowiada ok. 100 mln m³ gazu ziemnego po regazyfikacji - tyle, ile średnio w ciągu tygodnia zużywają wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce - podaje Orlen.

Zobacz również:

Grupa Orlen w 2025 r. odebrała w Terminalu w Świnoujściu 81 dostaw skroplonego gazu ziemnego - o 20 więcej niż rok wcześniej
Giełda

Rekordowy rok dla segmentu LNG w Polsce. Najnowsze dane Orlenu

Katarzyna Dybińska
Katarzyna Dybińska

465. dostawa LNG w historii gazoportu w Świnoujściu

Podczas budowy tych statków wykorzystano innowacyjne technologie, które podnoszą wydajność ich użytkowania.

- Jednostki wyposażono m.in. w system ponownego skraplania gazu (reliquefaction), który pozwala odzyskiwać LNG odparowujące podczas transportu, oraz zintegrowane zarządzanie poborem energii. Silniki statków mogą pracować zarówno na gazie ziemnym, jak i na oleju napędowym, co zapewnia zgodność z przyszłymi normami środowiskowymi dla transportu morskiego - podaje Orlen.

Konstrukcja nowych gazowców LNG umożliwia im zawijanie do niemal wszystkich terminali LNG na świecie. Jednostki z floty mają podnieść stabilność oraz elastyczność dostaw gazu do Polski, a także wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa energetycznego.

Dostawa do terminalu w Świnoujściu realizowana przez statek "Danuta Siedzikówna-Inka" pochodzi z USA.

Jak podaje portal "Gospodarka Morska", wizyta tego metanowca oznacza 465. dostawę LNG w historii gazoportu w Świnoujściu - w 2026 r. łącznie przeprowadzono ich już 54.

Osiem nowoczesnych gazowców LNG

Łącznie w głównej flocie Orlenu znajduje się osiem metanowców wyczarterowanych na okres 10 lat z możliwością przedłużenia kontraktu - polski koncern nie jest ich właścicielem. Większość z nich gościła już w terminalu w Świnoujściu:

- Pierwszą był "Lech Kaczyński", który zawijał do Świnoujścia już dziesięć razy. Siedem razy dostarczyła gaz "Święta Barbara", a sześć razy "Ignacy Łukasiewicz". Pięć razy ładunek surowca zdała "Grażyna Gęsicka", a cztery dostawy oddał "Jan Paderewski" - podaje serwis WNP.

Teraz dołączyła do nich "Danuta Siedzikówna-Inka", która po raz pierwszy wpłynęła do terminalu LNG w Świnoujściu 14 września br. Wciąż nie zagościły tam natomiast jednostki "Józef Piłsudski" i "Rotmistrz Witold Pilecki".

Zobacz również:

Minister energii Miłosz Motyka: Ta umowa pokazuje, że Polska najlepiej w Europie odrabia lekcje bezpieczeństwa energetycznego
Gospodarka

Kolejny terminal gazu skroplonego nad Bałtykiem. "Polska odrabia lekcję"

Sebastian Tałach
Sebastian Tałach


Biometan szansą na niezależność energetyczną PolskiCzysta PolskaPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze