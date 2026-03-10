Cywilne statki korzystają z różnych rozwiązań dostarczających energię, ale wśród nich nie ma prawie żadnych z napędem atomowym, choć są pewne wyjątki. Jednym z nich jest rosyjski transportowiec Sevmorput używany głównie w Arktyce. Padł pomysł, aby zbudować pierwszy kontenerowiec z takim rozwiązaniem.

Pierwszy na świecie kontenerowiec z napędem atomowym z Korei Południowej

Pomysł został ogłoszony w poniedziałek przez południowokoreańskiego giganta stoczniowego HD Hyundai, który podpisał umowę z American Bureau of Shipping (ABS). Plan zakłada zbudowanie pierwszego kontenerowca, który otrzymałby napęd atomowy.

W ramach nawiązanej współpracy zostanie opracowany projekt kontenerowca napędzanego elektrycznym układem napędowym z napędem jądrowym. Statek będzie ogromny, bo docelowo ma być w stanie transportować nawet 16 tys. kontenerów TEU.

Celem projektu jest sprawdzenie, czy napęd atomowy pozwoli zapewnić niezawodne i wydajne źródło energii dla dalekobieżnego transportu morskiego. Pod uwagę bierze się opracowanie takiego rozwiązania, które pozwoli skorzystać z małych reaktorów modułowych (SMM).

SMM są w stanie wytworzyć nawet do około 100 megawatów (około 134 tys. koni mechanicznych) mocy. Mniejsze gabaryty oraz modułowa konstrukcja otwierają nowe możliwości z zakresu potencjalnego wykorzystania w transporcie morskim. Jeśli pomysł się uda, to mogłoby to otworzyć drogę do wprowadzenia tego typu technologii, co pozwoliłoby zastępować napędy na paliwa kopalne.

Jakie statki mają obecnie napęd atomowy?

Są to głównie jednostki wojskowe. Na świecie jest około 160 maszyn mających napędy atomowe i są to przede wszystkim okręty wojenne, w tym najczęściej podwodne, które stanowią tutaj najliczniejszą grupę.

Ponadto napęd wodorowy znajduje się w lotniskowcach typu Nimitz czy nowszych Gerald R. Ford. Stosuje się je też w rosyjskich lodołamaczach państwowych, które operują na Arktyce. Są to m.in. Yamal, 50 Let Pobedy, Taymyr, Vaygach, Arktika, Sibir czy Ural.

