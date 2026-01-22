Sztuczna inteligencja w samochodach to nic nowego. Volvo wraz z elektrykiem EX60 postanowiło pójść o krok dalej i zintegrowało w pojeździe cały system oparty na Google Gemini. Producent twierdzi, że takie rozwiązanie jest bardzo przyszłościowe. Dlaczego?

Volvo EX60 to pierwsze auto elektryczne oparte na Google Gemini

Jest to pierwszy elektryk na świecie, który zapewnia tak głęboką integrację z Google Gemini. Volvo twierdzi, że pozwoli to w przyszłości na dostarczanie kolejnych udoskonaleń. Tymczasem funkcji już teraz nie brakuje.

W Volvo EX60 Gemini działa jako centralna warstwa inteligencji w całym pojeździe. Producent postawił na dwuprocesorową konfigurację łączącą czipy Nvidia Drive AGX Orin i Qualcomm Snapdragon 8255. Razem umożliwiają wykonywanie nawet ponad 250 bln operacji na sekundę. Dzięki temu AI jest w stanie przetwarzać mnóstwo zadań jednocześnie - od systemów bezpieczeństwa po nawigację.

Oczywiście nowe auto elektryczne Volvo zapewnia także integrację z innymi rozwiązaniami Google. Są to m.in. Gmail i Kalendarz, do których ma dostęp Gemini. Z czasem będzie tego więcej i nowe funkcje mają być dostarczane przez Volvo wraz z aktualizacjami oprogramowania.

Elektryk Volvo EX60 z zasięgiem ponad 800 kilometrów

Nowy samochód elektryczny Volvo bazuje na platformie SPA3 800V, która zapewnia wsparcie dla szybkiego ładowania baterii. Na ładowarce 400 kW po 10 minutach auto ma przejechać nawet 340 kilometrów. W najbogatszej opcji (a do wyboru jest kilka konfiguracji) pojazd będzie w stanie pokonać dystans przekraczający 800 kilometrów. Na pokładzie jest port NACS, który daje dostęp do sieci Tesla Supercharger.

Volvo EX60 ma duży ekran OLED-owy, który daje łatwy dostęp do Google Gemini. Volvo materiały prasowe

Flagowy model P12 AWD generuje moc 670 KM i jest w stanie przyspieszać od 0 do 100 km/h w niespełna 3,5 sekundy. We wnętrzu elektrycznego SUV-a umieszczono duży i zakrzywiony wyświetlacz OLED-owy o przekątnej 15 cali oraz system dźwiękowy Bowers & Wilkins ze wsparciem dla dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.

Przedsprzedaż Volvo EX60 ruszyła 22 stycznia. Ceny w Polsce zaczynają się od 282 tys. zł za wersję P6 z wyposażeniem Plus. Więcej o pojeździe przeczytacie w serwisie Interia Motoryzacja.

Psy-roboty dla osób z demencją. Reagują na dotyk i polecenia głosowe © 2026 Associated Press