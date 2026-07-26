Robot został zaprezentowany podczas tegorocznej konferencji World Artificial Intelligence Conference (WAIC 2026) w Szanghaju. Według producenta ponad 95 proc. jego kluczowych komponentów powstało w Chinach, co ma podkreślać rosnącą niezależność krajowego przemysłu robotycznego. Ale choć nazwa nawiązuje do mitycznego centaura, konstrukcja bardziej przypomina połączenie terenowego pojazdu z humanoidem niż klasycznego robota kroczącego.

Chiny przyspieszają rozwój robotyki

Dolna część opiera się na czterech kołach, co pozwala szybko pokonywać nierówne nawierzchnie, gruzowiska czy zakłady przemysłowe. Górna część została wyposażona w dwa ramiona, które mogą obsługiwać urządzenia, usuwać przeszkody i wykonywać zadania niemożliwe dla tradycyjnych robotów inspekcyjnych. Producent przewiduje wykorzystanie maszyny m.in. w hutach, kopalniach, rafineriach, elektrowniach, obiektach jądrowych oraz podczas akcji gaśniczych i ratowniczych.

Udźwig do 210 kilogramów

Robot standardowo może przenosić ładunki o masie od 100 do 120 kilogramów, natomiast jego maksymalny udźwig statyczny wynosi 210 kilogramów. Platforma ma budowę modułową, dlatego w zależności od potrzeb może zostać wyposażona w różne zestawy narzędzi, chwytaki, precyzyjne dłonie robotyczne czy wielowymiarowe czujniki siły.

Za orientację w terenie odpowiada opracowany przez Run Robotics system percepcji wykorzystujący lidar, stereowizję oraz kamery głębi. Dzięki temu robot potrafi rozpoznawać ludzi, przeszkody, zawory, rurociągi czy urządzenia pomiarowe. Następnie samodzielnie wyznacza trasę przejazdu, omija przeszkody i lokalizuje miejsce wykonania zadania, tworząc - jak podkreśla producent - pełny proces od analizy otoczenia po podjęcie działania.

Run Robotics zapowiada uruchomienie zautomatyzowanej linii produkcyjnej jeszcze w czwartym kwartale 2026 roku i informuje, że nowy robot zdobył już pierwszych klientów. Jego premiera była jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznej konferencji WAIC, podczas której zaprezentowano ponad 3000 eksponatów oraz setki nowych technologii - chińska telewizja państwowa CCTV umieściła robo-centaura w gronie dziesięciu najciekawszych premier imprezy.

Rozwój tego typu konstrukcji wpisuje się w szerszą strategię Chin dotyczącą robotyki. Według tamtejszego Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych krajowe firmy opracowały już ponad 400 modeli robotów humanoidalnych, czyli ponad połowę wszystkich takich konstrukcji na świecie. Z kolei roboty czworonożne stworzone przez chińskie przedsiębiorstwa odpowiadają za blisko 70 proc. globalnej sprzedaży w swojej kategorii.



