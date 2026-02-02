Stolica Małopolski już za kilka miesięcy stanie się miejscem, gdzie odbędzie się bardzo ciekawe wydarzenia. To Krakow Solar Boat Challenge 2026, czyli pierwsze międzynarodowe zawody łodzi solarnych, których organizacji podjęła się Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Kiedy i gdzie zawody Krakow Solar Boat Challenge 2026?

Krakow Solar Boat Challenge 2026 to impreza, która została zaplanowana w dniach 23-26 lipca 2026 r. Wydarzenie organizowane jest przez AGH w Krakowie, ale z racji samej istoty zmagań międzynarodowe zawody łodzi solarnych odbędą się nad wodą. Na miejsce wybrano Zalew Bagry, który jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych przestrzeni rekreacyjnych w stolicy Małopolski.

Pomysłodawcą zawodów jest Koło Naukowe AGH Solar Boat, które przy okazji odpowiada za organizację zawodów łodzi solarnych. Organizatorzy Krakow Solar Boat Challenge 2026 mają już na swoim koncie sporo sukcesów. Członkowie koła od blisko dekady projektują oraz budują niskoemisyjne łodzie, które stanowią odpowiedź na dzisiejsze czasy. Ponadto brali udział w prestiżowych zawodach zorganizowanych w Niemczech, Holandii czy Monako.

Pierwsze międzynarodowe zawody łodzi solarnych w Krakowie to wiele emocji

Pierwsze międzynarodowe zawody łodzi solarnych w Krakowie są wydarzeniem, którego organizatorzy zapowiadają mnóstwo atrakcji oraz sportowych emocji. Z myślą o Krakow Solar Boat Challenge 2026 przygotowuje się cztery główne konkurencje i są to:

Endurance polegające na uzyskaniu jak największej liczby okrążeń w zadanym czasie.

Slalom , czyli konkurencja, gdzie najważniejsza będzie precyzja. Uczestnicy będą musieli pokonać trudną trasę w jak najkrótszym czasie.

Match Race polegające na zmaganiach dwóch łodzi.

Speed, czyli próba prędkości. Zwycięży łódź, która pokona trasę w najkrótszym czasie.

Zawody studenckich łodzi solarnych będą doskonałą okazją do zaprezentowania konstrukcji, które stanowią ogromne wyzwanie inżynierskie, ale są również jasnym sygnałem dla otoczenia, że za cel stawiamy sobie zrównoważony rozwój transportu morskiego. Cieszy mnie, że to właśnie studenci i studentki AGH wychodzą z tak ambitną, międzynarodową inicjatywą, łącząc innowacje technologiczne z odpowiedzialnością za środowisko

Własny udział w zawodach Krakow Solar Boat Challenge 2026 zadeklarowało już kilkanaście zespołów z Europy. Są to m.in. uczestnicy z Niemiec, Węgier, Holandii oraz oczywiście Polski.

